Kampf gegen den Verpackungsmüll

Die Vermeidung von Abfall und Plastikmüll ist ein Gebot der Stunde. Das haben uns Händler und Kunden beim Schongauer Wochenmarkt jetzt auch bestätigt.

Schongau – „Die Leute für den Umweltschutz sensibilisieren“ – da sollte eigentlich jeder mitmachen. Wenn sich Evelyn Schmidbauer aus Schongau auf den Weg zum Schongauer Wochenmarkt macht, dann hat sie in ihrer Einkaufstasche eigentlich alles dabei: ein leeres Glas (für die Cappuccino-Creme), einen Becher (für die Oliven), ein Stoffsackerl (für das Obst und Gemüse) sowie eine spezielle Eierbox. „So kann man Verpackungsmüll sparen“, sagt sich die umweltbewusste Schongauerin, die beim Einkaufen viel Wert darauf legt, dass die Umwelt nicht unnötig belastet wird.

Auch Barbara Donderer aus Rottenbuch achtet beim Besuch des Schongauer Wochenmarktes stets darauf, dass beim Einkaufen kein Verpackungsmüll anfällt. „Eierschachteln kann man durchaus mehrmals benutzen“, ist die Rottenbucherin überzeugt.

Umweltbewusstsein ist gestiegen

Das sieht auch der Eiermann Norbert Hartmann aus Bidingen so. Er nimmt das Angebot der Kunden gerne an und füllt die mitgebrachten Eierschachteln auf. „Wir haben schon seit 40 Jahren unseren Stand auf dem Schongauer Wochenmarkt“, erzählt er. Vor allem in den letzten Jahren sei das Umweltbewusstsein der Kunden spürbar gestiegen – und das freut natürlich auch den Eiermann.

+ Eiermann Norbert Hartmann aus Bidingen ist froh, wenn Kundinnen (wie Barbara Donderer aus Rottenbuch) ihre leeren Eierschachteln zum Befüllen mitbringen. © Gretschmann

Plastik weitgehend vermeiden – dies ist auch im Sinne von Lutz Kretschmer aus Offingen (bei Günzburg) . Er ist Fischhändler und seit rund sechs Jahren beim Schongauer Wochenmarkt vertreten. Wenn Kunden mit Glasbehältern kommen, füllt er ihnen die Ware direkt dort ein – und somit ist auch der Umwelt gedient.

Auch dem Brotverkäufer ist es am liebsten, wenn die Kunden ihm ein Stoffsäckchen reichen, das er mit Brot, Semmeln und Gebäck auffüllen kann.

Verkäuferin auf dem Schongauer Markt ärgert sich über Plastikmüll

Über den zunehmenden Plastikmüll ärgert sich Tina Hutter vom Stand der Käsemanufaktur Stich (aus Marktoberdorf) auf dem Schongauer Wochenmarkt schon lange. „Der Gesetzgeber sollte endlich was machen“, so ihre Forderung. Aber solange die Verpackungsindustrie daran gut verdiene, werde sich wohl nicht allzu viel ändern, befürchtet die Käsefrau.

Am Blumen und Gemüsestand der Firma Zaunberger werden für eine Plastiktüte zehn Cent in Rechnung gestellt – in der Hoffnung, dass die Kunden diese Tasche mehrmals verwenden und nicht gleich wieder wegwerfen.

Dies wünscht man sich auch am Spargelstand von Maria Stegmeier, die aus der Schrobenhausener Gegend zum Wochenmarkt nach Schongau kommt. Ihre Tüten sind speziell als Spargeltüten gekennzeichnet und relativ reißfest. Da kann man davon ausgehen, dass sie mehrmals Verwendung finden. „Eine Kundin von uns hat aus alten Gardinen ein Stoffsäckchen genäht, mit dem sie ihren Spargel einkauft“, verrät Maria Stegmeier.

Schongau war Vorreiter bei Müllvermeidung

„Schongau – das ist Tupperland, da war es immer schon ein Vorreiter“, sagt der Olivenhändler Andreas Stora aus Benningen (bei Memmingen). In den Tupperdosen lassen sich die Oliven leicht abfüllen. Wobei Stora auch auf eine „Grauzone“ hinweist. Denn normalerweise dürften mitgebrachte Behälter nicht über eine Ladentheke gereicht werden – aus Hygienegründen. Stora hat sich aber für seinen Olivenhandel sicherheitshalber eine Erlaubnis vom Kreisveterinäramt Kempten eingeholt. So sieht er sich auf der sicheren Seite.

Übrigens: In Kempten haben die Markthändler schon mal eine Aktion „plastikfrei“ gestartet. Für einen Plastikbeutel werden 50 Cent verlangt, für einen Papierbeutel nur 20 Cent. Letztendlich liegt es aber an den Kunden, wofür sie sich entscheiden.

MICHAEL GRETSCHMANN

