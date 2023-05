Bekommen auch die Schüler im Landkreis Weilheim-Schongau ein 49-Euro-Ticket?

Kreis- und Schulausschuss sagen „Ja“

Das Deutschlandticket gibt es seit einigen Wochen. In Zukunft soll es auch im Schülerverkehr zum Einsatz kommen. Kreis- und Schulausschuss entschieden sich am Ende für eine großzügige Lösung, die den Landkreis nichts extra kostet.

Landkreis – Insgesamt 3219 Schüler im Landkreis Weilheim-Schongau nutzen den Schülerverkehr. Bei 2677 von ihnen ist die Sache klar: Sie erhalten – wahrscheinlich zu Beginn des neuen Schuljahres – ein 49-Euro-Ticket. Weil die bisherigen Beförderungskosten deutlich über dem Betrag von 49 Euro lagen.

Kreis- und Schulausschuss mussten nun entscheiden, wie mit den restlichen 542 Schülern verfahren werden soll. Den Schülern, deren Tickets bislang billiger als 49 Euro waren. Sicher hätte es sich das Landratsamt leicht machen können und den Schülern wie bislang das günstigste Ticket zur Verfügung stellen können. Das wäre allerdings auch ziemlich ungerecht gewesen. Denn alle Schüler, die ein Deutschland-Ticket besitzen, können bundesweit den gesamten Nahverkehr kostenlos nutzen. Die 542 anderen Schüler hätten indes ein Ticket bekommen, mit dem sie exakt eine bestimmte Bahn- oder Busverbindung nutzen können.

Bereits bisher konnten die Eltern der Schüler eine Zuzahlung leisten, um den Schulweg ihres Kindes angenehmer zu machen. „Es war bislang so, dass nur die günstigste Verbindung kostenlos angeboten wurde“, erklärte der stellvertretende Kreiskämmerer Matthias Brugger in der Ausschusssitzung. Das sei in der Regel die Bahnverbindung gewesen. „Nun liegen die Bahnhöfe nicht immer so zentral, während eine Bushaltestelle oftmals näher am Wohnhaus der Schüler gelegen hätte“, so Brugger. Daher habe man bisher den Eltern angeboten, den Differenzbetrag zwischen Bahn- und Busticket aus eigener Tasche zu bezahlen.

Dank Landeszuschuss bleibt nur Verwaltungsaufwand übrig

Das soll jetzt auch für das 49-Euro-Ticket gelten, wie die beiden Ausschüsse einstimmig beschlossen. Nachdem der Freistaat beim Thema Zuschüsse eine Kehrtwende einlegte, bedeutet diese Entscheidung keine zusätzliche Belastung für den Kreishaushalt. Bislang galt, dass der Freistaat nur das billigste Ticket mit 60 Prozent bezuschusst.

Sobald die Eltern für das „bequemere“ Ticket zuzahlten, gab es keinen Zuschuss vom Freistaat. Nun habe die Landesregierung allerdings angekündigt, den Betrag, der 60 Prozent des billigsten Tickets entsprechen würde, immer als Zuschuss zur Verfügung zu stellen – egal, welches Ticket am Ende wirklich gekauft und ausgegeben werde, so Brugger weiter. Das einzige, was beim Landkreis übrig bleibe, sei „ein durchaus erheblich höherer Verwaltungsaufwand“. Man müsse die Eltern der 542 Schüler fragen, ob sie den Aufpreis für das Deutschlandticket zahlen wollen oder nicht. Und ob sie bereit sind, den August, in dem keine Schülerbeförderung stattfindet, voll zu bezahlen oder nicht. Aufgrund dieser Abfragen müsste dann für jeden Schüler, dessen Eltern zur Zuzahlung bereit sind, entsprechende Deutschlandtickets beantragt werden.

Über 500 personalisierte Tickets bestellen

„Wenn man sich anschaut, was für ein bitterer Aufwand das ist, nur ein solches Deutschlandticket für sich selbst zu kaufen, kann man erahnen, wie aufwändig das wird, wenn man über 500 personalisierte Tickets beantragen muss“, warnte Karl-Heinz Grehl (Grüne/Weilheim). Man rechne mit einem Personalaufwand „von rund 30 Minuten pro Fall“, so der stellvertretende Kreiskämmerer Matthias Brugger.

Das sei die Mühe wert, befand Peter Ostenrieder (CSU/Peiting): „Die Förderung des ÖPNV ist uns ein Anliegen. Wir wollen, dass die Schüler die Öffis nutzen, sich bereits früh daran gewöhnen.“ Dieser Sichtweise schlossen sich dann auch die anderen Ausschussmitglieder an.