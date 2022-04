Sachsenried hat mit Martina und Matthias Neubauer wieder ein Wirtspaar fürs Gemeindezentrum

Von: Theresa Kuchler

Die neuen Wirte im Sachsenrieder Gemeindezentrum: Das Ehepaar Martina und Matthias Neubauer (2. v. l.), das viel Erfahrung in der Gastronomie mitbringt. © Kuchler

Nach langer Suche hat Schwabsoien endlich wieder einen Pächter für das Gemeindezentrum in Sachsenried gefunden. Die neuen Betreiber werden den Gastraum nicht nur bei Veranstaltungen bewirten – auch mit einem Lieferservice liebäugelt das erfahrene Gastro-Ehepaar.

Sachsenried – Wie im Akkord füllen Matthias und Martina Neubauer ein Glas nach dem anderen mit Hellem und Weißbier, bevor sie es über die Edelstahltheke schieben und an die Bedienung weiterreichen. Mit vollem Tablett schlängelt sich diese durch die Tisch- und Stuhlreihen der Gäste.

Auf den Plätzen: zahlreiche Vertreter der Gemeinde und Vereine, die der Einladung zum Jahresempfang in das Sachsenrieder Gemeindezentrum gefolgt sind. „Der erste Jahresempfang seit über zwei Jahren“, wie Bürgermeister Manfred Schmid bei seiner Willkommensrede feststellt.

Wirte-Paar mit mehreren Standbeinen

Für Matthias und Martina Neubauer ist das Arbeiten in ungewohnter Umgebung. Erst vor Kurzem hat das Ehepaar, das auch die Auerberghalle in Bernbeuren und das Seestüberl am Haslacher See betreibt, die Pacht des Gastraums an der Sachsenrieder Forststraße übernommen.

Dass die Gäste von Vereinstreffen, Beerdigungen und anderen Gesellschaften, die im Gemeindezentrum zusammenkommen, ab sofort wieder bewirtet werden, freut freilich auch die Verantwortlichen in der Gemeinde. Immerhin hat man lange nach einem neuen Pächter für den Versammlungsraum gesucht – und einige Aufrufe gestartet (wir berichteten).

„Sind sehr nett und positiv aufgenommen worden“

So nutzte der Bürgermeister den Abend, um die Neubauers im Namen der Gemeinde ganz offiziell als neue Wirtsleute zu begrüßen. Im gleichen Zuge erklärte Schmid, dass der zweite Rathauschef Michael Kögel mit dem Pächter-Wechsel gleich kleinere Sanierungsarbeiten erledigen ließ. Nicht zuletzt die neu eingebaute Edelstahltheke sollte für die kommenden Jahre einen reibungslosen Gastronomiebetrieb garantieren.

Und das Ehepaar Neubauer fühlt sich schon jetzt gut aufgehoben. „Wir sind sehr positiv und nett aufgenommen worden“, sagt der 36-Jährige. Die Bewirtung in Sachsenried will er mit seiner Frau nebenbei stemmen, es soll ein weiteres Standbein für die Gastronomen sein. Bislang konnten sie im Gemeindezentrum eine Beerdigungsgesellschaft bewirten und ein Catering anbieten. Auch eine Kommunionsgesellschaft steht bereits auf ihrer Reservierungsliste in Sachsenried. „Wir rechnen insgesamt mit etwa 30 Bewirtungen im Jahr“, sagt der Wirt.

Gastronomisches Angebot um Lieferservice erweitern

Gerne würden Martina und Matthias Neubauer ihr gastronomisches Angebot im Gemeindezentrum noch weiter ausbauen: mit einem eigenen Lieferservice. „In der Auerberghalle hatten wir schon einen Lieferservice in Zusammenarbeit mit Lieferando“, erzählt Matthias Neubauer. Viele Bestellungen kamen dabei aus dem Raum Schwabsoien und Ingenried. „Darum hoffen wir, dass die Nachfrage hier nach einem Lieferservice da wäre.“ Auf der Speisekarte sollen neben Burgern und Pizza auch einige Allgäuer Gerichte stehen.