Feuer im Heizkraftwerk Altenstadt: Riesige Menge Brennstoffe entzündet - Großeinsatz läuft

Ein Schwelbrand im Heizkraftwerk Altenstadt beschäftigt seit heute Vormittag viele Feuerwehrleute und Helfer. Eine große Menge Brennstoffe hatte sich entzündet.

Im Heizkraftwerk Altenstadt brach am Donnerstag (26.12.) ein Feuer aus.

Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig.

Nach ersten Schätzungen brennen rund 1000 Kubik Hackschnitzel.

Altenstadt – Ein Schwelbrand im Heizkraftwerk von Altenstadt beschäftigt seit dem Vormittag des zweiten Weihnachtsfeiertags (26.12.) viele Feuerwehrleute und Helfer. Eine riesige Menge Hackschnitzel hatte sich in der Lagerhalle des Heizkraftwerks entzündet. Weil es so viel ist – nach einer ersten Schätzung kokeln rund 1000 Kubik Hackschnitzel – ist teilweise ein direktes Ablöschen gar nicht mehr möglich.

Feuer im Heizkraftwerk Altenstadt: Riesige Menge Brennstoffe entzündet

Wie Kreisbrandmeister Johann Deschler erklärt, werden die glühenden Brennstoffe mit Radladern in Eisencontainer verladen. Diese werden nach draußen gebracht und abgelöscht. Teilweise wird das Material auch am Betonboden ausgebreitet oder auf etwas entfernt liegenden Flächen gebracht. Immer zu Zweit arbeiten die Feuerwehrler, sechs bis acht Atemschutz-Trupps sind gleichzeitig im Einsatz.

Dicker Qualm liegt über dem Heizkraftwerk und den Brandstellen. Sobald das glimmende Material im Freien ist, beginn es stark zu rauchen. Schon gegen Mittag fordert Deschler daher den großen Tunnellüfter aus Peißenberg an. „Damit arbeiten wir in und an der Halle.“

Feuer im Heizkraftwerk Altenstadt: Großeinsatz läuft - Ursache noch unklar

Vor Ort sind zu diesem Zeitpunkt bereits die Altenstadter und die Schongauer Feuerwehr. Mehr als 60 Feuerwehrler sind zu diesem Zeitpunkt im Einsatz. Die Rauchentwicklung ist riesig, die Arbeit anstrengend. Am frühen Nachmittag holt Deschler weitere Unterstützung, damit die ersten Atemschutzträger sich ausruhen können. Die Feuerwehr aus Burggen und Schwabniederhofen unterstützen nun die Kollegen aus Altenstadt, Schongau und Peißenberg,

Nach 15 Uhr kommen weitere Feuerwehrkameraden dazu, diesmal wird Schwabsoien alarmiert. Kurz vor vier Uhr dann Bernbeuren. Über die Brandursache kann Deschler noch nicht viel sagen, die Hackschnitzel könnten sich aber durchaus auch von selbst entzündet haben.

