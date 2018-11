500 neue Medien warten in den Regalen

Winterzeit ist Lesezeit: Wer gerne in Büchern schmökert, kann in den beiden Schongauer Büchereien – am Münztor und Verklärung Christi – ab sofort auf viele neue Medien zugreifen. Vom Roman übers Sachbuch bis hin zum Reiseführer – auch neue Hörbücher stehen in den Regalen.

Schongau– Viele Leser in der Schongauer Bücherei am Münztor kennen sie schon, die kleine Schongauer Buchmesse. Zwei Mal im Jahr – zur Leipziger Buchmesse im Frühjahr und nach der Frankfurter Buchmesse im Herbst – werden die neu erworbenen Medien in die Regale geräumt. 400 neue Medien können diesmal angeboten werden, die Auswahl ist groß. „Primär suchen mein Mann und ich die Medien aus“, so Büchereileiterin Kornelia Funke. Auch vom Michaelsbund der Bibliotheken in München und Augsburg kommen Vorschläge. „Da halten wir Rücksprache, treffen uns regelmäßig mit den Büchereikollegen zum Austausch.“ Und von den Mitarbeitern in der Bücherei am Münztor kommen ebenfalls viele wertvolle Tipps für die nächste Bücherliste, inspiriert durch die eigenen Lesegewohnheiten. Gabriele Krupp etwa, die dieser Tage viel mit dem Einbinden der neuen Bücher beschäftigt war, empfiehlt den Krimi „Im Schnee wird nur dem Tod nicht kalt“ von Jörg Maurer, einer ihrer Lieblingsautoren. „Das ist wunderbar passend für diese kalten Tage“, so Krupp. Andreas Hornung hilft dabei, die Bücher ins System einzupflegen. Auch Hornung hat selbst einen seiner Favoriten mit zur neuen Medienliste beigetragen: „Die Suche“, das neueste Werk von Bestsellerautorin Charlotte Link. „Das ist gerade erst herausgekommen, wir haben viele Neuerscheinungen dabei“, so Hornung. Er empfiehlt aber auch eine Reihe Sachbücher sowie verschiedene Reiseführer, die Interesse wecken könnten für den nächsten, vielleicht etwas anderen Urlaub: Georgien.Jederzeit können auch Leser ihre Wünsche äußern, entweder direkt bei den Mitarbeitern, oder schriftlich. „Da sind wir immer offen“, so Funke.

Ab Freitag werden die 400 neuen Medien digital zur Ausleihe freigegeben und auch auf der Homepage in der Medienliste veröffentlicht. „Die Vielleser warten schon darauf“, weiß Funke. Rund 1200 Leser sind derzeit in der Bücherei am Münztor registriert. Plus E-Book-Leser. Wie viele dies sind, kann man erst mit der Bilanz zum Ende des Jahres genau sagen, aber laut Funke sind es im Schnitt zwischen zehn und 15 Prozent der Stammleser, womit man im Bereich der insgesamt erfassbaren Statistik – also außerhalb von Amazon und Co. – liege. „Das läuft sehr gut, viele nutzen beides, nehmen ein Buch mit und holen sich zusätzlich E-Books“, weiß Funke.

100 neue Medien warten auf die Leserschaft in der Pfarrbücherei Verklärung Christi. Wie Kornelia Funke, die neben der Städtischen Bücherei auch diese kleine Bücherei leitet, berichtet, sind es dort fast ausschließlich Bücher plus einige Hörbücher. Die Neuerwerbe sollen direkt im Rahmen des Adventsbasars am 1. Adventswochenende (1. und 2. Dezember) vorgestellt werden. Dabei kann man nicht nur Schmökern, sondern sich die neuen Medien natürlich auch gleich ausleihen. „Die Bücherei im Pfarrzentrum ist besonders, eine Art Begegnungsstätte für Leute, die gerne lesen“, so Funke. Vor allem kommen auch viele Kinder in die Bücherei – gerne genutzt wird das Angebot von Gruppen aus den pfarreieigenen Kindergärten St. Johannes und St. Franziskus.