Unterwegs mit dem Nikolaus von Haus zu Haus in Schongau

Von: Andreas Jäger

Aus seinem Goldenen Buch liest der Nikolaus vor, was er an den Kindern zu loben und zu tadeln hat. Aber am Ende gibt es immer Geschenke für die Mädchen und Buben. © Herold

An den Tagen um den 6. Dezember verwandelt sich der Peißenberger Günter Fiebig seit nunmehr über 25 Jahren regelmäßig in den Nikolaus und macht den Kindern in der Region eine Freude. Am vergangenen Samstag durften wir ihn auf seiner Tour durch Schongau begleiten.

Schongau – Sein Musikverein suchte einmal einen Nikolaus für die Weihnachtsfeier, und weil sich sonst niemand fand, ließ sich Günter Fiebig überzeugen, für seine Vereinskollegen in die rote Robe zu schlüpfen. „Ich war schon immer der Typ Pausenclown, deshalb hat das ganz gut gepasst“, erklärt der Peißenberger.

Da seine Interpretation dermaßen überzeugend war, blieb es natürlich nicht bei dem einen Mal, und neben den Vereinskollegen nahmen mit der Zeit auch immer mehr Familien Fiebigs Dienste in Anspruch. Sein erstes Nikolaus-Gewand lieh sich Fiebig in einem Kostüm-Verleih aus, später dann ließ er sich die perfekte Robe schneidern: „Ein Bademantel-Nikolaus wollte ich nie sein, ein gewisses Niveau war mir immer sehr wichtig.“

Dreimal klopft er mit seinem Stab gegen die Tür

In den Tagen vor und an Nikolaustag besucht Fiebig rund 60 Haushalte im Schongauer Land. Darunter sind an diesem Abend auch die Familien Tobisch und Melovic, bei denen Fiebigs Tour in Schongau beginnt.

Vor der Haustür packt der Peißenberger noch schnell den richtigen Zettel in sein Goldenes Buch, und dann geht es auch schon los: Dreimal klopft er mit seinem Stab gegen die Tür, dann betritt er das Haus. Die Kinder freuen sich, und in der Aufregung über den Besuch möchte jeder schnell an seinen Platz. Hektisch stürmen alle Richtung Sofa, dabei haben sie solch einen Schwung drauf, dass eines der Bilder fast von der Wand fällt.

Lob und Tadel müssen sein

Als sich jeder positioniert hat und wieder Ruhe einkehrt, beginnt der Nikolaus mit seiner Ansprache: Zunächst erwähnt er lobend, wie freundlich, hilfsbereit und selbstständig die beiden Brüder Daniele und Ilario Tobisch (7 und 4) sind. Doch ein wenig zu tadeln hat der Nikolaus schon auch, so trödele Daniele doch manchmal bei den Hausaufgaben. Die regelmäßigen Streitigkeiten der Brüder ließ der Nikolaus ebenfalls nicht unerwähnt: „Das geht doch nicht, Brüder müssen zusammenhalten.“

Familie Hedler verfolgt gespannt, was der Nikolaus zu sagen hat. © Herold

Auch über Stella und Slavko Melovic (10 und 7) hat er einiges Positives zu berichten. Stellas hervorragende schulische Leistungen würdigt der Nikolaus, da wünscht er sich freilich, dass auch Bruder Slavko nachzieht: „Ich habe allerdings gehört, Du gehst nicht so gern in die Schule.“

„Ja, aber das war nur einmal am Freitag“, entgegnet der 7-Jährige. Zur Versöhnung des Nikolauses wird dann noch ein kleines Gedicht vorgetragen, und dann zieht der Mann in der roten Robe wieder weiter. „Wenn ich weg bin, dürft Ihr Eure Geschenke auspacken“, sagt er und schreitet bei der Tür hinaus.

Zur Überraschung wird die FC-Bayern-Hymne gesungen

Die nächste Familie wartet schließlich schon: Zwei Häuser weiter hat sich die Familie Hedler bereits im Wohnzimmer versammelt. Der sechs Monate alte Lukas verfolgt das Geschehen auf Mamas Arm, sein Bruder Leon (6) hat sich anständig neben seinen Eltern postiert und beobachtet andächtig, wie der Nikolaus den Raum betritt. „Es ist sehr gut, wie schön Du Dich um Deinen kleinen Bruder kümmerst“, sagt der Nikolaus dem 6-Jährigen, und auch in der Schule sei der äußerst fleißig und engagiert. „Aber ich habe gehört, Du trödelst morgens im Bad“, tadelt er und wünscht sich, dass sich das in Zukunft bessert. Leon hat ebenfalls noch ein Gedicht für den Nikolaus vorbereitet, was jener freilich mit einem Geschenk belohnt.

Gedichte und Lieder hat Fiebig in seiner Karriere so einige gehört, eine musikalische Darbietung ist ihm dabei aber besonders in Erinnerung geblieben: „Eine Mutter sagte ihrem Jungen, er solle doch etwas für den Nikolaus singen. Ich rechnete natürlich mit einem Weihnachtslied, als er plötzlich voller Inbrunst mit der FC-Bayern-Hymne ansetzte“, erzählt Fiebig lachend. Zum Glück des Jungen ist der Peißenberger kein Fan des TSV 1860, sodass er von der Rute verschont blieb.

