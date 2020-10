4500 Euro für die Pfaffenwinkel-Realschule

4500 Euro hat die Realschule Pfaffenwinkel aus der Hirschvogel-Stiftung für besondere Projekte erhalten. „Projekte, die sich immer gut bewährt haben“, sagte Stefanie Wolter bei Übergabe des Schecks. Sie ist bei Hirschvogel zuständig für die Koordination und Vergabe der Gelder.

Schongau – Und die werden meist für die Kostendeckung beim Aufenthalt in Schullandheimen benötigt. So waren die beiden achten Klassen der Realschule für vier Tage im Schullandheim Bauersberg in Unterfranken und führten dabei von ihren Lehrern Tanja Holzapfel, Markus Kölsch und Nikolas Heinlein angeleitet etliche Experimente durch. Beispielsweise, warum Streusalz Eis schmilzt. Oder warum man Salz in das Nudelwasser gibt.

Die jungen Forscher versuchten zudem, die Ursache des hohen Fischsterbens während der zurückliegenden Sommermonate zu klären. In diesem Zusammenhang standen auch eine chemische Gewässeranalyse und der Besuch einer Bionade- Brauerei auf dem Programm.

„Die Schüler haben in den vier Tagen ihr Verständnis für diverse biologische und chemische Vorgänge und ihre praktischen Fähigkeiten im Umgang mit Laborgeräten schultern und erweitern können“, sagte Lehrer Markus Kölsch bei der Spendenübergabe.

Für Schulleiter Armin Eder ist wichtig, dass die Schüler in Experimenten lebensnahe Erfahrungen sammeln können. Kölsch meinte zudem, es sei immer wieder erfreulich, dass die Hirschvogel-Stiftung die Schule finanziell unterstützt. „Hirschvogel profitiert allerdings auch davon.“ Denn: Mittlerweile kämen etliche Ingenieure aus der Pfaffenwinkel-Realschule.

Walter Kindlmann