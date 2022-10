Trauriger Abschied von der Haindl-UPM-Werkskapelle in Schongau

Teilen

Dies ist die älteste Aufnahme der Haindl-Werkskapelle: Es zeigt die Musiker beim Spiel am 1. Mai des Jahres 1935. © Archiv Werkskapelle

Schongaus Kulturleben ist ein Stück ärmer geworden: Nach 92 Jahren hat die UPM-Werkskapelle aufgehört, zu bestehen. Ursache war der fehlende Nachwuchs. „Schade, es war immer so schön“, bedauern nicht nur Fritz Holzhey, langjähriger Mäzen des ruhmreichen Klangkörpers, und seine Frau Uschi.

Schongau – „Es hat immer Spaß gemacht, doch wenn eine Werkskapelle nur noch aus Rentnern und Externen besteht, macht es irgendwann keinen Sinn mehr.“ Dirigent Marcus Graf spricht von einem kulturellen Verlust für die Region. Deshalb haben er und Vorstand Wolfgang Turansky alles unternommen, um die jungen Werksangehörigen als Mitglieder zu aktivieren. Doch leider waren ihre Bemühungen vergebens.

Der Zeitgeist ist heute ein anderer. Früher traten die jungen Burschen mit Beginn der Papiermacherlehre der Kapelle bei – so etwa wie Max Schmid, Johann Fickler, Georg Huber, Sepp Pfanzelt, Johann Thoma oder Peter Zeidlmeier, um nur einige zu nennen. Auch Wolfgang Turansky trat 1984 mit Eintritt ins Lohnbüro der Werkskapelle bei und war seit März des Jahres 1986 im Einsatz bei der Beerdigungsmusik.

Dieses Bild zeigt die Haindl-Werkskapelle beim Maiempfang durch den Bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber im Kurhaus Göggingen im Jahr 2000. © Archiv Werkskapelle

„Ihm haben wir es zu verdanken, dass die Kapelle überhaupt so lange Bestand hatte,“ würdigt Fritz Holzhey dessen Engagement. „Es stand schon einmal Spitz auf Knopf,“ weiß Holzhey, „dann ist es Turansky gelungen, Marcus Graf als Dirigent zu gewinnen.“

Neben seinem Amt als Vorstand, Organisator und Kassier seit dem 1. März des Jahres 1991, übernahm Turansky ab März des Jahres 2002 zusätzlich das Schriftführeramt – und ab Mai 2003 die Leitung der Beerdigungsmusik. Posthum sei auch dem kürzlich verstorbenen Max Schmid zu danken, der umfangreiches Bildmaterial von Werk und Kapelle archiviert hat.

Das sind die Musiker am 26. März des Jahres 2003 in der Finsterau zum letzten Mal mit dem Schriftzug „Haindl Papier“. © Archiv Werkskapelle

Die Papierfabrik Haindl war gleichsam die „Wiege der Blasmusik in Schongau“: Lange bevor auf Initiative von Michael Schaur und Hermann Dietrich im Oktober des Jahres 1963 die Schongauer Stadtkapelle gegründet wurde. Schon vor dem Ersten Weltkrieg gründete nämlich das Werk eine eigene Musikkapelle in neunstimmiger Blechbesetzung. Auf Anregung von Kommerzialrat Anton Holzhey wurde 1929 ein neuer Anlauf unternommen – mit Benedikt Achmüller als Dirigent und anfangs neun Musikern.

Die Kapelle bekam von Holzhey den Auftrag, bei einem Todesfall eines „Gefolgsschaftsmitgliedes“ oder Pensionisten, ihm durch Spielen von Chorälen die letzte Ehre zu erweisen. An dieser Tradition wurde bis zum Schluss festgehalten. Auch das Spielen bei Geburtstagsständchen, Betriebsfesten, Firmenjubiläen, Familienfesten, Kinder- und Belegschaftsweihnachtsfeiern gehörten zum festen Programm der Kapelle.

Auf sie war immer Verlass

Auch Kundgebungen zum 1. Mai, dem Tag der offenen Tür, Jubiläen der Betriebsfeuerwehr und Hebauf-Feiern wären ohne die Kapelle nicht denkbar gewesen. Auch bei Festen der Pfarreien Mariae Himmelfahrt und Verklärung Christi, der Trachtler und der Stadt war stets auf die Werkskapelle Verlass.

Als die Familie Anton Holzhey im Jahr 1937 ihr neues Heim in der Perlachstraße bezog, überraschte sie die Kapelle um 5.15 Uhr in der Früh mit dem Stück „Das ist der Tag des Herrn“, einer Fantasie aus der Oper „Der Freischütz“ und einem Militärmarsch.

Gemeinsam die Sprungschanze eingeweiht

Zu den Höhepunkten des Jahres 1938 zählte die Vermählung von Fritz und Ingrid Holzhey in der Schongauer Stadtpfarrkirche mit anschließendem Standkonzert. Hohes Niveau war angezeigt beim Standkonzert vor dem Ballenhaus am 16. Oktober 1937, erstmals unter Leitung von Max Schmid. Ihm waren konzertante Stücke ein Herzensanliegen.

Längst vergangene Sportgeschichte wird noch einmal lebendig, wenn man in der Chronik liest: „Am 29. Januar 1939: 14 Uhr Eröffnung der Sprungschanze „Fritz Holzhey“ Schongau.“ Mit klingendem Spiel wurden die Skispringer damals zur Schanze begleitet. Unvergessen bleibt Musikern und vielen Schongauern auch der Trachtenball im Hotel Blaue Traube am 2. Februar 1957.und der Ausflug nach Grenoble im Jahr 1969. Eine freundschaftliche Verbindung mit der Werkskapelle Steyrermühl bestand seit dem Ausflug im Jahr 1996 ins Salzkammergut.

Große Auftritte von überregionaler Bedeutung

Festgehalten werden sollen noch die großen Auftritte von überregionaler Bedeutung: Am 9. Oktober 1987 das 100-jähriges Gründungsjubiläum des Papierwerkes Schongau mit dem Festakt mit Staatsminister Anton Jaumann; Am 18. Oktober 1996 die Hebauf-Feier der neuen Papiermaschine PM 11 in Schwedt an der Oder; Am 24. September 1999 das Richtfest der neuen Papiermaschine PM 3 in Augsburg; Am 2. Dezember 1999 der Festakt im Kongresssaal des Deutschen Museums; Am 27. April 2000 der Maiempfang des Bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber im Parktheater des Kurhauses in Göggingen. Am 23. November 2000 die Vorstellung des Projekts Papiermaschine PM 9; Am 4. Oktober 2001 die Jahrestagung der Vereinigter Papiermacherverband (VPM) München in der Bayernhalle in Garmisch-Partenkirchen und am 20. Juli 2002 das Sommerfest der Haindl-Fischer in der Rösenau.

2003 dann die Umbenennung

Im Jahr 2003 erfolgte die Umbenennung in UPM- Werkskapelle. Weitere Auftritte waren vom 17. bis 19. September des Jahres 2004 beim UPM-Sportfest in Dörpen im Emsland, am 8. Mai 2010 das Benefiz-Jubiläumskonzert zusammen mit der Werkskapelle Steyrermühl im Jakob-Pfeiffer-Haus in Schongau und im Jahr 2015 das Werkskapellentreffen in Steyrermühl.

Der letzte offizielle Auftritt der UPM-Werkskapelle war an Allerheiligen des Jahres 2021 auf dem Stadtfriedhof Schongau.

Dieses Bild zeigt die Haindl-Werkskapelle beim Maiempfang durch den Bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber im Kurhaus Göggingen im Jahr 2000.

Die Dirigenten der Werkskapelle waren: 1929 bis 1937 Benedikt Achmüller, 1937 bis 1974 Max Schmid, 1974 bis 1990 Helmut Hauser, 1991 bis 1998 Helmut Knopp, 1998 bis Juli 2014 Georg Dietrich, November 2014 bis 2021 Marcus Graf.

GERHARD HEISS

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.