Mit Festzelt auf dem Volksfestplatz: 75 Jahre Gustav Klein in Schongau gefeiert

Teilen

Jubilarehrung bei der Firma Gustav Klein: (hinten von links) Michael Ferrano (25 Jahre), Günther Stensitzki (Geschäftsführer und Inhaber), Christoph Kalcher-Pertl (25), Jürgen Rosenstetter (25) und Karl Egner (40) sowie (vo.vo.li.) Joachim Speer, Markus Schmid und Christoph Kögel (alle zehn Jahre). © Meltretter

Voller Freude und Stolz ist am vergangenen Wochenende mit rund 400 Gästen das 75-jährige Bestehen der Firma Gustav Klein in Schongau gefeiert worden.

Schongau – Wie besonders das 75-jährige Jubiläum der Firma Gustav Klein ist, zeigt sich im Vergleich mit anderen deutschen Unternehmen, die im Durchschnitt nur zwölf Jahre bestehen. Grund genug also, zu diesem Anlass, ein Festzelt auf dem Volksfestplatz aufzustellen, in das neben den aktiven und ehemaligen Mitarbeitern auch zahlreiche treue Kunden, Geschäftspartner und Lieferanten kamen.

Mitten unter ihnen war Günther Stensitzki, umgeben von seiner Familie und sogar möglichen zukünftigen Mitarbeitern. „Noch im Kinderwagen“, wie er mit einem Augenzwinkern meinte. Seit 2007 leitet der Diplom-Ingenieur das Unternehmen als Inhaber und Geschäftsführer.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.

Gegründet im Jahr 1948 durch Gustav Klein, hat sich die Firma stetig weiterentwickelt und ist mit aktuell 250 Mitarbeitern in Schongau und Inzing in Tirol ein weltweit gut positionierter Hersteller von Stromversorgungsanlagen für industrielle Anwendungen. Dazu gehören beispielsweise unterbrechungsfreie Stromversorgungen, Gleichrichter, Wechselrichter für die Bahn und Industrie sowie Test- und Simulationssysteme für die Elektromobilität.

Ab Oktober gibt es einen zweiten Geschäftsführer

Schongaus Bürgermeister Falk Sluyterman übermittelte Günther Stensitzki und den Festgästen Glückwünsche. Nach dem „Großen Preis des Mittelstandes“, den das Unternehmen 2022 erhalten hatte, habe damit eine der neun besten Firmen Bayerns ihren Standort in Schongau. Nicht nur für sein Bekenntnis zur „Industriestadt im Grünen“, wie er es nannte, dankte Sluyterman dem Geschäftsführer.

Zum 75-jährigen Firmenjubiläum der Firma Gustav Klein übergab ein Freund der Familie Stensitzki, Tristan Mölter (li.), an Geschäftsführer Günther Stensitzki eine Torte mit einer „unterbrechungsfreie Stromversorgung“. © Meltretter

Ab Oktober wird neben Stensitzki als zweiter Geschäftsführer Martin Dlauhy die Geschicke der Firma mitgestalten. Er bekam die Gelegenheit, sich den Gästen kurz vorzustellen. Ursprünglich aus Landshut kommend, lebt er derzeit mit seiner Familie in Wallhausen. Nach 17 Jahren in einem großen Technologiekonzern hat er sich, wie er selbst sagte, „einen Werkzeugkasten zusammengestellt, in dem sich sicher viel Nützliches für die Firma Klein findet“.

Alle News und Geschichten sind auch auf der Facebook-Seite der Schongauer Nachrichten zu finden.

Einige Klein-Mitarbeiter weisen bereits jetzt eine langjährige Firmenzugehörigkeit auf. So wurden von Stensitzki für ihre Betriebstreue ausgezeichnet: Karl Egner (40 Jahre), Michael Ferrano, Christoph Kalcher-Pertl und Jürgen Rosenstetter (jeweils 25 Jahre) und für zehn Jahre Christoph Kögel, Joachim Speer und Markus Schmid. Alle Kollegen würdigte der Geschäftsführer für ihre wertvolle Arbeit. Es sei ihm eine Herzensangelegenheit, den Mitarbeitern langfristig sichere Arbeitsplätze zu bieten.

Abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein

Im Rahmen der Feier war ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein geboten: Mit verschiedenen Spielstationen, einer Hüpfburg, dem „Heißen Draht“, Glitzertattoos und auch einer Fotobox mit Verkleidungsaccessoires kam zu keiner Zeit Langeweile auf. Ein Shuttlebus brachte Interessierte zum Firmengelände, wo man an einem geführten Rundgang teilnehmen konnte.

Heinrich Schmid, der Leiter des Qualitätsmanagements, hatte außerdem eine große Tombola mit 950 Losen organisiert. Deren Erlös ging zugunsten der sechsjährigen Amelie aus Schongau, die am seltenen und derzeit unheilbaren Rett-Syndrom, einer genetisch bedingten Entwicklungsstörung, erkrankt ist. Von der großen Spendenfreude der Festgäste war der Organisator überwältigt und berichtete, dass die Familie das Geld für eine Delfintherapie nutzen wird.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.

Bis zum späten Nachmittag saßen Jung und Alt im Festzelt auf dem Volksfestplatz bei Kaffee und Kuchen gemütlich zusammen, während die Band „Feier3er“ Tanz- und Partymusik aufspielte.

Übrigens: Wer noch mehr über die Firma Gustav Klein wissen möchte, findet die Festschrift zum Downloaden auf der Homepage: www.gustav-klein.com/aktuelles.

DIANA MELTRETTER