Aktionsbündnis wird deutlich: „Bereiten weiteren Bürgerentscheid vor“

Von: Sebastian Tauchnitz

Die Zukunft des Schongauer Krankenhauses steht auch nach der Einigung zwischen Bund und Ländern zur Krankenhausreform weitgehend in den Sternen. © HANS-HELMUT HEROLD/ARCHIV

Am Freitag wird im Kreistag der Zukunftsplan der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH diskutiert. Das Aktionsbündnis positioniert sich schon im Vorfeld: Ein weiterer Bürgerentscheid wird bereits geprüft.

Landkreis – Ende des vergangenen Jahres gab es den ersten Bürgerentscheid auf Landkreisebene. Mit großer Mehrheit lehnten die Bürger dabei den Plan des Landkreises, ein neues Zentralkrankenhaus zu errichten, ab. Stattdessen wurde festgelegt, dass die beiden bisherigen Krankenhäuser in Weilheim und Schongau erhalten bleiben sollen.

Ein solcher Bürgerentscheid hat die selbe Wirkung wie ein Kreistagsbeschluss. Kreistag, Aufsichtsrat und Geschäftsführung waren also die Hände gebunden. Allerdings, das wurde bereits kurz nach dem Entscheid deutlich gemacht, nur für ein Jahr. Dann läuft die Gültigkeit des Bürgerentscheids aus.

Debatte um Zukunft der Krankenhäuser am Freitag in Peiting

Um die Weichen für diesen Moment zu stellen, wurde die Krankenhaus-Geschäftsführung beauftragt, einen Zukunftsplan zu erstellen. Dieser soll am Freitag im Kreistag vorgestellt werden, wenn dieser ab 9 Uhr in der Schloßberghalle in Peiting zusammenkommt. Das Aktionsbündnis Pro Krankenhaus Schongau hat bereits angekündigt, im Vorfeld der Sitzung demonstrieren zu wollen. Und nicht nur das.

„Wir bereiten vorsorglich schon einmal einen weiteren Bürgerentscheid vor“, so die Sprecherin des Aktionsbündnisses, Daniela Puzzovio, im Gespräch mit der Heimatzeitung. Zunächst wolle man abwarten, für welches Zukunftsszenario sich der Kreistag am Ende ausspricht. Sollte dies aber nicht den Forderungen des Aktionsbündnisses entsprechen, „werden wir entsprechend reagieren“, so Puzzovio weiter.

Aktionsbündnis hat sich anwaltlichen Beistand geholt

Insbesondere die Frage einer umfassenden Notfallversorgung am Schongauer Krankenhaus sei nicht verhandelbar. Genauso wenig die komplette Schließung des Hauses. „Für diesen Fall haben wir uns bereits anwaltlichen Beistand gesichert, der uns bei der Formulierung einer neuen Fragestellung für einen weiteren Bürgerentscheid helfen wird“, sagt sie. Dennoch signalisiert Puzzovio auch Kompromissbereitschaft: „Wir wollen auf keinen Fall eine Insolvenz der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH riskieren.“

Generell ist unklar, wie die Kreisräte im Verlauf der Marathonsitzung entscheiden werden. Das Thema „Zukunftskonzept“ ist der letzte Tagesordnungspunkt.

Kreistag sucht Wege, um erneut höheres Krankenhaus-Minus auszugleichen

Zuvor geht es vor allem um die prekäre Haushaltslage des Landkreises. Spätestens, nachdem bekannt wurde, dass das Minus der Krankenhaus GmbH noch höher ausfallen wird als im Haushalt eingeplant, ist klar, dass auch heuer erhebliche Anstrengungen notwendig sein werden, damit der Landkreis seine Aufgaben erledigen kann. Zwar haben sich Befürchtungen, nach denen der Fehlbetrag um weitere vier Millionen Euro anwachsen könnte, nicht ganz bewahrheitet – derzeit geht man von rund 2,4 Millionen Euro mehr Verlusten aus. Doch auch dieses Geld findet sich derzeit nicht im Haushalt. Deswegen steht auf der Tagesordnung auch der Punkt „Haushaltssperre“. Das ist eine Art Notbremse, bei der alle nicht dringend notwendigen Ausgaben gestoppt werden. Möglich wäre auch eine pauschale Kürzung zahlreicher Ausgabeposten um 10, 20 oder gar 30 Prozent.

Passend dazu gibt es auch noch einen Tagesordnungspunkt, bei dem über den Brandbrief der Regierung von Oberbayern zur Haushaltslage des Landkreises diskutiert werden soll. In diesem Brief werden insbesondere die nach Ansicht der Regierung viel zu hohen Zuschüsse für die Krankenhaus GmbH kritisiert. Er soll im Kreistag öffentlich verlesen werden.