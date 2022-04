16 Absolventen an der Staatlichen Fachschule für Ökologischen Landbau in Weilheim

Elf Landwirte und fünf Landwirtinnen haben den Abschluss in der Fachrichtung „Ökologischer Landbau“ gemacht. Mit im Bild sind Vertreter der Schule und der Bauernverbände. © Schubert

„Ein erfreuliches Ergebnis“ konnte der Leiter der Staatlichen Fachschule für Ökologischen Landbau, Stefan Gabler, bei der Abschlussfeier verkünden: „Alle haben die Prüfung bestanden.“

Landkreis – Noch wird die Ausbildung in der Ökolandwirtschaft überwiegend von Männern besucht. Unter den 16 Absolventen waren auch nur fünf Frauen. Dafür belegten die Frauen alle Stockerlplätze – mit Notendurchschnitten unter 1,5.

In mehreren Punkten waren sich alle Grußwort- und Festredner einig: Die Landwirtschaft hat Zukunft, muss sich aber neuen Herausforderungen stellen, die von der Gesellschaft ausgehen. „Immer größer, immer mehr“, ist laut Stefan Gabler „nicht die Lösung“. Jeder müsse den Betrieb für sich schaffen, der zu ihm und seiner Familien passt. „Der Betrieb ist für die Familie da, nicht die Familie für den Betrieb“, so der Schulleiter.

Absolventen stellen Zukunftspläne vor

Was sie mit ihrer Ausbildung vorhaben, stellten zwei Absolventen vor. Anna Bronner kommt aus einem konventionellen Milchviehbetrieb, interessiert sich aber auch für den Ökolandbau, vor allem in Hinblick auf „die steigenden gesellschaftlichen Anforderungen an die Landwirtschaft“. Als Nächstes will sie den Meisterabschluss erlangen und auf die Hofübergabe hinarbeiten. Außerdem denkt sie an „die Wiedereröffnung unseres Gasthauses“.

Auch Xaver Frey, der von einem Bioland-Betrieb in Andechs kommt, hat die Schule besucht, weil er die Ausbildung zum Meister anstrebt. Zudem rechnet er damit, dass er mit dem Gelernten nach der Übernahme des elterlichen Betriebs bessere Voraussetzungen für dessen Führung hat.

Die drei Besten sind Frauen

Die drei besten unter den 16 Absolventen im Semester 20/21 sind Leonie Amann (Fichtenberg, Kreis Schwäbisch Hall) mit der Note 1,18, Anna Hindelang (Schöffau, Kreis Garmisch-Partenkirchen) mit der Note 1,36, und Anna Bronner (Germaringen, Kreis Ostallgäu) mit der Note 1,45.

Die anderen Absolventen sind Ferdinand Bader (Schongau), Tobias Deininger (Peiting), Isidor Frey (Antdorf), Xaver Frey (Andechs), Tobias Graf (Münsing), Florian Hoiß (Seeshaupt), Benedikt Kees (Peiting), Pola Krenkel (Püttlingen, Kreis Saarbrücken), Josef Neumeier (Steingaden), Simon Reichart (Lechbruck), Teresa Schäfer (Illerkirchberg, Alb-Donau-Kreis), Simon Schaumberger (Andechs) und Dominikus Tafertshofer (Wielenbach).

Das Zeugnis für das erste Semester erhielten Jennifer Davison (Altenstadt), Johannes Erhard (Rottenbuch), Jonathan Haag (Schnelldorf, Kreis Ansbach), Tobias Häringer (Rottenbuch), Selina Heim (Scheidegg, Kreis Lindau), Christian Höpfl (Dießen), Stefan Huber (Weil), Korbinian Hurnaus (Rott), Raphael Hutter (Adelschlag, Kreis Eichstätt), Lucia Lautenbacher (Schwabsoien), Simon Leiß (Schlehdorf), Lukas Meyer (München), Tobias Pröbstl (Birkland), Sebastian Schmid (Eglfing), Hannes Schmid (Peiting), Quirin Schuster (Forst), Georg Schuster (Bernbeuren), Lena Sommer (Waltenhofen, Kreis Ostallgäu), Milena Stadler (Weihenstephan), Christian Wildgruber (Marzling, Kreis Freising) und Elena Wölfle (Günzach, Kreis Ostallgäu).

Alfred Schubert