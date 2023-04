21 junge Landwirte haben Abschluss an der Fachschule für Ökologischen Landbau geschafft und sind bereit für die Zukunft

Von: Alfred Schubert

Die Absolventen der Staatlichen Fachschule für Ökologischen Landbau Weilheim mit den Vertretern von Schule, Politik, und Verbänden. Vorne von links die vier Besten Quirin Schuster, Tobias Pröbstl, Johannes Erhard und Simon Leiß. © Schubert

Über 100 Schüler und Gäste waren jüngst zur Schulschlussfeier der Staatlichen Fachschule für Ökologischen Landbau Weilheim auf den heiligen Berg in Andechs gekommen. Dort erhielten 21 Absolventen nach drei Semestern ihre Zeugnisse.

Landkreis – Eine gute Zukunft prognostizierte Stefan Gabler den 15 Männern und sechs Frauen bei der Abschlussfeier: „Die Landwirtschaft war immer schon eine Zukunftsbranche und wird auch immer eine Zukunftsbranche bleiben“, so der Behördenleiter. Sie würde auch immer neue Aufgaben hinzubekommen, derzeit etwa durch die Aufgaben bei der Energiewende. Sorgen macht Gabler allerdings der Verlust an landwirtschaftlichen Flächen durch verschiedene Bautätigkeiten.

Die Fachschule für Ökologischen Landbau Weilheim, die im kommenden Jahr ihr zehnjähriges Bestehen feiern kann, hat sich in dieser Zeit einen guten Ruf erworben. Dies zeigt die Tatsache, dass Schüler nicht nur aus der Region Weilheim-Schongau kommen. Der Absolvent, der diesmal die weiteste Anreise hatte, kam aus Schnelldorf im Landkreis Ansbach. Es sind laut Gabler aber auch schon Schüler aus Luxemburg und Japan gekommen.

Einbringen in Politik und Gesellschaft und so mitgestalten

Wer Interesse an der Ausbildung dort habe, könne sich noch anmelden. Gabler: „Für das neue Semester sind noch ein paar Plätze frei.“

Hans Leis gab den Absolventen den Rat, auf ihr Wissen zu setzen: „Wer nichts weiß muss alles glauben“, sagt der Vertreter des Bundes Deutscher Milchviehhalter (BDM). Die Landwirte sollten sich in die gesellschaftliche Diskussion einbringen, um so als Betroffene ihre Zukunft mitzugestalten.

Konkreter wurde der stellvertretende Landrat Wolfgang Taffertshofer zu diesem Thema: Er rief die jungen Landwirte dazu auf, sich politisch in Gemeinderäten und Kreistagen zu engagieren. Auch Gabler schloss sich dem Rat an: „Engagieren Sie sich in Politik und Verbänden, denn es passiert nichts automatisch.“

Der Beste hatte die Note 1,13

Das Abschlusszeugnis bekamen vom Präsidenten der Regierung von Oberbayern, Konrad Schober, folgende Absolventen überreicht: Jennifer Davison (Altenstadt), Johannes Erhard (Rottenbuch), Jonathan Haag (Schnelldorf, Lk Ansbach), Tobias Häringer (Rottenbuch), Selina Heim (Scheidegg), Christian Höpfl (Dießen), Stefan Huber (Weil), Korbinian Hurnaus (Rott), Raphael Hutter (Adelschlag), Lucia Lautenbacher (Schwabsoien), Simon Leiß (Schlehdorf), Lukas Meyer (München), Tobias Pröbstl (Birkland), Sebastian Schmid (Eglfing), Hannes Schmid (Peiting), Quirin Schuster (Forst), Georg Schuster (Bernbeuren), Lena Sommer (Waltenhofen), Milena Stadler (Weihenstephan), Christian Wildgruber (Marzling) und Elena Wölfle (Günzach).

Am besten schnitt Johannes Erhard mit der Note 1,13 ab, gefolgt von Quirin Schuster mit 1,60 sowie Tobias Pröbstl und Simon Leiß, die beide mit der Note 1,80 gemeinsam den dritten Platz belegten.

