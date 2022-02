Nach monatelanger Pause wegen 2G: Fahrstunden wieder für alle

Von: Jennifer Battaglia

Fahrschüler Emin Akkulak (rechts) aus Schongau durfte nach zwei Monaten wieder ins Auto steigen und seine Fahrstunden mit seinem Lehrer Timo Würth nachholen. © Hans-Helmut Herold

Fahrstunden nehmen ohne geimpft oder genesen zu sein? Das ging über Monate nicht. Wegen 2G mussten viele eine Zwangspause einlegen. Zwei Fahrschüler schildern ihre Situation im Rückblick.

Schongau – Lea Reiser hat ihren Führerschein in der Tasche. Die 17-Jährige aus Birkland hat ihre praktische Fahrprüfung bestanden, nachdem sie zuvor bereits die Theorieprüfung erfolgreich hinter sich gebracht hatte. Bis zu ihrem 18. Geburtstag im Oktober wird sie nun begleitendes Fahren machen.

Lea ist gegen das Coronavirus geimpft. Ihre zweite Spritze hatte sie im Oktober erhalten, sagt die Schülerin, die das Schongauer Gymnasium besucht. Zwar habe sie sich auch impfen lassen, um alles problemlos machen zu können, der Hauptgrund sei aber der Schutz vor dem Virus gewesen. „Ich fühle mich mit der Impfung einfach sicherer“, sagt Lea.

Fahrstunden-Termine wieder abgesagt

Durch die Spritzen konnte sie problemlos weiter ihre Fahrstunden in der Fahrschule von Timo Würth in Schongau machen. Galt in bayerischen Fahrschulen im vergangenen Frühherbst noch 3G, folgte ab dem 24. November 2G. Damit duften nur noch geimpfte oder genesene Fahrschüler an Theorie- und Praxisstunden teilnehmen. Lea hatte das nicht erwartet, sie sieht diese Regelung kritisch: „Für Menschen, die nicht geimpft sind, war das nicht so schön“, sagt sie. „Wir müssen alle unseren Führerschein machen.“

Die Gymnasiastin ist erleichtert, dass seit Ende Januar nun wieder 3G gilt. „Es ist viel besser, wie die Regelung jetzt ist.“ Eine ihrer Freundinnen musste über die beiden Wintermonate pausieren, da sie nicht geimpft war. Selbst wenn sie am ersten Tag von 2G in Fahrschulen ihre Erstimpfung erhalten hätte, hätte sie dennoch bis zu 14 Tage nach der zweiten Spritze warten müssen, um damals noch als vollständig immunisiert zu gelten. Das sind also insgesamt bis zu zwei Monate Wartezeit.

So wie Leas Freundin erging es auch Emin Akkulak. Der 18-Jährige ist nicht geimpft und konnte deshalb erst Ende Januar seine Fahrstunden wieder aufnehmen. Fragt man ihn, warum er sich gegen die Impfung entschieden hat, sagt er, dass er sich unsicher fühlt. „Ich möchte lieber noch abwarten“, so Emin, der gerade eine Ausbildung zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik macht.

Erst vor wenigen Wochen ist der Schongauer volljährig geworden. Seinen Lappen hätte er wahrscheinlich schon in der Tasche, wäre ihm nicht die 2G-Regelung dazwischen gekommen. „Das war sehr nervig“, so Emin. Die schon vereinbarten Fahrstundentermine musste er absagen. „Die 2G-Regelung finde ich nicht in Ordnung“, sagt er rückblickend. Der Führerschein sei ihm sehr wichtig. „Ich muss mich doch fortbewegen können.“

Praktische Fahrunterricht ist laut Ministerium aufgrund der engen Räumlichkeiten „risikobehaftet“

Fragt man beim Gesundheitsministerium nach, warum die 2G-Regelung auch im Bereich der Fahrschulen und für minderjährige Schüler angewendet wurde, heißt es, dass es aus Sicht des Infektionsschutzes zum damaligen Zeitpunkt gerechtfertigt gewesen sei. Um Kindern und Jugendlichen „Raum für die persönliche Entwicklung“ zu geben, habe es zwar eine Ausnahme von 2G bei sportlichen oder schauspielerischen Freizeitangeboten gegeben, die Fahrschulen gehörten aber nicht dazu. Der praktische Fahrunterricht ist laut Ministerium aufgrund der engen Räumlichkeiten „risikobehaftet“ und für den Theorieunterricht sei nicht davon auszugehen, dass in allen Fahrschulen ein mit allgemeinen Schulen vergleichbarer Schutz- und Hygienestandard vorliege. Warum eine vorherige Testung der Schüler nicht zu einer Risikominimierung hätte beitragen können, wurde nicht erwähnt. Die STIKO (Ständige Impfkommission) hatte sich inmitten der Sommerferien für eine Impfung aller 12- bis 17-Jährigen ausgesprochen. „Somit bestand bereits vor November ausreichend Zeit, eine vollständige Immunisierung zu erhalten“, so eine Ministeriumssprecherin.

Emin Akkulak hatte sich nicht immunisiert und musste seine Fahrstunden folglich aussetzen. Laut ihm wartet sein Chef bereits darauf, dass er endlich selbstständig zu Kunden fahren kann. Der 18-Jährige ist deshalb sehr dankbar, dass er jetzt nach der Wiedereinführung von 3G ohne große Wartezeit seine Fahrstunden nachholen kann. Auch Emin macht seinen Führerschein in der Fahrschule von Timo Würth.

Wieder hohe Nachfrage nach Fahrstunden

Der Fahrlehrer, der schon seit Anfang Dezember geboostert ist, war ebenfalls wenig begeistert von der 2G-Regelung. „Auch Schüler, die nicht geimpft sind oder sich nicht impfen lassen wollen, haben ein Recht darauf, ihren Führerschein zu machen“, sagt er. Würth konnte es nicht nachvollziehen, dass der Großteil seiner Klienten zwar regelmäßig in der Schule getestet wird, aber dennoch nicht am Fahrschulunterricht teilnehmen darf. „Wo ist da die Fairness?“, fragt er.

Jetzt, da wieder alle in die Fahrschule kommen können, hat Würth alle Hände voll zu tun, denn jeder möchte so schnell wie möglich seinen Führerschein machen. „Mit wem fährt man?“, fragt sich der Fahrlehrer. „Mit dem, der die letzten zwei Monate seine Fahrstunden wahrnehmen konnte, oder mit denen, die zwei Monate eine Pause machen mussten?“ Er versucht, einen Mittelweg zu finden. „Ich kann nicht mehr tun, als einem nach dem anderen Fahrstunden anzubieten.“ Die Schüler und ihre Eltern zeigten sich laut Würth sehr verständnisvoll. „Darüber bin ich dankbar“, sagt er.

Der 47-Jährige hofft, dass bald weitere Regeln relativiert werden. Danach sieht es tatsächlich auch aus: Vergangene Woche wurden Lockerungen bekannt gegeben. Auf Nachfrage teilte eine Sprecherin des Gesundheitsministerium mit, dass Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen, getesteten Personen ab sofort gleichstehen. „Diese Personengruppe muss daher keinen gesonderten Testnachweis vorlegen.“ Dies ist nach dem Wortlaut nicht an das Lebensalter gebunden.

