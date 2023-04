24-Stunden-Blitzmarathon Im Landkreis Weilheim-Schongau: An diesen Stellen wird kontrolliert

Von: Andreas Jäger

Autofahrer aufgepasst: Beim bayernweiten Blitzmarathon wird Jagd auf Temposünder gemacht. © dpa

Am kommenden Freitag und Samstag ist den Autofahrern in Bayern Vorsicht geraten, insbesondere jenen, die gerne etwas flotter unterwegs sind: Der Blitzmarathon steht wieder an.

Landkreis – Los geht die groß angelegte Jagd auf Temposünder am 21. April um 6 Uhr und dauert bis 22. April, 6 Uhr. Bayernweit werden dann rund 2.000 Polizisten sowie Bedienstete der kommunalen Verkehrsüberwachung die Geschwindigkeit kontrollieren. Im Landkreis Weilheim-Schongau lauern die Blitzer an folgenden Stellen:

Altenstadt: Franz-Josef-Strauß-Straße/Esterweg.

Antdorf: Iffeldorfer Straße 5.

Denklingen: B 17, Richtung Schongau.

Habach: Antdorfer Straße, Höhe Moosangerstraße; Staatsstraße 2038, Richtung Bad Tölz, Weiler Hof sowie Bundesstraße 472, Abzweigung Hofheim.

Hohenfurch: Schongauer Straße, Höhe Einmündung Lechstraße.

Huglfing: Murnauer Straße/Resthoferstraße sowie Seeleite.

Ingenried: Bundesstraße 472, Höhe Parkplatz Salzstadel sowie Bundesstraße 472, Erbenschwang.

Pähl: Bundesstraße 2, Bereich Hirschberg sowie Staatsstraße 2068, Ortsteil Aidenried.

Peißenberg: Böbinger Straße; Wörther Straße 92 (Kindergarten) sowie Bundesstraße 472, Guggenbergtunnel.

Peiting: Meierstraße 9 (BHS) sowie Bundesstraße 17, Höhe Lamprecht.

Penzberg: Birkenstraße 7; Birkenstraße 7-15; Sonnenstraße 7-9 oder 8; Nonnenwaldstraße 20a sowie Nonnenwald, im Wiesfeld.

Polling: Am Schafbichl; Staatsstraße 2057, Höhe Trifthof sowie Bundesstraße 472, Ortsteil Roßlaich.

Polling/Oderding: Staatsstraße 2058.

Rottenbuch: Bundesstraße 23, Solder.

Schongau: Bundesstraße 17, Höhe Parkplatz Lechtalbrücke West.

Seeshaupt: Sankt-Heinricher-Straße 2 sowie Weilheimer Straße, Höhe Pettenkofer Allee.

Sindelsdorf: Kochler Straße, Höhe Mühlgasse sowie Bundesstraße 472, Höhe Anschlussstelle Sindelsdorf A95.

Steingaden: Bundesstraße 17, Höhe Kellershof.

Weilheim: Stainhartstraße; Geistbühelstraße; Bundesstraße 2; Marnbacher Straße sowie Narbonner Ring, vor Einmündung Hardtkapellenstraße.

Wessobrunn: Staatsstraße 2057, Ortseingang sowie Staatsstraße 2057, Höhe Zellsee.

Wielenbach: Bundesstraße 2.

