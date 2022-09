Aus dem Ruhestand ins Klassenzimmer: Wilfried Funke wird am Schongauer Welfen-Gymnasium „reaktiviert“

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Teilen

Jetzt ist nicht der Schüler dran, sondern Wilfried Funke selbst: Nach 39 Jahren als Lehrer und eineinhalb Jahren als Pensionär kehrt er wieder ans Welfen-Gymnasium zurück. Entscheidung nach kurzer Bedenkzeit Pause während Corona-Unterricht © Hans-Helmut Herold

Nach eineinhalb Jahren wohlverdienten Ruhestands kehrt ein Lehrer-Urgestein ans Schongauer Welfen-Gymnasium zurück: Wilfried Funke unterrichtet ab jetzt wieder. So freudig das ist, so traurig ist der Anlass: eklatanter Lehrer-Mangel.

Schongau – Fast vier Jahrzehnte hat Wilfried Funke als Lehrer für Deutsch und Geschichte am Schongauer Welfen-Gymnasium unterrichtet. Nach 39 Jahren dann der wohlverdiente Abschied in den Ruhestand.

Nach eineinhalb Jahren beschaulichen Pensionärsdaseins gibt es jetzt an der Schule ein überraschendes Comeback: Wilfried Funke macht sein 40. Lehrer-Jahr am Gymnasium doch noch voll. Ab dem neuen Schuljahr wird er wieder unterrichten. Mit sechs Stunden hilft er aus und leistet somit einen kleinen Beitrag, um den eklatanten Lehrermangel zumindest ein wenig auszugleichen.

Freudenjubel brach zunächst nicht aus

Hätte er sich das nur mal gut überlegt, ob er wie jedes Jahr zum Abschlussfest am Welfen-Gymnasium erschien. Denn: Zu dem Wiedereinstieg sei er gekommen „wie die Jungfrau zum Kinde. Ich wurde gefragt, ob ich es mir denn vorstellen könnte, eventuell und ganz vielleicht wieder einzusteigen.“

Funke brach nicht gleich in Freudenjubel aus, erbat sich erst mal Bedenkzeit. Nach vier bis fünf Tagen war die Entscheidung gefallen: Wilfried Funke verabschiedet sich vom Ruhestand und steigt wieder als Lehrer in den Unterricht ein. Und das, obwohl sich das gar nicht als so einfach gestalten dürfte.

Alle Unterrichtsmaterialien auf dem Müll

„Ich hatte eigentlich mit allem abgeschlossen. Alle meine Unterrichtsmaterialien habe ich säckeweise nach Erbenschwang gefahren.“ Auch die Bücher: Alle weggegeben. Man könnte sagen: Wenn Funke wieder einsteigt, ist er noch ein bisschen blanker, als es so mancher seiner Schüler schon mal war.

Warum er sich das trotzdem antut? Weil er Lehrer mit Leib und Seele ist. Seine Liebe zu den Schülern und der Schule, an der er so viele Jahre vor Tafeln stand und sich den Mund fusselig geredet hat, hatte sich bereits vor dem Ruhestand deutlich bemerkbar gemacht. Denn: „Eigentlich wollte ich ursprünglich schon nicht in den Ruhestand, sondern schon damals ganz regulär noch ein bisschen weiterarbeiten.“ Das Glück war ihm aber nicht vergönnt. Beim Ministerium teilte man ihm mit, dass das vielleicht als Mathe-Lehrer möglich gewesen wäre. Aber mit der Fächer-Kombi Deutsch-Geschichte? Nein, danke.

Mehr als 1000 Lehrer fehlen in Bayern

Der Wind hat sich gedreht. Auch wenn der Lehrermangel an Gymnasien oder Realschule noch nicht so eklatant ist wie an Grund- oder Mittelschulen, so bereiten die Zahlen dem Kultusministerium inzwischen doch enorme Kopfschmerzen. Es fehlen weit mehr als tausend Lehrer in Bayern. Ein Wilfried Funke wird nun mit offenen Armen empfangen.

Rückblickend jedoch ist Funke tatsächlich doch eher glücklich über die vergangenen eineinhalb Jahre fernab des Klassenzimmers. Corona-Testungen, jede Schulaufgabe dreimal schreiben, weil immer irgendwelche Schüler wegen positiver Tests fehlen oder gar zu wenig Noten, weil vielleicht gar kein Test geschrieben werden konnte: Dass er einen Großteil der erschwerten Corona-Unterrichtsbedingungen versäumt hat, darüber ist Funke keinesfalls traurig. Ein bisschen schwingt allerdings schon auch der Gedanke mit, wie es wohl im Herbst an den Schulen in Sachen Corona weitergeht. „Ich muss schauen, ob ich’s nicht doch noch bereue“, sagt er mit einem Augenzwinkern.

Keine Schultüte

Theoretisch wäre Funke dann auch wieder schnell raus aus der Unterrichts-Nummer. Sein Vertrag läuft erst mal bis zum Halbjahr. Bis dahin dürfte der passionierte Lehrer alle Hände voll zu tun haben mit seinem neuen Sechs-Stunden-„Hobby“. Unterrichten wird er die Stunden in der Jahrgangsstufe acht. „Die hatte ich noch nie.“ Aber egal, denn der Lehrplan ist ohnehin neu, jede Stunde muss also ohnehin neu entwickelt und vorbereitet werden.

Übrigens: Eine Schultüte braucht Funke für seinen ersten Schultag nach der Interims-Pensionierung nicht. „Die braucht eher meine kleine Enkelin, die an diesem Tag in die erste Klasse kommt.“ Ein ganz besonderer Tag also für den Opa und die Kleine in vielerlei Hinsicht.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.