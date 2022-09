Schongau: 540 Kinder starten ins neue Kitajahr

Der Anbau am Kindergarten Regenbogen ist fertig, was die Lage bei den Kitaplätzen in Schongau spürbar entspannt.

Lage entspannt sich

Das neue Kindergartenjahr kann starten. In Schongau hat sich die Lage mit dem Anbau beim Kindergarten Regenbogen entspannt. Auch die Notgruppe an der Außenstelle beim Kindergarten Luftballon ist nun anerkannt. Alle Kindergartenkinder haben einen Platz, nur bei den Krippenplätzen hakt es etwas.

Schongau – „Der Neubau beim Kindergarten Regenbogen ist bezogen.“ Mit dieser guten Nachricht kann Esther Laue, in der Hauptverwaltung der Stadt Schongau für den Bereich Kindergärten und Kindertagesstätten zuständig, aufwarten. Die Leiterin der städtischen Einrichtung, Sandra Bergmann, und ihre Stellvertreterin Kerstin Hahn hätten extra ihre Urlaubszeit um eine Woche verkürzt, um den Umzug zu managen, so Laue. Der Neubau gehört nun den Jüngsten: Untergebracht sind dort eine Bestandskrippengruppe sowie eine neue Krippengruppe. Im Bestandsbau des Kindergartens an der Bahnhofstraße sind zwei Regelgruppen untergebracht für Kinder ab drei Jahren.

Außenanlagen sind noch nicht ganz fertig

Zwar seien noch ein paar Restarbeiten zu machen (siehe Infobox), aber der termingerechte Start sei wichtig gewesen. „Das lief alles Hand in Hand“, so Laue. Ein wichtiger Punkt dabei: „Der Mehrzweckraum ist dadurch wieder frei geworden und steht jetzt allen Gruppen zur Verfügung“, so Laue.

Anbau beim Kindergarten Regenbogen ist fertig „Es schaut ziemlich gut aus“: Till Penski vom Sachgebiet Hochbau im städtischen Bauamt zeigte sich auf Anfrage der Schongauer Nachrichten sehr zufrieden, dass man plangemäß mit Start des Kindergartenjahres auch den Anbau beim Kindergarten Regenbogen beziehen kann. Der Holzbau, der an den Altbestand in der Bahnhofstraße angesetzt wurde, ist fertig, lediglich die Innentüren fehlen noch. „Da gab es die bekannte Lieferproblematik“, so Penski. Er schätzt aber, dass die Türen bis Anfang Oktober da sein könnten.

Das Grün des Flachdachs wächst bereits sichtbar. Und bei den Außenanlagen haben diese Woche die Arbeiten begonnen. Diese könnten sich bis Ende September hinziehen, schätzt Penski. Damit wäre der Zeitplan trotz des Corona-Winters und den Schwierigkeiten mit Materiallieferungen fast eingehalten, so Penski. „Am Ende des Tages hat alles gut funktioniert.“ Was den Kostenrahmen anbelangt, lägen noch nicht alle Schlussrechnungen vor, aber voraussichtlich könne das Budget von rund 1,83 Millionen Euro inklusive Außenanlagen und Planer eingehalten, eventuell sogar unterschritten werden.

Für das nun startende Kindergartenjahr 2022/2023 sind insgesamt 540 Kinder in den Schongauer Kitas untergebracht, also aller Kindergärten und Krippen, wenn auch vielleicht nicht alle im Wunschhaus. Zehn Einrichtungen gibt es in Schongau insgesamt, davon vier städtische und sechs unter privater Trägerschaft, zählt t Laue auf. Die Lage hat sich gut entspannt, denn nun ist auch eine Notgruppe im Kindergarten Luftballon umgewandelt worden in eine reguläre Gruppe: Seit Herbst 2019 war die Notgruppe in der Außenstelle am Europakreisel in der Benefiziumstraße betrieben worden, zusätzlich zu den bereits bestehenden Gruppen in der Wilhelm-Köhler-Straße.

Einige Plätze für Kindergartenkinder sind noch frei

Einige Regelplätze für Kinder ab drei Jahren seien derzeit sogar noch frei, aber Krippenplätze würden fehlen, bedauert Laue. „Da stehen noch zehn Kinder auf der Warteliste.“ Sie ist aber guter Dinge, denn es ändere sich nahezu täglich etwas, sie schätzt, dass bis Oktober noch das ein oder andere Kind aufgenommen werden könne. Auch unterm Jahr würden immer wieder Plätze frei, wenn Kinder ihren dritten Geburtstag feiern und in eine Kindergartengruppe wechseln könnten. Eltern von Krippenkindern, die bisher keinen Platz haben, könnten sich auch in umliegenden Gemeinden umsehen, oftmals gebe es in kleineren Orten noch freie Plätze. „Wie immer ist das Hauptproblem das Personal. „Ich kann nur für die Stadt sprechen, aber da würden zwei Erzieher schon noch guttun, um die Lage weiter zu entspannen“, so Laue. Derzeit seien es 41 Mitarbeiter.

Auch die Kinder von Flüchtlingsfamilien sind gut versorgt

Noch eine gute Nachricht: Auch die Kinder von Flüchtlingsfamilien seien versorgt, soweit Anfragen gekommen seien. Man habe versucht, über die Helferkreise etwaige Hürden, auch sprachliche Barrieren, zu nehmen und beispielsweise die Voranmeldung über E-Mails verschickt. Kinder von Bürgern aus der Ukraine sind über die ganze Stadt verteilt, es gebe keine eigene Gruppe. „Wir wollen die Kinder ja nicht separieren, sondern integrieren. Kinder lernen am schnellsten von anderen Kindern“, so Laue.

Der Personalmangel bei Kindergärten und Krippen ist in Schongau immer ein Problem, wie dieser Bericht zeigt

