Viel Lob für verdienten Feuerwehrmann: Rottenbuchs Kommandant Werner Herbst verabschiedet

Von: Rafael Sala

In Ehren verabschiedet: Werner Herbst, bisheriger Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Rottenbuch (2.v.l). Darüber freuen sich Stefan Loth (ganz links), Marlene Herbst, Bürgermeister Markus Bader, Andreas Kotz (neuer Kommandant), Thomas Bonusch, Christof Keller, Andreas Köpf sen. und Manfred Bauer. Dahinter das neue Einsatzfahrzeug der Aktiven. © Rafael Sala

Beim Großbrand im Kloster Rottenbuch am 18. September 2018 war er es, der die Ruhe bewahrte und anschließend eine immense Koordinierungsarbeit leistete: Rottenbuchs Feuerwehr-Kommandant Werner Herbst. Nach 30 Jahren in der Brandbekämpfung ist er jetzt verabschiedet worden.

Rottenbuch – Das Datum könnte man durchaus symbolisch nennen: Herbst begibt sich sozusagen an dem Tag „zur Ruhe“, legt an dem Tag seine Geschäfte nieder, an dem Christus in den Himmel gefahren ist. Punkt 10 Uhr läuteten die Glocken der Rottenbucher Klosterkirche, in Scharen strömten die Menschen an Christi Himmelfahrt ins Gotteshaus, um dort den ersten der beiden Höhepunkte zu erleben: zum einen die Messe, in deren Mittelpunkt der Heiland selbst stand, dessen Skulptur an einer Kette langsam zum Kirchengewölbe hochgezogen wurde.

Viele Menschen kamen, um dem Festakt beizuwohnen

Anschließend dann der Festakt vor der Kirche, bei dem die Zahl an Menschen kaum geringer war, nicht zuletzt wegen der vielen Freiwilligen der Wehren aus Wildsteig und Schönberg, die den Weg nach Rottenbuch gefunden hatten. Dazu traumhaftes Wetter, eine warme Brise, die um den Platz wehte, sowie die lange herbeigesehnte Segnung des neuen Einsatzfahrzeuges der Rottenbucher Aktiven, ein mit allen technischen Raffinessen ausgestatteter Ford Transit: Die Freude stand allen Beteiligten ins Gesicht geschrieben.

Das sechssitzige Fahrzeug mit Anhängerkupplung ermöglicht nach Stefan Loth vom Vorstand des Feuerwehrvereins eine „geordnete Einsatzleitung“. Die Aktiven seien nicht mehr wie bislang gezwungen, Privatwagen schnell an einen Unfallort zu kommen. Man habe sich dabei immer auf Messers Schneide befunden, „denn wenn etwas passiert, gibt es Riesenprobleme“. Zumal an einer Straße wie der B 23, die brandgefährlich sei. Bürgermeister Markus Bader gibt zwar zu, dass es für die Gemeinde nicht einfach gewesen sei, den größten Teil des rund 51 000 Euro teuren Fahrzeugs zu stemmen, „aber es war der absolut richtige Weg“. Dazu kamen auch Spenden vom Verein selbst, und zwar in Höhe von 10 000 Euro – alles andere als selbstverständlich, wie der Rathauschef unterstrich: „Dafür ein herzliches Dankeschön.“

Pfarrer Josef Fegg erinnerte daran, dass der ureigenste Auftrag der Feuerwehrler sei, Gefahren abzuwehren und im Dienst des Mitmenschen zu stehen, ganz nach dem Motto „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“. Er wünsche, dass das Fahrzeug nie zum Einsatz komme, was ja gleichbedeutend damit sei, dass nirgendwo ein Unglück passiert. „Aber wir sind froh, dass wir es haben.“

Viel Lob für den ehemaligen Kommandanten

Der Vereinsvorstand der Aktiven wurde nicht müde, die Verdienste des – nun ehemaligen Chefs Herbst – zu rühmen. Es fielen Worte wie „hervorragend“, „unbezahlbar“ und „unbändige Umsicht“. Zahlreiche Geschenke durfte der Geehrte entgegennehmen – Blumen, einen Wandteller mit dem Wappen der Feuerwehr und sein eigenes Konterfei: eine Holzfigur mit blauer Uniform, die auf dem Rad sitzt. Ganz so, wie man es vom früheren Chef kennt.

Denn er war es, der bei dem verheerenden Brand im Kloster am 18. September mit dem Fahrrad zum Einsatzort geeilt war. Und auf die Brandbekämpfung folgte eine Koordinierung der Löscharbeiten, die ihresgleichen sucht.

