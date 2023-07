104 Absolventen der Schongauer Pfaffenwinkel-Realschule feiern ihren Abschluss

Teilen

Die vier besten Absolventen (v.l.) Fabian Feustle (Note 1,25), Magdalena Schilcher (1,27), Johanna Anderl (1,27) und Lukas Birk (1,18) mit Gabriele Meier von Hirschvogel (3. v. l.) und Schulleiter Armin Eder. © Walter Kindlmann

104 Schüler der Pfaffenwinkel-Realschule Schongau haben ihren Mittleren Bildungsabschluss geschafft. Bei einer Feier mit 480 Gästen in der Lechsporthalle bekamen sie ihre Zeugnisse überreicht.

Schongau – Für den Schongauer Realschulleiter Armin Eder ist die Verabschiedung von Schülerinnen und Schülern immer ein emotionaler Moment. „Und zugleich der Höhepunkt für mich als Schulleiter“, wie er am vergangenen Freitag sagte, als der diesjährige Jahrgang seine Zeugnisse bekam. Zu sehen, wie aus den heranwachsenden jungen Menschen so geniale junge Frauen und stattliche Männer geworden sind, mache ihn glücklich und stolz. Und dann haben von 104 Schülerinnen und Schülern auch noch fast ein Viertel eine Eins vor dem Komma geschafft.

Eder erinnerte bei seiner Ansprache auch an den Kampf um die zweite Schulküche mit dem Sachaufwandsträger, weil die Kapazitäten mit nur einer Küche ausgeschöpft waren, an den Abschlussball im März im Mondeon und an das Skilager mit Hindernissen auf dem Oberstdorfer Fellhorn. Auch auf den Besuch der Patenkinder in Südafrika blickte der Schulleiter zurück.

Vizebürgermeisterin Puzzovio: „Bleiben Sie neugierig!“

Großes Lob bekam das gesamte Lehrerkollegium, dem es wieder einmal gelungen sei, die Schüler gut auf die Reifeprüfung vorzubereiten. Ein großer Dank ging auch an die Eltern, die stets für viel Unterstützung gesorgt hätten.

Schongaus zweite Bürgermeisterin Daniela Puzzovio übermittelte die Grüße des ersten Bürgermeisters. Zu den Anekdoten, die Eder erzählte, meinte Puzzovio schmunzelnd: „Solche Geschichten hätte ich auch gerne gehabt.“ Zu den Schulabgängern sagte sie, dass sie „sehr stolz auf die Mittlere Reife“ sein können und riet den jungen Frauen und Männern: „Bleiben Sie neugierig!“

Um einen wichtigen Lebensabschnitt zu feiern, versammelten sich die Absolventen der Pfaffenwinkel-Realschule mit ihren Angehörigen und Lehrern in der Lechsporthalle. © Walter Kindlmann

Die Grußworte des Landratsamtes, dem Sachaufwandsträger der Schule, übermittelte Matthias Brugger. Er wolle als erstes die Schülerinnen und Schüler loben, denn es sei „eine wahnsinnige Leistung“, was die Schüler in den letzten Jahren, aber vor allem in den letzten Wochen, für das große Finale geleistet hätten. Er erinnerte an einen Satz von Georg Friedrich Händel: „Man muss lernen, was zu lernen ist, und seinen eigenen Weg gehen.“

Großer Dank an Eltern, die die Schüler immer unterstützt haben

Auch die Absolventinnen und Absolventen verabschiedeten sich von der Schule, in der sie so viele prägende Jahre ihres Lebens verbracht haben. Schülersprecherin Magdalena Schilcher sprach stellvertretend für ihre Mitschüler. Sie verglich das Leben mit einer Pusteblume und sagte: „Schade, dass diese Zeit nun vorbei ist.“ Sie dankte der Schulleitung, den Lehrern aber vor allem den Eltern, „die uns alle unterstützt haben“.

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Für die musikalische Begleitung der Abschlussfeier sorgten Moritz Schmid, Alicia Fischer, Felix Kammerer und Miriam Faisal mit Unterstützung der Fachschaft Musik. Zum Schluss wünschte der Schulleiter den Anwesenden „Gottes Segen und alles Gute“ und dankte den Schülern für ihre „Einzigartigkeit“. Mit der Bayernhymne wurden schließlich alle Schüler und Gäste aus der Lechsporthalle verabschiedet. Von Walter Kindlmann