Stolzes Jubiläum: Sachsenrieder Feuerwehr feierte 150-jähriges Bestehen

Mitsamt Fahne und neuem Fahnenband präsentierten sich nach der Feldmesse (v. l.) Bürgermeister Manfred Schmid, Feuerwehrkommandant Johannes Endraß, Thomas Scholz, Martin Endraß, Alexander Krätschmer und Kreisbrandrat Rüdiger Sobotta zu einem gemeinsamen Foto. © Ellenberger

Seit 150 Jahren gibt es inzwischen die Feuerwehr in Sachsenried. Am Wochenende wurde dieses stolze Jubiläum nun bei einer Feldmesse gefeiert und der Einsatz der Ehrenamtlichen gewürdigt.

Sachsenried – „150 Jahre gibt es die Feuerwehr. Eine lange Zeit, viele Generationen und immer noch derselbe Auftrag: Menschen zu helfen, Menschen und ihr Hab und Gut und Menschenleben zu schützen.“ Mit diesen Worten leitete Pfarrer Johannes Huber seine bisweilen sehr humorige Predigt von einem festlich geschmückten Hänger mitsamt Altar bei der anlässlich des Jubiläums am vergangenen Samstag begangenen Feldmesse in Sachsenried ein. Damals sei es der Wille des bayrischen Königs gewesen, dass es an jedem Ort eine Feuerwehr geben soll. „Das machen Bürger für Bürger“, hob er hervor.

Die Geschehnisse in der Silvesternacht in Berlin, wo Rettungskräfte am Helfen gehindert wurden, kommentierte er mit den Worten „So geht Gesellschaft nicht.“ Anschließend gab es noch weitere Reden.

Neues Fahnenband wurde nach der Segnung angebracht

Bürgermeister Manfred Schmid hatte des Anlasses wegen ein neues Fahnenband dabei, das nach der Segnung an die Vereinsfahne angebracht wurde. Er erinnerte daran, dass in der gesamten Gemeinde „in den vergangenen acht Jahren weit über 1,2 Millionen Euro in den Brand- und Katastrophenschutz“ investiert wurden. So auch für das neue Feuerwehrhaus in Sachsenried. Den eigentlichen Wert dieser Ausgaben mache aber nicht die Technik, „sondern die Menschen, die sie bedienen“, aus.

Kreisbrandrat Rüdiger Sobotta sagte unter anderem, dass die Mitgliederzahlen bei den Feuerwehren stabil seien, auch deshalb, weil dort die „Arbeit spannend ist“.

Die örtliche Feuerwehrchronik war zu Kriegsende bei einem Brand in Flammen aufgegangen. Kommandant Johannes Endraß bedauerte, dass man nicht mehr auf den Gründungstag zurückblicken könne und deshalb nicht wisse, „wer dabei war und was es da zu essen gab“, was von den zahlreichen Teilnehmern amüsiert zur Kenntnis genommen wurde.

Heute zählt die Sachsenrieder Wehr 35 aktive Mitglieder

Die im Jahr 1920 beginnenden Aufzeichnungen belegen, dass allein in diesen knapp über hundert Jahren 155 Sachsenrieder sich der Idee verschrieben hatten „anderen in Not zu helfen“, so Endraß. Getreu dem Motto „Gott zur Ehr, dem nächsten zur Wehr“.

Heute gehören der Feuerwehr 35 aktive Mitglieder an, darunter zwei Frauen. Nach dem Ende der feierlichen Feldmesse ging es mit der Musikkapelle und 10 Fahnenabordnungen der umliegenden Gemeinden vornweg direkt zum Feuerwehrhaus, wo das glanzvolle Jubiläum weiter ausgiebig gefeiert wurde.