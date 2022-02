Intelligente Ampeln in Schongau mal wieder in der Kritik - Das sagt das Staatliche Bauamt

Von: Elke Robert

Alles auf Grün: An der Butterwerkskreuzung läuft gerade alles wie geschmiert, oft staut sich dort der Verkehr aber auch zurück bis zur Tankstelle, auf der anderen Seite bis zum Europakreisel. © Hans-Helmut Herold

Staus an den „intelligenten Ampeln“ an der Hauptachse sind in Schongau immer wieder Thema. Dabei seien die Anlagen bestens eingestellt, nur der Verkehr ist eben immens, die Straßen ausgelastet, heißt es beim Staatlichen Bauamt. Die Umgehungsstraße dagegen könnte leicht noch Fahrzeuge aufnehmen.

Schongau – Immer wieder kommt Kritik an den „intelligenten Ampeln“ entlang der Staatsstraße durch die Stadt auf, auch jüngst wieder in der Gruppe „Du kommst aus Schongau, wenn...“. Bemängelt wird vor allem der Rückstau am Münztor. Und auch bei der Ampel Bahnhofstraße/Sonnenstraße solle nachgebessert werden. Dort staut es sich wegen kurzer Phasen zurück bis zur Tankstelle, auf der anderen Seite bis zum Europakreisel.

Bürger wünschen sich die frühere Ampelschaltung zurück, das System sei „verschlimmbessert“ worden. Statt den Verkehrsfluss speziell in der Rushhour zu regeln, werde man jetzt zusätzlich ausgebremst. In einem Rutsch auf der Grünen Welle durchzufahren, sei gar nicht möglich – nicht einmal nachts.

Beim Staatlichen Bauamt sieht man aktuell keinen Handlungsbedarf

Andreas Lenker, Abteilungsleiter Straßenbau beim Staatlichen Bauamt in Weilheim, kennt die Diskussionen, kann vieles von der Kritik jedoch nicht nachvollziehen. Für die Grüne Welle hatte man die Zeiten noch einmal etwas korrigiert, „weil der Schongauer offenbar ein bisschen schneller fahren muss“, wie er es humorvoll umschreibt. Ihm sei nichts aufgefallen, wo man an der Ampelschaltung etwas ändern müsse, man könne durchaus in einem Rutsch durchfahren, es komme eben auf die Zeiten an.

An allen Ampeln gebe es Schleifen, die den Verkehr registrieren und Kameras, die Fahrzeuge aus der Entfernung aufnehmen und Rückstaus feststellen. Diese unterschiedlichen Signale würden untereinander agieren, das System funktioniere, so Lenker. Auch würden Ampeln natürlich nicht ständig neu eingestellt – alle Zeiten seien angeordnet von der Verkehrsbehörde nach Absprache mit Polizei, Landratsamt, Stadt und Bauamt.

Schuld ist allgemein die hohe Verkehrsbelastung

Das Problem: „Die Verkehrsbelastung nimmt auf allen Straßen in Bayern jährlich um ein bis zwei Prozent zu, gerade auch in Schongau“, so Lenker. Die Zahlen sprechen für sich: „Wir haben mittlerweile in Schongau so viel Verkehr in der Stadt wie vor dem Bau der Umfahrung.“ Allein wenn man Zahlen der letzten Jahre vergleicht, werde dies deutlich. 2010 fuhren 16 000 Fahrzeuge durch Schongau, davon 660 Lkw, auf der Umgehung waren es hingegen nur 12 000 (davon 1024 Lkw). Im Vergleich dazu die Zahlen von 2019: Zwischen 14 000 und 16 200 Fahrzeuge nutzten die Hauptachse durch die Stadt (die Zahlen schwanken je nach Zählstelle), 429 Lkw hat Lenker auf seiner Liste. Auf der Umgehung wurden 18 000 Fahrzeuge täglich gezählt, davon 1500 Lkw. „Das ist ein immenser Verkehr.“

Viele fahren aus Gewohnheit durch die Stadt, könnten aber auch die Umgehung nutzen

Interessanter Aspekt: Man habe festgestellt, dass bei Weitem nicht alle durch die Stadt fahren müssten. Autofahrer aus Richtung Weilheim zum Beispiel, die zum Krankenhaus wollen, fahren in Peiting ab und dann quer durch Schongau, statt den Weg über die B 17 zu nutzen. „Das ist mehr eine Gewohnheit“, schätzt Lenker, der sich wünscht, genau diese Fahrzeuge umzulenken. „In München werden die Ampeln bewusst auf Rot geschaltet, um zu zeigen, man soll bitte den Autobahnring nutzen oder die öffentlichen Verkehrsmittel“, gibt Lenker zu bedenken. Im Gegensatz hierzu wolle man das in Schongau bisher nicht, hier soll man die Hauptstraßen zügig nutzen können.

Nicht wegdiskutieren könne man die Lastwagen, die UPM als Ziel haben. „Ein Industriestandort, der direkt im Ort liegt und nicht an die Umgehungsstraße angebunden ist, ist immer ein Problem“, so Lenker. Auch darüber wird in Schongau aktuell wieder debattiert. Anwohner der Hauptachse wünschen sich, mehr Güter auf die Schiene zu bringen.

Wenn der Zug kommt, bringt das das Ampelsystem völlig durcheinander

Apropos Schiene: Einen weiteren Punkt nennt Lenker, warum der Verkehr manchmal steht: Alles, was mit der Bahn zu tun hat, bringt das Ampelsystem durcheinander und sei nur schwer vorhersehbar. „Wenn am Übergang Rot ist, kann man das nicht koordinieren.“ Die Ampeln rechnen mit Verkehr, dann komme viele Minuten lang kein Fahrzeug mehr, danach viele.

„Insgesamt ist in Schongau an einigen Kreuzungen die Kapazitätsgrenze erreicht, wo es noch flüssig funktionieren kann“, fasst Lenker zusammen. Dass dabei Fußgänger die Leidtragenden seien und etwa bei der Ampel am Münzgebäude unverhältnismäßig lange warten müssten, wie mehrfach im Stadtrat thematisiert, sei jedoch nicht richtig. Vorausgesetzt, dass der Fußgänger das Signal auch angefordert hat, muss er nachts 58 Sekunden warten, morgens und abends im Berufsverkehr 68 Sekunden und tagsüber außerhalb des Berufsverkehrs 61 Sekunden.

Bürgermeister kennt die Beschwerden, aber kann die Kritik nicht nachvollziehen

Beschwerden seitens der Schongauer Bürger in Bezug auf die Ampeln würden jeweils ans Staatliche Bauamt weitergegeben, erklärt Bürgermeister Falk Sluyterman. „Nach meinem Gefühl läuft der Verkehrsfluss aber besser, seit wir die neuen Ampeln haben, ich kann die Kritik nicht nachvollziehen.“ Am Maxtor stelle er sogar eine Verbesserung fest.

