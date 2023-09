Rund 1000 Besucher beim Sachsenrieder Waldfest

Zu Beginn des Waldfestes gab es einen feierlichen Gottesdienst inmitten des Sachsenrieder Forstes mit Pfarrer Siegfried Beyrer und der Musikkapelle Schwabbruck. © Kindlmann

Waldfest der Sachsenrieder Musikkapelle am Waldbahnhof mitten im Sachsenrieder Forst: Dazu gehörte eine Feldmesse, Frühschoppen, Mittagessen und am Nachmittag Kaffee und Kuchen. Mit einem geschichtlichen Rückblick zum „Sachsenrieder Bähnle“ hat Pfarrer Siegfried Beyrer in seiner Predigt beigetragen.

Sachsenried – Die Örtlichkeit für das Waldfest mitten im Sachsenrieder Forst befindet sich zwischen Sachsenried und Bidingen – auf einer Lichtung abseits der Straße. Musikervorstand Richard Demmel hat in seiner Einladung zum Waldfest vorsorglich darauf hingewiesen, dass die Anreise nur per Fahrrad oder zu Fuß möglich ist.

Für die Besucher aus Sachsenried, Schwabsoien, Bidingen und Umgebung war das kein Grund, das Waldfest eventuell nicht zu besuchen. Pünktlich waren sie alle morgens bei der Feldmesse dabei. Pfarrer Siegfried Beyrer versprach dann auch gleich, „nach der Messe gibt’s Freibier“.

Das gab es zwar nicht, stattdessen aber reichlich Informationen über das „Sachsenrieder Bähnle“ dessen Betrieb 1972 eingestellt wurde. „Holz, Vieh und Menschen wurden bis dahin transportiert“, meinte Beyrer. Vor zehn Jahren wurde der Radweg gesegnet und eröffnet.

Nachdenkliches zum Thema Wald und Holz

Beyrer erinnerte an Karl den Großen, der die Alemannen und Sachsen zwangsmissioniert und deportiert habe. Im Bereich um den Sachsenrieder Forst hätten sie eine neue Heimat gefunden. Die Urkunde“ Sachsenried“ ist auf das Jahr 1099 datiert.

Das Waldfest beziehungsweise der Weg dorthin machte durstig: So gab es Schlangen am Ausschank . © Kindlmann

Passend zur Umgebung erinnerte Beyrer daran, dass man oft den Wald vor lauter Bäume nicht mehr sehe. „Man sieht das Gute nicht mehr, wir lassen uns oft von Kleinigkeiten beeinflussen und sehen das Wesentliche nicht mehr.“ Er erwähnte 100 Jahre alte Bäume, „die uns viel erzählen könnten“. Und auch, was aus umgesägten Bäumen alles gemacht werden kann: Bretter für die Wiege, Tische, an denen die ganze Familie sitzen kann, und Musikinstrumente wie Geigen und Alphörner. „Ein Wunder, was aus dem langen Holz herauskommt.“

Die Musikkapelle Schwabbruck mit Dirigent Wilhelm Binder hat die Messe musikalisch mit bekannten Kirchenliedern gestaltet. Für die Lesung war Walter Kögel zuständig. Am Schluss der Messe sangen die Besucher gemeinsam die „Bayern-Hymne“. „Die erste Strophe kennt jeder“, meinte der Pfarrer.

Christian Hindelang bedankte sich namens der Musikkapelle Sachsenried bei Beyrer für „die launigen Worte wie man sie von ihm kennt“. Schwabsoiens Bürgermeister Manfred Schmid indes war begeistert: „Ein schönes Fest, das die beiden Orte Sachsenried und Bidingen verbindet.“

Festplatz liegt auf Bidinger Flur

Ein Fest, für das in der Gemeinde Bidingen die Schankerlaubnis eingeholt werden musste. Denn der Festplatz liegt auf Bidinger Flur.

Insgesamt 25 Helfer um Sachsenrieds Dirigentin Rebecca Friegel und Vorstand Richard Demmel haben das Waldfest ausgerichtet. „Welch’ ein toller Zusammenhalt im Ort“, meinte Schmid.

Nach dem Mittagessen spielte die Sachsenrieder Musikkapelle auf. Zu musikalischen Unterhaltung trugen auch die Alphornbläser mit Markus Mangold, Heribert Lohbrunner, Peter Martin, Werner Erhard, Josef Klein, Michael und Manfred Riedle bei. Gut 1000 Besucher waren es den Tag über, die ihre Freude am Waldfest hatten.

WALTER KINDLMANN