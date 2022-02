Vom Großbrand keine Spur mehr: Endspurt bei den Bauarbeiten im Rottenbucher Bräuhaus

Von: Katrin Kleinschmidt

Der neue Dachstuhl des Bräuhauses in Rottenbuch (Gebäude vorn Mitte) fügt sich perfekt in das ehemalige Klosterensemble ein. © Hans-Helmut Herold

Von außen erstrahlt das Bräuhaus in Rottenbuch in neuem Glanz, innen werkeln die Handwerker. Die Arbeiten im Schulgebäude der Regens-Wagner-Stiftung sind auf der Zielgeraden - mit leichter Verspätung.

Rottenbuch – Achim Gerbig spitzt selbst neugierig um die Ecken, während er von Raum zu Raum geht. Das Bräuhaus ist von seinem Büro zwar nur ein paar Meter entfernt, und doch gibt’s bei jedem Baustellenbesuch etwas Neues zu entdecken. „Ach, hier ist jetzt auch schon geweißelt“, sagt der Gesamtleiter von Regens Wagner in Rottenbuch, als er die künftige Kapelle im Erdgeschoss betritt. „Das Gesicht dieser Baustelle verändert sich einfach täglich.“ Gut so, denn die Arbeiten an dem historischen Gebäude im Herzen Rottenbuchs gehen nun in die heiße Phase. Am 25. April soll der Unterricht im ehemaligen Klostergebäude endlich wieder starten.

Im Juli hatte Gerbig für den Einzug der Fachakademie für Sozialpädagogik und die Berufsfachschule für Kinderpflege noch die Faschingsferien, die Ende Februar beginnen, angepeilt. Doch Ende 2021 wurde klar, dass das nicht klappt. „Immer wieder treffen uns Corona-Ausfälle“, sagt Gerbig, dann fehlt’s an Handwerkern. Zudem gab’s beim Dämmmaterial und auch bei der Elektronik Lieferschwierigkeiten.

Die Sanierung begann schon 2016, 2018 zerstörte ein Großbrand alles

Die wenigen Wochen Verzögerung, die nun erneut obendrauf kommen, nimmt er recht gelassen. Angesichts der vergangenen Jahre kein Wunder. Mitte 2016 hatte Regens Wagner damit begonnen, das historische Gebäude zu einem modernen Schulhaus umzubauen. Kurz vor Abschluss der Sanierung brach im September 2018 ein Großbrand aus, der Dachstuhl brannte komplett nieder. Auch das restliche Gebäude wurde so sehr in Mitleidenschaft gezogen, dass es komplett entkernt und neu aufgebaut werden musste.

Gespannter Blick: Achim Gerbig entdeckt bei jedem Baustellenbesuch etwas Neues. © Hans-Helmut Herold

Nun also geht das Mammut-Projekt auf die Zielgerade. Und dafür ackern derzeit täglich viele Bauarbeiter. Als Gerbig durch die Gänge geht, wird an vielen Ecken gewerkelt. Maler streichen die Wände. Elektriker verlegen Kabel. Es werden Toiletten montiert und Decken angebracht.

Im Treppenhaus schweißen zwei Männer am Geländer flache Eisenstücke an. Denn die Streben sind für heutige Sicherheitsanforderungen zu weit auseinander. Zum Bedauern von Gerbig: „Ich bin ein bisschen traurig, dass wir das Geländer nicht so lassen konnten. Es hatte einen gewissen Charme“ – jenen der 1960er Jahre, in denen das aus dem 18. Jahrhundert stammende Bräuhaus unter der Leitung der Don-Bosco-Schwestern umgebaut wurde.

Bräuhaus in Rottenbuch: „Wir haben den schönsten Werkraum weit und breit“

Ansonsten aber geht Gerbig stolz durch das Gebäude, preist schon im Treppenaufgang das Dachgeschoss an. Zwar sind dort noch die meisten Handgriffe nötig, doch das, was Gerbig im Dach so liebt, ist schon jetzt gut zu sehen: die zahlreichen Fenster, die Atelier-Stimmung aufkommen lassen und einen wunderschönen Ausblick mit sich bringen. „Wir haben den schönsten Werkraum weit und breit“, schwärmt er. Die meisten Fenster sind noch mit Folie geschützt, doch an einem lässt sich bereits Richtung Berge schauen. Gerbig bleibt davor stehen, blickt hinaus. „Ein Traum.“

Noch ist der Raum nicht fertig. Kabel hängen von der Decke, die Wände warten auf den Anstrich. Im oberen Bereich sollen schalldämmende Platten angebracht werden. „Wir wollen eine möglichst barrierearme Atmosphäre“, erklärt Gerbig. Zu der trägt obendrein der Aufzug bei. Und auch die Teppiche, die in den meisten Klassenzimmern ausgelegt wurden, haben einen Hintergrund: Sie helfen Menschen mit Hörbeeinträchtigungen, weil sie ebenfalls Schall reduzieren, sagt Gerbig und geht wieder Richtung Treppenhaus.

Noch einiges zu tun gibt’s im künftigen Werkraum im Dachgeschoss des Bräuhauses. © Hans-Helmut Herold

Im Erdgeschoss zeigt er die Großküche. Die mächtige Abzugshaube rattert gerade im Probebetrieb, in den Nachbarräumen gibt es Kühlkammern und einen Spülbereich. Zurück im Eingangsbereich fallen zwei unverputzte Stellen auf. Das Mauerwerk schaut heraus – es erinnert an die Geschichte des Gebäudes. Und nebenan erstrahlt die Kapelle ganz in Weiß. Noch. Ein Künstler aus dem Allgäu hat die Zusage bekommen, sie gestalten zu dürfen. „In vier Wochen wird es hier ganz anders aussehen.“ Wie im restlichen Gebäude.

Ende April soll dann alles fertig sein, dann dürfen Schüler, Studenten und Lehrer die Lernstätte sehen und nutzen. Die offizielle Einweihung steht für Freitag, 6. Mai, im Kalender – den Termin hatte Gerbig schon im Sommer 2021 anvisiert. Wie er dann abläuft und ob er wirklich stattfinden kann, da hält sich Gerbig – vor allem angesichts der Corona-Pandemie – zurück: „Wir entscheiden das kurzfristig.“