Zeugnisübergabe in der Eishalle: 119 Absolventen der Pfaffenwinkel-Realschule feiern ihren Abschluss

Von: Theresa Kuchler

Teilen

Einen besonders guten Abschluss mit der Note 1,27 oder besser haben diese Realschüler in der Tasche. © Hans-Helmut Herold

Die 10. Klassen der Pfaffenwinkel-Realschule in Schongau haben am Freitag ihre Abschlusszeugnisse entgegengenommen. 27 Prozent der Absolventen haben eine Eins vor dem Komma stehen.

Schongau – In den jungen Gesichtern zeichnet sich Erleichterung, Stolz und auch etwas Wehmut ab: Sechs lange Schuljahre liegen hinter den 119 Absolventen der Pfaffenwinkel-Realschule in Schongau, die am Freitag ihre Zeugnisse entgegengenommen haben. Für sie beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt.

Wie bereits im vergangenen Jahr, hatte die Realschule für den Abschlussgottesdienst und die Verabschiedung ihrer Absolventen in das Schongauer Eisstadion geladen. Den Gästen dürfte das recht gewesen sein: Immerhin machten sich die knapp 30 Grad Außentemperatur in der kühlen Halle kaum bemerkbar.

„Ungewöhnlicher Ort für einen Gottesdienst“: Absolventen feiern Messe im Schongauer Eisstadion

Nur Jost Herrmann stellte zu Beginn seiner Predigt schmunzelnd fest: „Es ist ein ungewöhnlicher Ort für einen Gottesdienst.“ Der evangelische Pfarrer teilte sich den Altar auf der Tribüne, die mit rotem Samt und Blumen geschmückt in der Mitte des Eisstadions aufgebaut worden war, mit Diakon Hans Steinhilber. Abwechselnd ergriffen die Geistlichen das Wort.

Franz-Xaver Nuscheler spielte auf der Ziehharmonika. © Hans-Helmut Herold

Auch die Schüler brachten sich aktiv in den Abschlussgottesdienst ein, indem sie Fürbitten vorlasen und die Andacht musikalisch begleiteten. So läutete Sarah Coban die Messe mit dem Klavierstück „River flows in you“ ein. Später spielte Franz-Xaver Nuscheler den „Sommernachtszwalzer“ auf der Ziehharmonika und abschließend sang Angelina Mantin das Stück „Amazing grace“.

Die Messe stand ganz im Zeichen des Friedens. Mit Blick auf den Angriffskrieg in der Ukraine „sind wir aufgefordert, alles zu tun, was dem Frieden dient“, predigte Steinhilber. Herrmann sprach seine Hoffnung für einen baldigen Waffenstillstand im Kriegsgebiet aus.

27 Prozent der Absolventen haben eine Eins vorm Komma

Bevor Rekor Eder auf die Bühne steigen und den Schülern der fünf 10. Klassen die Abschlusszeugnisse verteilen durfte, sprachen die Ehrengäste zu den Absolventen. Es gab Anekdoten, Glückwünsche und Gratulationen von dem stellvertretenden Landrat Michael Marksteiner, der 2. Schongauer Bürgermeisterin Daniela Puzzovio sowie den Bürgermeistern Peter Ostenrieder (Peiting) und Markus Bader (Rottenbuch).

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Für ihren besonders guten Realschulabschluss wurden acht Schülerinnen und Schüler gebührend gewürdigt: Georg Götsch (1,18), Antonia Schweiger (1,18), Marco Nowotny (1,25), Ramona Schropp (1,25), Emma Tausch (1,25), Wyona Wölk (1,25), Arjanit Gjaka (1,27) und Johanna Manz (1,27). Insgesamt haben 32 Absolventen der Pfaffenwinkel-Realschule heuer einen Einser vor dem Komma stehen. „Das sind 27 Prozent“, sagte Schulleiter Eder und gab zu, dass ihn das freilich mit Stolz erfülle.

Rektor Eder: „Lasst den Mainstream Mainstream sein“

Gleichzeitig betonte er, dass eine gute Note nicht alles sei, das zähle. In seiner Ansprache ermutigte der Rektor die Abschlussklassen, selbstbewusst und unbeirrt durchs Leben zu gehen. „Lasst den Mainstream Mainstream sein und macht, was Ihr für richtig erachtet.“

Die Absolventen wurden in den vergangenen beiden Schuljahren immer wieder vor Herausforderungen gestellt. Zwar wurde der Pandemie am Freitag verhältnismäßig wenig Beachtung geschenkt – nur wenige Male kam das „C-Wort“ zur Sprache –, dennoch war allen Anwesenden bewusst, wie sehr Homeschooling und Distanz- unterricht die Prüfungsvorbereitung erschwert hatten. Auch Schülersprecherin Emily Gonser ging darauf in ihrer Rede ein. Im Namen ihrer Mitschüler bedankte sie sich bei den Lehrkräften, die trotz allem die 10. Klassen erfolgreich ans Ziel brachten.

Auch in Weilheim haben die Realschüler vergangene Woche ihre Abschlusszeugnisse entgegengenommen.

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.