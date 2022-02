Schongauer UPM-Chef: „Altpapier-Preise haben sich verdoppelt, Gaspreise verfünffacht“

Explodierende Energiepreise treffen der Papierhersteller

Von Boris Forstner schließen

Interview mit Schongaus UPM-Werkleiter Wolfgang Ohnesorg zu Rohstoffmangel und hohen Energiekosten.

Schongau – Die explodierenden Energiepreise treffen den Papierhersteller UPM und sein Schongauer Werk, das mit weitem Abstand der größte Stromverbraucher im Landkreis Weilheim-Schongau ist, massiv. Aber auch die Ressourcenknappheit ist ein Thema – selbst beim eigenen Produkt, dem Papier. Wir sprachen darüber mit Werkleiter Wolfgang Ohnesorg.

Herr Ohnesorg, wie sind Sie bisher durch Corona gekommen?

Ganz gut. Natürlich haben wir jetzt auch einige Fälle unter den 550 Mitarbeitern, aber die verteilen sich über alle möglichen Abteilungen im ganzen Werk. Es sind nie ganze Schichten ausgefallen. Das ist wichtig, denn wir haben einige kritische Bereiche wie Energie und Kläranlage, da wäre das ein Problem. Wir haben auch den Arbeitsbeginn gestaffelt, damit nicht alle Mitarbeiter gleichzeitig kommen und gehen.

Sie verlangen von allen Mitarbeitern Selbsttests, sogar wenn sie geimpft sind?

Wir verlangen von den Nichtgeimpften einen Test, das passiert unter Aufsicht und funktioniert gut. Selbst viele Geboosterte und Genesene nutzen das, die wollen einfach auf Nummer sicher gehen. Wir hatten immer genügend Tests da.

+ Wolfgang Ohnesorg ist Werkleiter bei UPM in Schongau. © Fuhrmann

Das war beim Altpapier anders. Erklären Sie uns, warum ein Papierhersteller selbst kein Papier mehr bekommen hat.

Es war vergangenes Jahr weniger Altpapier im Umlauf, weil 2020 wegen Corona weniger Papier hergestellt worden ist. Das lag an fehlenden Werbebeilagen und dünneren Zeitungen und hat uns dann vergangenes Jahr massiv getroffen. Dazu kam die Konkurrenz durch die Verpackungsindustrie, weil der Online-Handel so geboomt hat. Normalerweise sind die Rohstoffe von Wellpappe und grafischem Papier für Zeitungen und Magazine, wie wir sie herstellen, streng getrennt. Doch angesichts des mangelnden Angebots an Altpapier hat die Verpackungsindustrie uns den Altpapier-Rohstoff weggenommen. Und was einmal im Kreislauf der Verpackungsindustrie landet, ist für uns verloren und kann nicht mehr verwendet werden, Kartonagen können wir nicht brauchen. Die Altpapier-Preise sind deshalb zwischendurch auf das Doppelte gestiegen.

Die Kosten mussten sie weitergeben – trotzdem dürfte es vermehrt Anfragen gegeben haben von Kunden, die mehr Papier bestellen wollten.

Ja, wir hätten deutlich mehr an unsere Kunden, zum Beispiel Druckereien, Verlage und den Großhandel, verkaufen können. Aber wenn es keinen Rohstoff gibt, ist das eben nicht möglich.

Hätten Sie die Möglichkeit gehabt, auch auf Wellpappe umzustellen?

UPM hat sich schon seit längerer Zeit ganz klar dafür ausgesprochen, im grafischen Sektor zu bleiben. Das ist unser Kerngeschäft. Wenn, dann hätte man das vor zehn Jahren machen müssen. Mittlerweile gibt es zu viele Anbieter, da bauen sich enorme Überkapazitäten auf.

Hat Sie der Rohstoffmangel noch in anderen Bereichen getroffen?

Natürlich. Wir setzen zum Beispiel Chemikalien und Stärke ein. Verschiedene Schwesterwerke nutzen Bindemittel für gestrichene Papiere. Das alles ist deutlich schwerer zu bekommen und auch nur zu höheren Preisen. Dass dann auch noch aufgrund der letztjährigen Wettersituation die Erbsen- und Kartoffel-Ernte nicht gut war und deshalb Stärke teurer geworden ist, kommt dann auch noch dazu.

Das größte Problem dürften aber die Energiepreise sein. Nach Zahlen von 2010 verbraucht UPM ungefähr doppelt so viel Strom wie alle privaten Haushalte im Landkreis zusammen und 73 Prozent des Stroms, den alle Unternehmen im Landkreis verbrauchen.

Tatsächlich könnten wir mit unserer Leistung 200 000 Haushalte versorgen. Man kann sich vorstellen, was das für uns bedeutet, wenn sich der Gaspreis in einem Jahr verfünffacht und der Strompreis vervierfacht.

Haben Sie langfristige Verträge, die die Teuerung einigermaßen eingedämmt haben?

Nein, wir haben Marktpreise, weil wir den Strom so einkaufen, wie wir ihn brauchen. Wir haben Fachleute, die alle Möglichkeiten berücksichtigen, die für die Energiepreise eine Rolle spielen, und dann an der Strombörse einkaufen.

Haben Sie wegen der hohen Energiekosten in Deutschland mittlerweile einen Standortnachteil?

Auch in anderen Ländern sind die Strompreise deutlich gestiegen, in Österreich etwa liegen sie sogar höher als bei uns. Aber natürlich gehören wir zu den teuersten Ländern beim Thema Energie, so etwas wie die EEG-Umlage gibt es anderswo nicht. Ohne Rabatte für Energieintensive Unternehmen würde es hierzulande keine Papier-, Chemie- oder metallverarbeitende Industrie mehr geben, das muss man klar sagen. Wir haben schon viel an unserem Energie-Management getan und dafür auch viel Lob erhalten, aber wir sind natürlich immer weiter am Optimieren.

Zusammen mit der Stadt mussten Sie zuletzt herbe Kritik hinnehmen, weil die von Ihnen produzierte Fernwärme um 73 Prozent teurer geworden ist.

Viele Bürger werden überrascht sein, wenn sie ihre Gasrechnung bekommen. Denn die wird sich teilweise verdoppeln, da bin ich mir sicher.