Nach dem Raub vor 50 Jahren: Alte Waffen wieder zurück im Schongauer Stadtmuseum

Von: Rafael Sala

Viele Besucher kamen zur Sonderausstellung, die der wieder gefundenen Objekte gewidmet ist. Darüber freut sich (rechts) auch Stadtarchivar Franz Grundner. © Sala

Es ist wie eine kleine Wiedergeburt: Dinge, die aus dem Schongauer Stadtmuseum vor genau 50 Jahren geraubt wurden, zieren seit Kurzem wieder die Vitrinen und Wände. Wie die Bajonette, Lanzen und vor allem das berühmte Richtschwert der Scharfrichter-Familie Kuisl.

Schongau – Groß war der Andrang bei der Sonderausstellung „Raub im Museum“, die all’ den damals geraubten Objekten gewidmet ist. Vier von den insgesamt 13 hätten allerdings nicht wiedergefunden werden können, darunter ein Krummsäbel und zwei Holzplastiken, informierte Stadtarchivar Franz Grundner.

Die Wiedereröffnung: für das Museum kam sie einem Festakt gleich: „Endlich sind all’ diese Dinge wieder dort, wo sie hingehören, in unserem Stadtmuseum“, sagte Grundner. Untergebracht sind sie im ersten Obergeschoss, das eigens mit einem digitalen Klimamessgerät, neuen Strahlern und anderen Beleuchtungsanlagen ausgestattet wurde.

Auch „Hellebarde“ zu sehen

Ein Gewehr der damaligen Schongauer Bürgerwehr, Bajonette mit aufgepflanzter Stichwaffe, eine sogenannte „Hellebarde“ – eine massig konstruierte und aufwendig mit Ornamenten verzierte, beilartige Hiebwaffe, die der Palastgarde vorbehalten war, zieren den Ausstellungsraum. Und natürlich, sozusagen als Herzstück, das Richtschwert mit Fischleder am Griff: All’ das konnten die Besucher wieder staunend in Augenschein nehmen. Dazu Reitersäbel, Stoßwaffen aus dem 17. und 18. Jahrhundert sowie einen Degen.

Das berühmt-berüchtigte Richtschwert der Scharfrichter-Familie Kuisl hat wieder seinen Platz im Schongauer Stadtmuseum. © Sala

Die Geschichte um das Henkersschwert ist sattsam bekannt, doch Grundner wusste noch so manch gruseliges Detail zu erzählen. Auf die Frage aus dem Publikum, wie Richter der Familie Kuisl, bekannt für ihre exakten Hiebe, denn vorher „geübt“ haben, sagte der Stadtarchivar: „Ich denke, an Strohpuppen.“

Um den Schlag erfolgreich auszuführen und den sofortigen Tod des Delinquenten herbeizuführen, müsse die Klinge zwischen dem zweiten und dritten Halswirbel ansetzen. Ein schweißtreibendes Unterfangen, „denn der Verurteilte saß natürlich nicht ruhig auf dem Stuhl, er bewegte und wehrte sich“, führte Grundner weiter aus. Eben deswegen wurde der Griff mit Fischleder ummantelt – ein Material, bei dem die Hand festsitzt, zumindest nicht so leicht abrutscht wie bei Leder.

Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen eingestellt

Aufgeklärt ist der Diebstahl aus dem Schongauer Stadtmuseum übrigens noch nicht. Weil die Alarmanlage im ehemaligen Museumsgebäude, der heutigen Bücherei am Münztor, ausgeschaltet war, hatten die Diebe leichtes Spiel.

Wie sich auch der Schongauer Helmut Schmidbauer erinnert, war es in jenen Tagen offenbar öfter zu Fehlalarmen gekommen – wegen der Erschütterung durch vorbeifahrende Lastwagen.

Die Staatsanwaltschaft München II, die die Ermittlungen aufgenommen hatte, stellte diese inzwischen ein. Einige der Objekte fanden sich bei einem 2020 verstorbenen Sammler, bei dem allerdings, wie Grundner schilderte, keine Verstrickung zum damaligen Raub vorliegt.

Die Öffnungszeiten des Museums an Ostern: Nach den langen Pandemiepausen kann das Stadtmuseum Schongau endlich wieder seine Angebote für alle Interessenten der Heimatgeschichte machen. Dazu gehört nicht zuletzt die Sonderausstellung „Raub im Museum“. Das Museum öffnet am Karsamstag, Ostersonntag und Ostermontag jeweils von 14 bis 17 Uhr sowie am Mittwoch in der Osterwoche und am Wochenende nach Ostern zu den gleichen Zeiten. Am Ostersonntag und Ostermontag, jeweils um 15 Uhr, macht Helmut Schmidbauer eine Sonderführung durch die Jahresausstellung und zu besonderen Objekten mit dem Thema „Justizvollzug und Wehrhaftigkeit in der alten Stadt Schongau“.

