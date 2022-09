Aktionsbündnis Krankenhaus: 8303 Unterschriften gesammelt, Bürgerentscheid greifbar

Von: Elke Robert

Dicke Ordner mit Unterschriften brachte das Aktionsbündnis zu Landrätin Andrea Jochner-Weiß (von links): Stefan Konrad, Daniela Puzzovio und Regina Haugg. Sitzung am 23. September entfällt © lra

Die 8000-Marke geknackt hat das Aktionsbündnis Pro Krankenhaus Schongau mit ihrer Unterschriftensammlung für einen Bürgerentscheid. Das ändert die Lage im Landkreis, zumindest aber den Kalender des Kreistags, der voraussichtlich erst einmal nicht über ein Zentralklinikum entscheidet.

Weilheim-Schongau – Es hatte sich schon am Wochenende abgezeichnet, dass die Unterschriften reichen würden, jetzt gibt es eine genaue Zahl: 8303 Unterschriften hat das Aktionsbündnis Pro Krankenhaus Schongau insgesamt im Landkreis gesammelt, um einen Bürgerentscheid anzuschieben für den Erhalt beider Krankenhäuser in Schongau und Weilheim. Offiziell wurden die Unterschriftenlisten am Montag im Landratsamt eingereicht. Daniela Puzzovio, Regina Haugg und Stefan Konrad vom Aktionsbündnis übergaben die Ordner mit Listen aus den 34 Gemeinden persönlich an Landrätin Andrea Jochner-Weiß.

Geplante Kreistagssitzung für den 23. September fällt aus

Das ändert nun auch das weitere Vorgehen bei der Entscheidung über den Standort für ein mögliches Zentralkrankenhaus. Denn bereits in seiner nächsten Sitzung am 23. September sollte der Kreistag über die Bewerbungen abstimmen. Diese Sitzung entfällt, es wurde ein neuer Termin gefunden, und zwar am Mittwoch, 5. Oktober. Bis dahin sollen die einzelnen Gemeindeverwaltungen die Richtigkeit der Bürgerunterschriften prüfen – notwendig sind mindestens 5500 – und der Kreistag entscheidet über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens.

Bürgerentscheid „ein demokratisches Mittel“

„Wir gehen davon aus, dass der Beschluss positiv ist“, so Hans Rehbehn, Sprecher im Landratsamt. Der Bürgerentscheid muss dann binnen von drei Monaten stattfinden. Der genaue Termin wird durch den Kreistag festgelegt. „Bis dahin dürfen auch keine weiteren Entscheidungen zum Zentralklinikum gefasst werden“, so Rehbehn.

Kreistag muss am 5. Oktober klären, ob Bürgerentscheid zulässig ist

„Bürgerbegehren sind ein wichtiges demokratisches Mittel, damit die Bürgerinnen und Bürger bei bedeutenden Themen direkt mitentscheiden können“, so die Landrätin. Jochner-Weiß betonte, dass das gemeinsame Ziel sein müsse, eine zukunftsfähige Gesundheitsversorgung für den Landkreis sicherstellen zu können. „Aus heutiger Sicht wird das nur durch ein Zentralklinikum möglich sein.“ Deshalb wolle man die Landkreisbevölkerung in den kommenden Wochen umfassend zum Thema informieren.

