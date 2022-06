Schongau: Alarm bei der Feuerwehrversammlung

Sie leiten die nächsten Jahre die Geschicke der Feuerwehr Schongau (v.li.): Vorstand Daniel Mahl, zweite Vorsitzende Manuela Bednarski, Dienstgradvertreter Matthias Pledl, Schriftführer Andreas Mock, Kassier Alexander Kalisch, Jugendwart Armin Habath, die Mannschaftsvertreter André Lehmann und Florian Laue, zweiter Kommandant Christian Birke und erster Kommandant Werner Berchtold. Es fehlt der Passiven-Vertreter Hubert Wasl. © Christine Wölfle

Eine mehr als umfangreiche Tagesordnung hatten die Mitglieder der Feuerwehr Schongau bei ihrer Jahreshauptversammlung abzuarbeiten, mit einer Satzungsänderung, Neuwahlen, Ehrungen und Berichten – und dann kam auch noch ein Alarm dazwischen.

Schongau – Drei Jahre lang gab es keine Versammlung der Freiwilligen Feuerwehr Schongau. Wie bei so vielen Vereinen. Doch mit einem großen Unterschied: Während bei den meisten das Vereinsleben während der Pandemie ruhte, mussten die Floriansjünger mit den erschwerten Bedingungen klarkommen – denn ihre Einsätze wurden auch in den Lockdowns nicht weniger.

Und dementsprechend auch die Berichte bei der Versammlung nicht kürzer. „Ich sehe schon das Glitzern in Euren Augen vor lauter Vorfreude auf meinen Vorstandsbericht“, begrüßte Daniel Mahl seine 75 Kameraden im Ballenhaussaal. Damit hatte er die Lacher auf seiner Seite. Der Vorsitzende hatte auch allen Grund, sich zu freuen, denn er wusste über die vergangenen drei Jahre nur Positives zu berichten.

So habe die Mitgliederzahl trotz Corona nicht abgenommen, im Gegenteil, es kamen sogar noch welche dazu. Derzeit zählt die Schongauer Feuerwehr 85 aktive, 33 passive und 17 jugendliche Mitglieder.

In Sachen Investitionen war das vergangene Jahr 2021 sogar ein Rekordjahr: „Der Verein hat 48 000 Euro für die Neugestaltung des Gerätehauses und den Freisitz ausgegeben. Und das, ohne in die roten Zahlen zu rutschen“, verkündete Mahl stolz. Sein Dank ging in diesem Zuge auch an die anwesenden Vertreter der Stadt Schongau, die „immer ein offenes Ohr für uns haben.“

Verabschiedung: Nach vielen Jahren in der Vorstandschaft wurden Robert Wölfle (2.v.li.) als zweiter Vorstand und Jürgen Haslinger (2.v.re.) als zweiter Kommandant verabschiedet. © Christine Wölfle

In Zusammenarbeit mit der Stadt ist auch die neue Vereinssatzung ausgearbeitet worden, die nach 18 Jahren auf den neusten Stand gebracht worden ist und einstimmig angenommen wurde. Schriftführer Andreas Mock beschrieb die Schwierigkeiten, die die Corona-Maßnahmen für die Feuerwehrleute im Einsatz mit sich gebracht hatten: „Ein Einsatz ist ja keine One-Man-Show, und dabei Mindestabstand zu halten, ist eigentlich unmöglich.“ So hatten die Verantwortlichen schnell beschlossen, jeden Einsatz mit 60 Prozent Mannschaftsstärke und FFP2-Maske zu fahren, sich danach nicht mehr „unnötig“ im Feuerwehrhaus aufzuhalten und auch keine Fortbildungen, Lehrgänge und Übungen mehr abzuhalten.

Wie belastend diese Zeit für die Aktiven war, beschrieb auch Kommandant Werner Berchtold: „Wir waren wirklich sehr vorsichtig, und unser oberstes Ziel war, immer einsatzfähig zu bleiben.“ Das haben sie geschafft, bei insgesamt 645 Einsätzen in den vergangenen drei Jahren, aufgeteilt in Technische Hilfsleistungen, Brände und ABC-Einsätze.

Um auch den anwesenden Gästen einen Eindruck von der Arbeit der Feuerwehr zu vermitteln, hatte Berchtold anschauliches Bildmaterial dabei – von schlimmen Unfällen, der Gasexplosion in Rettenbach, aber auch von „lustigen“ Einsätzen wie der Rettung eines Kalbs, das von Peiting nach Schongau „geflüchtet“ war.

Damit es bei der Jugend der Floriansjünger zu keinem „Fluchtreflex“ kam, dafür zeichneten die Jugendwarte Armin Habath und Martina Wieland verantwortlich. Denn diese hatten während der Corona-Zeit viel unternommen, um den wichtigen Nachwuchs bei der Stange zu halten. Von Online-Übungen bis hin zu Funkübungen von zuhause aus. Und das hat sich ausgezahlt, denn es sprang nicht nur fast keiner ab, es kamen sogar mehr neue angehende Feuerwehrleute dazu.

Unter welcher Vorstandschaft alle Floriansjünger die nächsten sechs Jahre tätig sein werden, das entschied sich bei den Neuwahlen. Ohne Gegenkandidat wurde Daniel Mahl für eine weitere Amtszeit als Vorsitzender bestätigt. Bei der Wahl zum zweiten Vorstand setzte sich Manuela Bednarski gegen Simon Fahnenschmidt durch.

Neuer zweiter Kommandant wurde Christian Birke, in dessen vorheriges Amt als Kassier Alexander Kalisch folgte. Hubert Wasl ist der neue Vertreter der Passiven, und bei den Mannschaftsvertretern setzten sich André Lehmann und Florian Laue durch.

Kassenprüfer bleiben Michael Kaiser und Michael Eberle. Die Jugendwarte bleiben Armin Habath und Martina Wieland, die nicht gewählt, sondern vom Kommandanten ernannt werden. Die Wahl des Schriftführers, des ersten Kommandanten und des Dienstgradvertreters steht erst in drei Jahren wieder an.

Während der Wahl herrschte kurzzeitig große Aufregung, denn sämtliche Piepser gingen los. „Das habe ich auch noch nie erlebt“, meinte Daniel Mahl kopfschüttelnd. Und die Einsatzkräfte waren so schnell vor Ort wie nie: Denn der Alarm kam aus dem Ballenhaus. Genauer gesagt aus der Toilette, die ein Mann gerne als Schlafplatz genutzt hätte.

Nach der Entwarnung konnte die Versammlung fortgesetzt werden mit zahlreichen Beförderungen und Ehrungen, denn auch da hatte sich drei Jahre lang Einiges angesammelt (Berichte folgen). Nach fünfeinhalb Stunden war es dann geschafft: Die Freiwillige Feuerwehr geht neu aufgestellt und hoch motiviert in ein „hoffentlich besseres neues Jahr“.

Christine Wölfle