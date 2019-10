Erst einmal über 5G informieren

Aus dem Schongauer Stadtrat

von Elke Robert schließen

Ob auch in der Stadt Schongau bereits eine Anfrage eingegangen ist wegen 5G-Mobilfunkmasten? Dies wollte Gregor Schuppe (ALS) in der jüngsten Stadtratssitzung wissen. Dem ist nicht so, dennoch wollen die Stadträte vorbauen. Bevor es zu einer Entscheidung kommt, möchte man sich ausreichend informieren, und zwar in alle Richtungen.