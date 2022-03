Schulprogramm: Schongauer Bioladen will 2000 Kinder in der Region mit Obst und Gemüse versorgen

Von: Elena Siegl

Eine Bio-Obst- und -Gemüse-Kiste, von denen bald viele an Kindergärten und Schulen in der Region geliefert werden, hat Klaus Grundner vom „Pfifferling“ in Schongau schon einmal probegepackt. © SIEGL

Der Schongauer Bioladen „Naturkost Pfifferling“ wird ab Mai wöchentlich rund 2000 Kinder im Altlandkreis Schongau mit frischem Bio-Obst und -Gemüse versorgen. Das Geschäft beteiligt sich am EU-Schulprogramm.

Schongau – „Einfach nebenbei wird es sicher nicht laufen“, sagt Klaus Grundner von „Naturkost Pfifferling“. Der kleine Bioladen in der Schongauer Altstadt will künftig 26 Kitas und Schulen mit diversen Lebensmitteln beliefern. Rund 2000 Kinder gilt es, wöchentlich zu versorgen. Ein großer Aufwand – aber man habe beste Voraussetzungen: Seit 39 Jahren einen verlässlichen Lieferanten, technische Gerätschaften wie Waagen und alle nötigen Zertifizierungen, erklärt Grundner.

Kindergärten seien in den vergangenen Wochen auf ihn zugekommen und haben gefragt, ob er sich nicht am EU-Schulprogramm beteiligen möchte. Das Programm, das es bereits seit über zehn Jahren gibt, hat zum Ziel, die Wertschätzung von Obst, Gemüse und Milchprodukten zu steigern sowie die Entwicklung eines „gesundheitsförderlichen Ernährungsverhaltens“ zu unterstützen, heißt es beim Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Dabei werden Schulen und Kindergärten kostenlos mit bevorzugt regionalem und saisonalem Obst, Gemüse und ausgewählten Milchprodukten versorgt. Finanziert wird das ganze aus Landes- und EU-Mitteln.

Bisheriger Schulobst-Lieferant im Schongauer Land hat aufgehört

Ein Projekt, das Grundner gutheißt. Nachdem der bisherige Lieferant für die Region nun aufgehört hatte – die Gründe kennt Grundner nicht – will der Schongauer Bioladen die Aufgabe ab Mai übernehmen. Zumindest im Altlandkreis Schongau, schränkt Grundner ein. Tatsächlich sei derzeit auch ein großer Teil des Landkreises Landsberg nicht versorgt – doch auch diesen zu beliefern, könne man nicht stemmen.

Allein in Schongau nehmen sieben Einrichtungen teil. Außerdem werden Kindergärten bzw. Grundschulen in Peiting, Birkland, Altenstadt, Hohenfurch, Burggen, Steingaden, Schwabbruck, Schwabsoien und Lechbruck versorgt. Die Waren kommen beim „Pfifferling“ an, werden dort kommissioniert und schließlich von der „Lieferhex“ ausgefahren, die bislang als Schongauer Restaurant- und Imbiss-Bringdienst bekannt war.

In manchen Einrichtungen sind es 15 Kinder, die versorgt werden müssen, in anderen 450. Pro Kind sind 100 Gramm Obst bzw. Gemüse pro Woche vorgesehen. Etwa ein Drittel der Kindergärten bzw. Grundschulen erhalten zusätzlich Milchprodukte – Naturjoghurt, Frischmilch oder milden Käse. Die zusätzliche Ausgabe und Aufbewahrung im Kühlschrank bedeute für die Einrichtungen allerdings mehr Aufwand, weshalb sich die meisten nur für Obst und Gemüse entscheiden, erklärt Grundner.

Schulobst: Genehmigungen mussten eingeholt werden

Alle Produkte müssen genau abgewogen werden. Anschließend wird alles in wiederverwendbare Kisten gepackt. „Plastik kommt bei uns nicht zum Einsatz“, betont Grundner. Für die Arbeiten wird Grundner wohl eine Aushilfe einstellen.

Immerhin der bürokratische Papierwust ist schon bewältigt. Eine Bio-Zertifizierung hatte der Betrieb bereits. Auch von der Lebensmittelaufsicht sowie beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten mussten Genehmigungen eingeholt werden. „Da kann man nicht einfach so hergehen und die Lieferung übernehmen. Man muss zum Beispiel auch sämtliche Hygienemaßnahmen erfüllen“, erklärt Grundner. Am Montag, 2. Mai, soll die erste Lieferung an die Kindergärten und Grundschulen rausgehen. Weiterführende Schulen könnten nicht am Programm teilnehmen.

