34-jähriger Mann aus Schongau vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Von: Theresa Kuchler

Unter anderem mit einem Polizeihubschrauber wurde am Dienstag nach dem vermissten Mann gesucht. © Hans-Helmut Herold

Mit einer Vermisstenmeldung wendet sich die Polizei Schongau an die Öffentlichkeit. Gesucht wird ein 34-jähriger Mann, der zuletzt am Radweg an der Peitinger Straße gesehen wurde.

Schongau - Ein Großeinsatz mit Polizeikräften, Polizeihubschrauber, Wasserwacht, Feuerwehr und Rettungshundestaffel hat am Dienstag (8. August) die Aufmerksamkeit vieler Schongauer geweckt. Nun teilt die Polizei mit, dass ein 34-jähriger Mann aus Schongau gesucht wird, der seit dem frühen Dienstagnachmittag als vermisst gilt.

Vermisstensuche in Schongau: 34-Jähriger seit Dienstag nicht mehr aufgetaucht

Der Mann hatte am 7. August gegen 4 Uhr morgens seine Wohnung verlassen und ist bislang nicht wieder aufgetaucht. Eine Zeugin sah den 34-Jährigen zuletzt gegen 4.50 Uhr auf dem Radweg entlang der Peitinger Straße zwischen Mühlkanalbrücke und der Einmündung zur Dießener Straße.

Gesucht wurde mit Polizeihubschrauber, den Wasserwachten aus Schongau, Dießen und Weilheim sowie den Feuerwehren aus Schongau und Herzogsägmühle und der Rettungshundestaffel Oberland am Dienstagnachmittag und -abend entlang des Lechs und der angrenzenden Gebiete. Leider blieb die Suchaktion bislang erfolglos, wie die Beamten mitteilen. Die Fahndung laufe weiter.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: Circa 180 cm groß, schlank und mit Vollbart. Laut Polizei war er lediglich mit einer roten Boxershort und einem dunklen T-Shirt bekleidet, außerdem ist er barfuß unterwegs. Hinweise zu der vermissten Person bitte an die Polizeiinspektion Schongau oder jede andere Polizeidienststelle.

