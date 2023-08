Vorfreude auf den Fohlenmarkt 2023 in Rottenbuch — 65 Fohlen gemeldet

Von: Theresa Kuchler

Mehrere Tausend Menschen strömten 2022 nach Rottenbuch zum Fohlenmarkt. Auch dieses Jahr hoffen die Veranstalter auf regen Besuch. © Hans-Helmut Herold

Wenn gestriegelte Kaltblutfohlen im Ring traben, Züchter gespannt auf Höchstgebote warten und tausende Besucher im Festzelt feiern, ist Fohlenmarkt in Rottenbuch. Dieses Jahr findet die Traditionsveranstaltung am 1. September statt – fast wie immer.

Rottenbuch – Im Gespräch über den Rottenbucher Fohlenmarkt kommt Florian Schelle richtig ins Schwärmen. Der Vorsitzende des Pferdezuchtverbands Oberbayern organisiert die Traditionsveranstaltung, die Händler, Käufer und Schaulustige schon vor über 460 Jahren in den Pfaffenwinkel gelockt hat, seit mittlerweile einem Vierteljahrhundert. „Ich feier’ heuer sozusagen silbernes Dienstjubiläum“, sagt er lachend. In all den Jahren, in denen Schelle am Markttag frühmorgens auf die Fohlenwiese gekommen ist, die Züchter mit ihren Kaltblutfohlen auf den Feldern stehen sah und seinen Blick über die beeindruckende Landschaft hat schweifen lassen, ist ihm das Herz aufgegangen. Und damit ist der Organisator nicht allein. „Der Fohlenmarkt ist für jeden ein Feiertag“, meint er.

Deutschlands größter Kaltblutfohlenmarkt

Deutschlands größter Kaltblutfohlenmarkt findet traditionell am ersten Freitag im September statt, was dieses Jahr genau auf den 1. des Monats fällt. Rund 65 Fohlen sind zur Versteigerung angemeldet – etwa so viele wie 2022, als der Markt nach zweijähriger Corona-Pause erstmals wieder stattfinden konnte.

Während der Pandemie waren die Pferde notgedrungen über das Internet versteigert worden. Eine Möglichkeit, die immer noch besteht – und die dem Fohlenmarkt zur Konkurrenz geworden ist. Immerhin war die Zahl der Jungpferde, die in Rottenbuch vor Corona verkauft wurden, noch deutlich höher. Nichtsdestotrotz ist sich Florian Schelle sicher, dass sowohl Käufern als auch Züchtern die Vorteile des persönlichen Handelns bewusst sind. „Auf dem Fohlenmarkt hat man einfach einen besseren Vergleich“, erklärt der Experte. Von dem Gemeinschaftsgefühl, das man vor Ort erlebt, ganz zu schweigen.

65 Fohlen sind zur Versteigerung angemeldet

Das Programm, sagt Schelle, sei dieses Jahr „so wie immer“: Ab 8 Uhr morgens führen die Züchter ihre fein herausgeputzten Fohlen in den Ring, um sie potenziellen Käufern und der fachkundigen Jury vorzuführen und eine Bewertung einzuholen. Gegen Mittag startet die Versteigerung der Jungpferde, auf die sich Schelle wie jedes Jahr freut. „Da kommt was auf uns zu“, sagt er mit Blick auf die stattlichen Kaltblüter des Jahrgangs 2023. „Im positiven Sinne.“ Schon im vergangenen Jahr seien Fohlen „von ganz hervorragender Güte“ dabeigewesen.

Sobald die Versteigerung rum ist, haben die zahlreichen Besucher – bei gutem Wetter können das laut Organisator zwischen 4000 und 5000 sein – bis in die Abendstunden Zeit, um über den Markt zu schlendern und es sich im Bierzelt gut gehen zu lassen. Für das leibliche Wohl und die Stimmung sorgen wieder der Trachtenverein, die Musikkapelle und der Trommlerzug Rottenbuch; tags drauf, am Samstag, spielen die Scherzachtaler Blasmusik und die Pfaffenwinkler zum Blasmusikabend im Festzelt auf (siehe Kasten).

Nur der Standort ist ein neuer, 4000 bis 5000 Besucher werden erwartet

Und auch eine Änderung gibt es in der jahrhundertealten Tradition des Rottenbucher Fohlenmarkts in diesem Jahr: der Standort ist ein neuer. Wie berichtet, muss die Veranstaltung wegen eines Streits erstmals auf eine andere Wiese ausweichen. Diese liegt ein paar hundert Meter weiter südlich als der Platz, auf dem der Fohlenmarkt bislang immer stattfand. Für Züchter, Käufer und Besucher bedeutet das also nur eine geringfügige Umstellung. Und auch Schelle geht davon aus, dass sich durch den Umzug keine Probleme ergeben sollten.

