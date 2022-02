Verein holt Schäferwägen nicht ab: Gemeinde Rottenbuch schaltet Landratsamt ein

Von: Katrin Kleinschmidt

Zwei der Wägen stehen nahe dem Sportheim des TSV Rottenbuch, drei weitere und ein Zirkuswagen ein paar Meter entfernt. © Katrin Kleinschmidt

Die Gemeinde Rottenbuch hat den Verein „Muck“ im Januar aufgefordert, seine Schäferwägen und den Zirkuswagen am Sportgelände abzuholen. Noch immer stehen sie dort.

Rottenbuch – Der 4. Februar ist längst vorbei. Jene Frist, in der der Münchner Verein „Muck“ seine Schäferwägen spätestens abholen sollte, längst verstrichen. Sie stehen noch immer am Rottenbucher Sportplatz. Die Gemeinde-Verwaltung erhöht deshalb nun den Druck. Sie gab die Sache an das Landratsamt weiter – in der Hoffnung auf eine Beseitigungsanordnung.

Bereits im Juni 2021 hatte das Amt dem Verein damit gedroht. Damals standen die Wägen allerdings noch auf einer anderen Wiese, störten bei Bauarbeiten der Gemeinde Rottenbuch, die Lagerboxen für den Bauhof errichten ließ. Weil der Verein nicht tätig wurde, ließ die Gemeinde die Schäferwägen auf eigene Kosten umsetzen. Sie stehen nun neben der Fläche der Eisstockschützen.

Landratsamt: Ursprüngliche Androhung greift nicht

Die ursprünglich angedrohte Beseitigungsanordnung greift daher nicht. „Mit der Umsetzung der Schäferwägen hat sich zumindest die Sachlage verändert. Deshalb wurde bislang keine Anordnung zum Entfernen der Wagen erlassen“, teilt Hans Rehbehn, Pressesprecher des Landratsamtes mit. Es müsse geprüft werden, „inwieweit sich die geänderte Situation auf die Rechtslage auswirkt“. Das soll bei einer Baukontrolle geschehen. Ergebe diese, dass die Wägen laut Bebauungsplan auch am aktuellen Standort nicht einfach abgestellt werden können, sei eine Beseitigungsanordnung möglich. In dieser werde dann ein Zwangsgeld festgesetzt, das fällig wird, wenn der Verein seine Wägen nicht abholt.

Der aber ist auf der Suche nach einer Lösung, streckt die Fühler nach Grundstücken aus. Im Landkreis habe ein Mitglied eines im Auge, auch in Bad Tölz-Wolfratshausen gebe es vielleicht eine Möglichkeit. „Wir bleiben dran“, sagt „Muck“-Vorsitzende Pia Novak, die sich mittlerweile auch an ein Anwaltsbüro gewandt hat, damit dieses den Kontakt zur Gemeinde übernimmt. Denn zwischen Novak und ihr hakt es. Seit Anfang Januar gab es zwischen beiden Parteien, abgesehen von einzelnen E-Mails, keinen Kontakt.

Verein lagert auch noch Material im Gemeindestadl

Dabei war 2020 soweit alles rund gelaufen. Da veranstaltete der Verein „Muck“ sein Entdeckerdorf für Familien mit niedrigen Einkommen 2020 in Rottenbuch. Auf einer Wiese neben dem Sportplatz des TSV Rottenbuch waren dafür fünf Schäferwägen und ein Zirkuswagen aufgestellt worden. Doch für 2021 gab’s keine Genehmigung mehr. Das Camp fiel aus, die Behausungen blieben stehen. Die Stimmung zwischen den Parteien kippte.

Anfang dieses Jahres wurde die Gemeinde deutlich. Drohte in einem Schreiben, „die Wägen zu entsorgen“, falls sie nicht bis Anfang Februar abgeholt würden. Bürgermeister Markus Bader gab im Januar im Gespräch mit der Heimatzeitung zu, dass die Formulierung zu drastisch gewesen sei. Aber weg müssten die Wägen trotzdem.

Zu den neuesten Entwicklungen möchte er sich nicht groß äußern. Er betont aber, dass der Verein auch Material im Gemeindestadl untergestellt habe. „Sie blockieren auch unseren Lagerraum“, sagt er. Unter anderem werde die Pistenraupe behindert. Die Sachen seien Eigentum des Vereins, sagt der Rathauschef. „Da soll er sich endlich drum kümmern.“