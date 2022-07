Sanierte Orgel erklingt wieder in voller Pracht

Von: Rafael Sala

Hingabe vor dem Spiel: Organist Till Twardy ließ die sanierte Orgel in der Dreifaltigkeitskirche erklingen. © Rafael Sala

Organist Till Twardy bot in der evangelischen Dreifaltigkeitskirche in Schongau ein Klangerlebnis der besonderen Art: Er spielte auf der Tastatur nur einzelne Töne, für jeden gab es Applaus – und das aus gutem Grund: Jeder Ton entspricht einer Orgelpfeife, und jede einzelne der Röhren – insgesamt 66 – wurde von Spendern finanziert.

Schongau – Es waren die evangelischen Gottesdienste am Wochenende, die das Ende einer gefühlten Ewigkeit markierten: die Wieder-Einweihung der großen Kirchenorgel in der Dreifaltigkeitskirche wurde am vergangenen Sonntag gefeiert.

Bereits beim Vormittagsgottesdienst zeigte das mächtige Instrument, wozu es fähig ist. Warme, volle und helle Orgelklänge schallten von der Empore herab. Ein Ereignis, das Pfarrerin Julia Steller fast die Tränen in die Augen trieb. „Ich hatte größte Gänsehaut, als das Lied erklang, einfach wunderschön“, sagte sie in ihrer Begrüßungsansprache vor dem versammelten Publikum.

Namen der Spender in die Orgelpfeifen eingraviert

Das bestand am Morgen aus allen interessierten Gemeindemitgliedern und abends aus knapp 70 Menschen. Nämlich diejenigen, die gespendet hatten und deren Namen jetzt aus Dank in die jeweiligen Orgelpfeifen eingraviert sind. Jeder bekam von Pfarrer Jost Herrmann nach dem Erklingen des jeweiligen Tons eine Urkunde überreicht.

Auch das Eröffnungslied mit dem Titel „Ich singe dir mit Herz und Mund“ war nicht zufällig gewählt, sondern bildete vielmehr einen unausgesprochenen Höhepunkt: 200 Euro hatte jemand gespendet, damit es gespielt wird – Rekord.

Die fünf folgenden Lieder wurden per Lostopf gezogen, insgesamt 25 Euro kamen auf diese Weise noch einmal zusammen. Spenden für einen guten Zweck – dieses Mal profitierte die rund 50 000 Euro teure Sanierung der Kirchenorgel davon, die aus dem Leben der Kirchengemeinde nicht mehr wegzudenken ist.

Musik spielt bei Protestanten eine zentrale Rolle

Musik spielt bei den Protestanten eine zentrale, wenn nicht die tragende Rolle – sollte sie doch, wie es der Reformator Martin Luther wollte, das ersetzen, was seiner Lehre gemäß in den Kirchenhäusern fehl am Platz war, nämlich Bilder, Schmuck, Ornamentik, grandiose Architektur, eben all’ das, was die Liturgie der katholischen Christenheit umgibt.

Dass die Saat der Musik bereits 170 Jahre nach Luthers Tod mehr als aufging, ja einen der größten Komponisten der Musikgeschichte überhaupt hervorgebracht hat – Johann Sebastian Bach –, ist in diesem Zusammenhang mehr als nur eine Randnotiz. Klangkathedralen in nicht gekannter Größe erobern seitdem die Herzen der Menschheit, jedes Werk ein Mount Everest.

Noch ist die Orgelsanierung nicht komplett finanziert

Wunderbare Kirchenmusik wird jetzt auch wieder in der Dreifaltigkeitskirche in Schongau zu hören sein. Allerdings muss noch weiterhin das Geldsäckel der Kirchengemeinde bluten, rund 23 000 Euro sind noch für die Orgelsanierung mit ihren insgesamt 600 Pfeifen zu zahlen. Ein Betrag, der aber sukzessive zusammenschmelzen könnte. „Wir werden jetzt sehen, wie viel Geld durch die Spenden zusammengekommen sind. Ich bin guter Dinge“, freute sich Steller.

