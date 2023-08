Vorzeige-Projekt: „Draußen-Gruppe“ für Kita

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Das Don Bosco Haus für Kinder in Rottenbuch geht wegen Platzmangels kreative Wege: Wegen Platzmangels richtet der Kindergarten ab September eine neue „Draußen-Gruppe“ ein. Hierfür mussten einige bürokratische Hürden genommen werden. Erst in der vergangenen Woche gab es vom Landratsamt auf den letzten Drücker grünes Licht. © Hans-Helmut Herold

Kreative Wege geht die Gemeinde Rottenbuch in Sachen Kita: Weil es fürs kommende Kindergartenjahr mehr Anmeldungen als Platz gibt, will die Kommune eine „Draußen-Gruppe“ nach städtischem Modell einrichten. Die bürokratischen Hürden scheinen nach zähem Ringen beseitigt.

Rottenbuch – Viele Monate saß Kordula Keller wie auf heißen Kohlen. Die Leiterin des Rottenbucher Don Bosco Hauses für Kinder wusste bis zur vergangenen Woche nicht, ob sie im kommenden Jahr 15 Kinder in einer neuen „Draußen-Gruppe“ unterbringen kann oder nicht. Jetzt kommt auf den letzten Drücker grünes Licht vom Landratsamt: Vorletzte Woche, also kurz, bevor der Kindergarten in die Sommerferien und danach ins neue Kindergartenjahr startet, gibt es eine Vorgenehmigung für das Konzept, das im Landkreis einmalig sein dürfte.

„Wir sind auf der Zielgeraden“

„Wir sind auf der Zielgeraden“, atmet Kordula Keller erleichtert auf. Schließlich hatte die Zeit gedrängt. Soll doch die neue Gruppe, die aus Platzmangel im Freien betreut wird, bereits im September an den Start gehen. „Es war schon sehr belastend“, erzählt Keller. Nicht nur für sie selbst, sondern auch für die Eltern, denen sie wegen der Ungewissheit keinen Betreuungsvertrag vorlegen konnte. Und das, obwohl die Gemeinde Rottenbuch und das Landratsamt monatelang über einer Lösung für das Problem getüftelt hatten, wie man die neue Draußen-Gruppe trotz aller bürokratischer Hürden mit einer Mini-Anlaufstelle in der Gemeindehalle etablieren könnte.

Entstanden ist der Platzmangel im Kindergarten übrigens, weil wegen großen Bedarfs eine zweite Krippengruppe für zwölf weitere Kleinkinder eingerichtet werden muss. Insgesamt werden im neuen Kindergartenjahr 2023/24 85 Kita-Kinder und an den Nachmittagen zusätzlich zehn Hortkinder betreut – wenn alles gut läuft.

Das Konzept einer „Draußen-Gruppe“ hat man sich in der Großstadt abgeschaut, wo derlei Betreuungs-Modelle aus Platzmangel in den Einrichtungen längst usus sind. Im Unterschied zu einem Waldkindergarten hat eine „Draußen-Gruppe“ keine feste Örtlichkeit. Stattdessen werden alle Plätze im Ort und in der Natur erkundet, ganz wie es beliebt. Die Kinder sind täglich unterwegs, was den Vorteil hat, dass kein Spielzimmer benötigt wird. Trotzdem braucht eine „Draußen-Gruppe“ eine Anlaufstelle für die Hol- und Bringzeiten, ebenso wenn das Wetter so gar nicht mitspielen will.

Umnutzung statt Nutzungsänderung

Und genau diese Anlaufstelle war die Krux. Zwar gibt es in der Gemeindehalle einen geeigneten Nebenraum. Damit dieser jedoch von einer Kita-Gruppe genutzt werden kann, müssen einige Vorschriften des Landratsamts beachtet werden. Das wiederum, so hatten es manche Räte befürchtet, hätte einen echten Rattenschwanz hinter sich herziehen können.

Wo es doch alles so einfach hätte sein können: Rein baurechtlich handelt es sich bei der Umnutzung des Raumes in der Gemeindehalle um keine Nutzungsänderung, sondern lediglich um eine Nutzungserweiterung. „Man könnte die Halle jederzeit wieder als Gastrobetrieb betreiben“, so Bürgermeister Markus Bader in einer Sitzung im Juni, in der im Gremium noch die Köpfe ob des Problems geraucht hatten.

Großer Druck über Monate hinweg

Vor allem die Brandschutzprüfung hatte wie ein Damoklesschwert über der unbürokratischen Lösung für das Raumproblem des Kindergartens geschwebt. Bis zu neun Kindern könnten ohne diese Prüfung in dem Raum untergebracht werden. Ab Kind Nummer zehn ist die Prüfung Pflicht. Sogar an einen Container als Ausweichlösung hatten die Gemeinderäte damals gedacht.

Der Druck im Kessel war enorm – bis vorletzte Woche die Vorgenehmigung vom Landratsamt auf dem Tisch lag. Mehrere Gespräche und Treffen mit Fachaufsicht, Kindergartenleitung und Bürgermeister waren dieser seit März vorangegangen. Jetzt darf das Don Bosco Haus für Kinder mit der „Draußen-Gruppe“ ein Vorzeige-Projekt im Landkreis etablieren, das Nachahmer finden könnte. Auch für die Eltern, so Kordula Keller, sei die Genehmigung eine erleichternde Situation. Sie dürfen sich jetzt darüber freuen, nach Monaten des Bangens, die Betreuungsverträge für das neue Kindergartenjahr unterschreiben zu dürfen.