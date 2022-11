Überlegungen wohl endgültig vom Tisch: Kaum Interesse an kommunaler Wohnbaugesellschaft

Von: Christoph Peters

Eine eigene Wohnbaugesellschaft nach dem Vorbild der Wohnbau Weilheim wird es im Altlandkreis Schongau nicht geben. © IMAGO / MiS

Günstiger Wohnraum ist auch im Mittelzentrum Ammer-Lech-Land ein knappes Gut. Immer wieder wurde deshalb in den vergangenen Jahren der Ruf nach einer Wohnbaugesellschaft für den Altlandkreis Schongau laut. Geworden ist daraus bislang nichts – und alles sieht danach aus, dass es auch so bleibt.

Schongau/Peiting/Altentadt – Die Idee für eine eigene Wohnbaugesellschaft im Altlandkreis Schongau hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Schon 2015, als die Kommunen Schongau, Peiting und Altenstadt beschlossen, künftig als Mittelzentrum Ammer-Lech-Land an einem Strang ziehen zu wollen, stand das Thema auf der Agenda. Doch geworden ist daraus bis heute nichts. „Der Vorgang stagniert aktuell, es gibt diesbezüglich derzeit auch keine Gespräche“, sagt Schongaus Bürgermeister Falk Sluyterman.

Der Rathauschef macht keinen Hehl daraus, dass er diese Entwicklung bedauert. Denn auch in seiner Stadt ist die Nachfrage nach günstigem Wohnraum in den vergangenen Jahren drastisch gestiegen. Um diese zu befriedigen, fördert man Nachverdichtung, wo es geht, saniert die eigene Sozialwohnungen. Im neuen Baugebiet „Am Eichenfeld“ sollen auch neue Wohnungen entstehen, wobei man schaue, dass diese möglichst günstig auf den Markt kommen, sagt Sluyterman. Im Kampf gegen steigende Preise helfe vor allem eines, betont der Rathauschef. „Bauen, bauen, bauen.“

Landkreis startete 2018 neuen Anlauf

Eine Aufgabe, wie gemacht für eine Wohnbaugesellschaft, dachte sich 2016 auch Albert Hadersbeck. Auf Bestreben des damaligen Altenstadter Bürgermeisters startete man eine Umfrage in den Gemeinden des Altlandkreises. Doch das Interesse blieb überschaubar, vielerorts sahen die Räte den Vorstoß skeptisch. 2018 unternahm der Landkreis einen neuen Anlauf, klopfte diesmal landkreisweit den Bedarf ab. Das Ergebnis fiel ähnlich aus. Gerade einmal sieben Gemeinden hätten ein konkretes Interesse bekundet, sagt Landratsamt-Geschäftsleiter Georg Leis. Darunter Schongau als einzige aus dem westlichen Landkreis. Der Großteil habe sich zudem keine klassische Wohnbaugesellschaft gewünscht, sondern eher eine Liegenschaftsverwaltung des vorhandenen Bestands.

Doch zumindest in Schongau ist das Problem nicht die Verwaltung. „Wir haben eine gute Struktur im Rathaus“, sagt Sluyterman. Das eigentliche Problem des fehlenden Wohnraums lasse sich so nicht lösen. „Eine landkreisweite Wohnbaugesellschaft wäre ein großer Wurf gewesen“, bedauert er.

Gemeinden setzen auf private Investoren

In Peiting sieht man das etwas anders. Bürgermeister Peter Ostenrieder verweist auf die Baugenossenschaft Peiting-Altenstadt, die seit 1949 ein starker Partner im sozialen Wohnungsbau sei und in der Gemeinde viele Wohnanlagen errichtet habe. Aufsichtsratsvorsitzender der Genossenschaft sei mittlerweile Peitings Altbürgermeister Michael Asam, sein Stellvertreter Albert Hadersbeck. Dazu kämen weitere Akteure, die in der Gemeinde im Wohnungsbau aktiv seien. Als Beispiel nennt der Bürgermeister die Anlage Ahornpark, wo in den vergangenen Jahren 53 geförderte Wohnungen entstanden sind.

Auch in der geplanten Wohnanlage an der Schongauer Straße seien 15 Prozent der Wohnfläche für den geförderten Wohnungsbau vorgesehen. Die Diakonie Herzogsägmühle treibe ebenfalls den Bau von günstigen Wohnungen am Roten Berg voran (wir berichteten). In dieser Gemengelage sehe er die Gemeinde eher in einer „stützenden und begleitenden Funktion“ für die bestehenden Akteure und keine Notwendigkeit, selbst als Wettbewerber aufzutreten, betont Ostenrieder.

Ähnlich sieht es auch Altenstadts Bürgermeister Andreas Kögl (CSU). Dank privater Investoren sei in den vergangenen Jahren beim Wohnungsbau in seiner Gemeinde viel vorangegangen. Für eine eigene Wohnbaugesellschaft fehle es an gemeindlichen Flächen, die man einbringen könne. „Da sieht es bei uns dünn aus.“

Auch in Schongau sind städtische Grundstücke bekanntlich Mangelware. Wo Wohnraum im Mittelzentrum entstehe, sei am Ende aber gar nicht entscheidend, sagt Sluyterman. „Die Leute suchen ohnehin in Altenstadt, Schongau und Peiting.“ Auch deshalb will der Bürgermeister mit seinen Amtskollegen weiter im Gespräch bleiben.

