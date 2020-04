Schrecklicher Fall vor Gericht: 23-Jähriger wurden die Augäpfel eingedrückt

In einer Rottenbucher Einrichtung hat sich ein schrecklicher Fall von Körperverletzung abgespielt. Eine 23-Jährige hat einer gleichaltrigen Frau die Augäpfel eingedrückt.

Rottenbuch – Einen schrecklichen Fall von schwerer Körperverletzung musste unlängst das Landgericht München II verhandeln. Beschuldigt war eine 23-jährige Frau aus Holzkirchen. Sie ist seit ihrer Geburt schwerst behindert und laut Antragsschrift auf dem Entwicklungsstand eines anderthalb jährigen Kindes. Die junge Frau hatte in einer Kurzzeitpflege-Einrichtung in Rottenbuch einer gleichaltrigen, ebenfalls schwerst behinderten Frau die Augäpfel eingedrückt.

Das Opfer konnte sich nicht wehren. Krankheitsbedingt kommt die 23-Jährige einem halbjährigen Baby gleich. Sie kann nicht sprechen, sitzen oder stehen. Aufgrund einer Fehlformung der Hirnrinde leidet sie unter epileptischen Anfällen und Spastiken. Der Übergriff im Zustand der Schuldunfähigkeit wurde rasch bemerkt, dennoch zu spät, um das Augenlicht der jungen Frau zu retten. Das ist insbesondere deshalb schlimm, weil die Augen die einzige Möglichkeit darstellten, mit Bezugspersonen zu kommunizieren.

Mutter der Holzkirchnerin bricht vor Gericht in Tränen aus

Die Holzkirchnerin nahm aufgrund Verhandlungsunfähigkeit nicht an der Verhandlung teil. Der Vorsitzende Richter Martin Hofmann war im Vorfeld der Sitzung eigens nach Holzkirchen gefahren und hatte sich einen Eindruck verschafft. Dabei stellte er fest, dass die junge Frau keine themenbezogenen Fragen beantworten konnte. Ihre Mutter berichtete, dass sie die Tochter im Mai 2018 in die Kurzzeitpflege gegeben hatte, um eine Woche in den Urlaub zu fahren und sich zu erholen. Dabei passierte das Unglück.

Als später der Vater des Opfers als Zeuge indirekt Vorwürfe gegen sie und das Betreuungspersonal erhob, brach sie in Tränen aus und schluchzte bitterlich. Das Landgericht ordnete schließlich die Unterbringung in der Psychiatrie an und setzte selbige zur Bewährung aus, weil die 23-Jährige intensiv betreut wird.

