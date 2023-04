Aktionsbündnis unterstützt Online-Petition gegen Krankenhausreform — Ostermarsch in Schongau

Bei der Mahnwache am vergangenen Freitag am Schongauer Marienplatz protestierten die Bürger gegen die angekündigte Schließung der Schongauer Geburtsstation und forderten den Erhalt beider Kreis-Krankenhäuser. 200 Postkarten allein am Freitag © Hans-Helmut Herold

„Die Krankenhausversorgung in Bayern ist gefährdet – NEIN zu Lauterbachs Krankenhausreform“: Unter diesem Slogan ist eine Online-Petition gestartet, die auch das hiesige Aktionsbündnis „Pro Krankenhaus Schongau“ ausdrücklich unterstützt. Die Aktion Postkarten läuft ebenfalls weiter.

Schongau – Man erinnere sich zurück an die Online-Petition zum Erhalt beider Krankenhäuser in Weilheim und Schongau. Das Aktionsbündnis „Pro Krankenhaus Schongau“ hatte vor einem Jahr Unterschriften gesammelt, um auf die Pläne der Krankenhaus GmbH aufmerksam zu machen, und klar gefordert: „Hände weg von unseren Krankenhäusern“.

Auch der Bürgerentscheid zum Erhalt beider Krankenhäuser in Schongau und Weilheim fußte auf einer Online-Petition

Mehr als 5000 Bürger unterstützten damals die Forderung, an beiden Standorten einen vollstationären Grundversorger zu erhalten. Letztlich war die Petition dann Gradmesser dafür, dass nicht nur wenige Bürger aus dem westlichen Landkreis dies wünschen, sondern viele Bürger über den gesamten Landkreis verteilt. Die Petition bereitete den Boden für den Bürgerentscheid gegen das Zentralkrankenhaus – mit bekanntem Ausgang.

Dieses Mal ist die Aktionsgruppe „Schluss mit Kliniksterben in Bayern“ aktiv geworden und hat eine Online-Petition auf die Beine gestellt, die vom hiesigen Aktionsbündnis mit befeuert wird. Die Aktion richtet sich an Klaus Holetschek, den bayerischen Gesundheitsminister. „Holetschek soll zu dem stehen, was er propagiert hat: Dass der ländliche Raum in der Krankenhausversorgung bevorzugt wird“, fordert die Schongauerin Irmgard Schreiber-Buhl.

Schongauer Aktionsbündnis wünscht sich, dass sich möglichst viele Bürger an der aktuellen Online-Petition beteiligen

Diese Online-Petition sei „der richtige Weg“, das Aktionsbündnis würde sich wünschen, dass sich möglichst viele Bürger auch aus dem Landkreis Weilheim-Schongau und Umgebung daran beteiligen, um das Kliniksterben aufzuhalten. Ansprechen würden man gerne all jene, die auch beim Bürgerentscheid zum Erhalt beider Kliniken der Krankenhaus GmbH dabei gewesen seien – „ein Zeichen setzen, um gehört zu werden“, betont Schreiber-Buhl.

Gestartet wurde die Online-Petition Ende März und läuft noch bis zum 23. Juni. Ein Quorum von 24 000 Unterschriften möchte die Aktionsgruppe erreichen, die die bayernweite Kampagne „Krankenhäuser statt ambulante Gesundheitszentren oder Fachkliniken gestartet“ hat.

Die geplante Krankenhausreform bedrohe 84 Prozent der bayerischen Krankenhäuser

Die Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bedrohe 84 Prozent der bayerischen Krankenhäuser und 65 der bayerischen Geburtshilfen, so die Initiative. „Die Bundesländer können das verhindern – Bitte (!) unterzeichnet deshalb die Petition an Holetschek“, so der Aufruf auf der Webseite.

Die geplante Krankenhausreform „trifft jeden Bürger in Bayern“, heißt es in einer Pressemitteilung der Aktionsgruppe. Zwar werde bereits eine Modifizierung der geplanten Krankenhausreform diskutiert, und diese gehe auch in die richtige Richtung, „sie ist aber nach wie vor unzureichend“.

Der ehemalige Klinikleiter Klaus Emmerich warnte auch für Schongau: Level-1i-Krankenhaus „schlimmer als ein Zentralkrankenhaus“

Die Initiative beruft sich unter anderem auf die Einschätzungen von Klaus Emmerich, ehemaliger Klinikleiter und Mitglied im „Bündnis Klinikrettung“. Der Experte hatte erst jüngst per Videobotschaft bei einem Informationsabend des Aktionsbündnisses im Schongauer Ballenhaus deutliche Worte gefunden. Die Pläne der Krankenhaus GmbH, die Klinik in Schongau herabzustufen und es zu einem Level-1i-Krankenhaus zu machen, nannte Emmerich „schlimmer als ein Zentralkrankenhaus“. Diese Form von Krankenhaus sei „nicht mehr als eine organisierte Kurzzeitpflege“.

Schongauer Aktionsbündnis hofft auf viele Unterschriften und weitere Unterstützung der Postkarten-Protestaktion

Das Schongauer Aktionsbündnis hofft auf viele Unterschriften gegen eine Gesundheitsregion zweiter Klasse auf dem Land. Gleichzeitig läuft auch die Postkartenaktion weiter, die sich an Landespolitiker richtet sowie an Kreisräte und die Mitglieder im Aufsichtsrat der Krankenhaus GmbH. Allein bei der Mahnwache am Marienplatz am vergangenen Freitag seien wieder rund 200 Karten von besorgten Bürgern ausgefüllt worden, hieß es beim Aktionsbündnis. Die Postkartenaktion unter dem Motto „Mindesthaltbarkeitsdatum des Bürgerentscheids länger als 12 Monate“ ist vom Aktionsbündnis als Aufforderung gedacht, den Willen der Bürger, beide Krankenhäuser der GmbH zu erhalten, auch auf Dauer umzusetzen.

Die Protest-Postkarten des Aktionsbündnisses sind in Schongauer Geschäften und über das Aktionsbündnis selbst zu bekommen. Die Onlinepetition zur Rettung der bayerischen Kliniken findet sich auf der Plattform „open Petition“ unter dem Stichwort „Krankenhausversorgung gefährdet“.

Ostermarsch fürs Krankenhaus geplant am Ostersamstag, weitere Demos sollen folgen

Erhalt statt Schließung der Schongauer Geburtenstation Ende dieses Monats: Nach der Mahnwache, die das Schongauer Aktionsbündnis „Pro Krankenhaus Schongau“ für den vergangenen Freitag organisiert hatte, folgt nun wie angekündigt die nächste Protestaktion. Für Ostersamstag, 8. April, ist ein großer Ostermarsch geplant. Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Berufsschule Schongau in der Wilhelm-Köhler-Straße. Von dort gehen die Teilnehmer zum Krankenhaus, am Klinikum vorbei und weiter Richtung Hoher Graben zum Kreuz von Hans Hartung. „Ab dem Krankenhaus soll es ein Schweigemarsch werden“, berichten die Verantwortlichen beim Aktionsbündnis, schließlich wolle man sich am Ende nicht etwa eine Ruhestörung vorwerfen lassen. Das geht auch leise: „Wir suchen die faulen Eier rund um das Krankenhaus“, nennt Stefan Konrad vom Aktionsbündnis das Ziel des Ostermarsches. Hebammen und Ärzte in Schongau bemängeln: „Geburtenstation wurde absichtlich gegen die Wand gefahren.“

Am Samstag, 15. April, um 15 Uhr sollen auf dem Marienplatz symbolisch Schutzschirme für das Krankenhaus aufgespannt werden, und unter dem Motto „Krankenhaus Schongau in Gefahr“ ist am Samstag, 22. April, um 15 Uhr eine Großdemo geplant, bei der auch Ärzte und Hebammen sprechen sollen.

