Nordic Walking gegen den Schmerz

Wer unter chronischen Schmerzen leidet, für den wird der normale Alltag oft zur Qual. Am Schongauer Krankenhaus versucht man seit drei Jahren, Betroffenen den Weg zurück in ein normales Leben zu ermöglichen – mit großem Erfolg.

Schongau – Wer die Tagesklinik im Schongauer Krankenhaus aufsucht, der ist ganz unten angekommen. Nicht nur, weil sich das Reich der leitenden Ärztin Dr. Eva Mareen Bakemeier im Untergeschoss befindet. Sondern vor allem, weil die Einrichtung für viele Patienten, die an chronischen Schmerzen leiden, die letzte Hoffnung ist. Wer hierher kommt, der gilt in der klassischen Medizin als austherapiert. „Die Patienten, die sich bei uns vorstellen, haben schon alles bekommen“, sagt Bakemeier. Operationen, Schmerzmittel – doch die Schmerzen, sie blieben.

Es sind Menschen wie Wolfram Ehrich, die in Schongau neuen Mut schöpfen. Der 59-jährige gelernte Brauer blickte auf einen langen Leidensweg zurück, als er im April seine Therapie in der Tagesklinik begann. Alles begann 2007 mit einem Bandscheibenvorfall, der Rücken sendete ein erstes Alarmsignal an den Berufskraftfahrer. Es folgte eine Reha, das Problem schien gelöst. Ein Irrtum. Zwei Jahre später erlitt Ehrich einen zweiten Bandscheibenvorfall. Für den Westendorfer begann eine Odysee mit 14 Klinik- und Rehaaufenthalten, doch die Schmerzen im Rücken verschwanden nicht mehr. 2016 rieten ihm die Ärzte zu einer Operation. „Da hab’ ich gedacht, jetzt wird alles gut“, erinnert sich der 59-Jährige. Doch es folgte ein zweiter und dritter Eingriff am maladen Rücken, es wurden Wirbel versteift – ohne Erfolg. Die Schmerzen plagten den Familienvater Tag und Nacht. An ein normales Leben war nicht mehr zu denken. Seinen Beruf als Lkw-Fahrer musste Ehrich aufgeben, nur mit starken Opiaten ließ sich der Alltag irgendwie bewältigen. „Das nagt am Selbstwertgefühl, man fühlt sich nicht verstanden und ist entsprechend gereizt“, beschreibt der 59-Jährige die Auswirkungen auf die Psyche.

Dann bekam der Westendorfer den Tipp, sich in der Schongauer Tagesklinik für Schmerztherapie vorzustellen. „Ich war ganz unten angelangt und hätte alles gemacht, was einen Ausweg verspricht.“ Fünf Wochen dauert das Programm, das jeweils acht Patienten in einer Gruppe durchlaufen. 100 Behandlungseinheiten werden in dieser Zeit absolviert.

Ein Team aus Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Ärzten kümmert sich um die Patienten. Auch die Psychologie spielt eine wichtige Rolle. In Einzel- und Gruppentherapien gebe man den Betroffenen Selbsthilfestrategien an die Hand, erklärt die psychologische Psychotherapeutin Lisa Waldvogel. „Es geht darum, ihnen zu zeigen, wie sie mit dem Schmerz umgehen können, um so zu einem normalen Alltag zurückzukehren.“ Dabei gebe es gerade gegen die Psychotherapie am Anfang oft Vorbehalte der Patienten. Auch er sei skeptisch gewesen, sagt Ehrich. Doch die Gruppentherapie habe ihm im Nachhinein betrachtet sehr geholfen. „Es tut gut, den ganzen Rucksack, den man mit sich herumschleppt, loszuwerden.“

Dabei hatte der 59-Jährige schon am ersten Tag daran gedacht aufzugeben, als es mit dem Ergotherapeut zum Nordic Walking ging. „Das war eine mittlere Katastrophe. Ich hab’ gedacht, wissen die nicht, dass ich Schmerzen habe?“ Bewegen statt Bewegung vermeiden ist ein wichtiger Baustein der Therapie. Schon am zweiten Tag habe er gemerkt, wie der Schmerz besser wurde, erinnert sich Ehrich.

„Das war ein Schlüsselerlebnis für mich. Da hab’ ich gemerkt, was hier passiert, kann dir wirklich helfen.“ Schritt für Schritt ging es für den 59-Jährigen in den nächsten Wochen voran. Heute braucht er keine Medikamente mehr, die Hoffnung auf ein normales Leben ist zurück. Und auch auf eine Rückkehr in den alten Beruf. Vier Tage saß Ehrich bereits wieder zur Probe hinter dem Lkw-Lenkrad. „Es ging gut.“ Schon Anfang Juni will er wieder anfangen, zu arbeiten.

Seine Erfolgsgeschichte ist laut Bakemeier kein Einzelfall. „80 Prozent der Patienten schaffen die Rückkehr ins Berufsleben“, sagt sie. „Wir geben ihnen Lebensqualität zurück.“ Bereits 240 Betroffene sind in der Tagesklinik in den vergangenen drei Jahren diesen Weg gegangen. Viele kommen regelmäßig wieder. „Man muss am Ball bleiben, die Therapie ist nicht nach fünf Wochen beendet.“ Ein Rat, den Ehrich gern beherzigt. „Hätte mir jemand diesen Weg früher aufgezeigt, wäre mir ein langer Leidensweg wohl erspart geblieben.“

Info:

Die Tagesklinik für Schmerztherapie informiert im Rahmen des Aktionstags gegen den Schmerz am Dienstag, 5. Juni, über ihre vielfältige Arbeit. Dr. Eva Mareen Bakemeier referiert unter dem Titel „Wenn der ganze Körper schmerzt“ über Fibromyalgie und Co. Der Vortrag findet um 18 Uhr im Seminarraum der Klinik statt.