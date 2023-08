„Ein regelrechtes Schlachtfeld“: Auto kracht auf B17 in Gegenverkehr – Vespa-Fahrer stirbt

Von: Elena Siegl, Theresa Kuchler

Teilen

Zu einem schweren Unfall kam es am Freitag auf der B17. © Ralf Ruder

Am heutigen Freitag (25. August) hat sich ein schwerer Verkehrsunfall an der Kreuzung Franz-Josef-Strauß-Straße zur B 17 bei Altenstadt ereignet. Mehrere Personen wurden verletzt, einige davon schwerst.

Update vom 25. August, 15.50 Uhr: Weit verstreut liegen die Trümmer auf der Bundesstraße 17, etwa 200 Meter nördlich der Firma Hochland in Schongau. „Ein regelrechtes Schlachtfeld“, sagt Schongaus Feuerwehrkommandant Werner Berchtold, der als einer der ersten vor Ort war und weitere Hilfe nachforderte. Einige seiner Kollegen riegeln die Zufahrten in Altenstadt und Schongau-West ab, leiten den Verkehr um. Gegen 10.40 Uhr am Freitag hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Ein Mann aus Alling (Landkreis Fürstenfeldbruck) starb.

Wie Maximilian Maier vom Polizeipräsidium Oberbayern Süd vor Ort berichtet, war ein 20-jähriger Marktoberdorfer mit seinem Audi auf der Bundesstraße von Peiting kommend in Richtung Altenstadt unterwegs. Er kam von der Fahrbahn ab, fuhr in den Gegenverkehr. Dort war gerade der Vespa Club Alling unterwegs. „Rund zehn Personen, alle im mittleren und gehobenen Alter“, so Maier. Die Gruppe war nach Informationen des Fürstenfeldbrucker Tagblatts unterwegs nach Lindau. Der Audi prallte frontal mit einem der Rollerfahrer und einem Mercedes Vito, der von einem 33-Jährigen aus Augsburg gesteuert wurde, zusammen.

Der Mercedes kam im Grünstreifen zu stehen, der Audi schleuderte weiter und kollidierte noch mit drei weiteren entgegenkommenden Rollerfahrern.

Ein Vespafahrer, ein 68-Jähriger aus dem Raum Fürstenfeldbruck, wurde tödlich verletzt. Für ihn kam leider jede Hilfe zu spät. Außerdem gab es acht Verletzte, darunter die beiden Pkw-Fahrer und die Beifahrerin des Mercedes-Vito, die in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Auch zwei Rettungshubschrauber waren dazu laut Polizei im Einsatz. Eine der Personen, ebenfalls ein Vespafahrer, sei sehr schwer verletzt worden, schwebe aber nicht in Lebensgefahr, so Maier.

Kriseninterventionsteam vor Ort - Belastender Einsatz auch für Feuerwehrleute

Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um die Unfallbeteiligten, so Berchtold. „Die Rollerfahrer kannten sich ja alle, sie haben extreme Verletzungsmuster gesehen. Das hat die Leute natürlich auch psychisch getroffen.“ Sie wurden zunächst an der Unfallstelle, später im Feuerwehrhaus versorgt.



Auch für die Rettungskräfte war der Einsatz belastend, sagt Berchtold. „Wir werden uns sicher morgen und übermorgen noch mal treffen“, um zu sprechen und das Erlebte zu verarbeiten, so Berchtold. Auch Fachleute würden den Feuerwehrleuten bei Bedarf zur Verfügung stehen.



Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz: Die Feuerwehren aus Schongau, Peiting und Altenstadt mit insgesamt rund 70 Personen, sieben Rettungswagen, drei Krankenwagen, drei Notärzte, zwei Rettungshubschrauber und 24 Polizisten, so Maximilian Maier.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft sei ein Gutachter bestellt worden, der sich die Unfallstelle ansah. Warum der Audifahrer in den Gegenverkehr kam, dazu kann die Polizei noch keine Angaben machen. Es sei noch Gegenstand der Ermittlungen, unter anderem müssten noch Zeugen befragt werden, hieß es auf Nachfrage der Heimatzeitung.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.

Update vom 25. August, 11.45 Uhr: Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd bekannt gibt, sind bei dem Unfall zunächst zwei Autos zusammengestoßen. Anschließend schleuderten davon eines oder beide in eine Gruppe von Kradfahrern. Mehrere Personen wurden zum Teil schwerst verletzt. Es sind mehrere Rettungshubschrauber und bis zu 30 Rettungsfahrzeuge im Einsatz.

Horror-Crash: Zwei Autos krachen ineinander - Wagen wird in Gruppe von Kradfahrern geschleudert

Die Bundesstraße 17 ist zwischen Hohenfurch und Schongau in beiden Richtungen gesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet.

Erstmeldung vom 25. August, 11 Uhr: Schongau - Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd teilte mit, dass sich am Freitag (25. August) gegen 10.40 Uhr an der Bundesstraßen-Kreuzung zur Franz-Josef-Strauß-Straße bei Altenstadt ein schwerer Unfall ereignet hat, an dem neben Autos auch Zweiradfahrer beteiligt sein sollen. Mehrere Personen wurden verletzt. Die Bundesstraße 17 zwischen Hohenfurch und Schongau ist in beiden Richtungen komplett gesperrt.

Schwerer Unfall bei B 17 - mehrere Personen verletzt

Die Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei sind vor Ort. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, eine Gasse für Rettungs- und Einsatzfahrzeuge zu bilden. Weitere Informationen folgen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.