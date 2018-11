Kabelfernsehen: Ansturm auf neue Geräte

Analoges Signal abgeschaltet

von Jörg von Rohland schließen

Trotz aller Hinweise in Medien und Fachgeschäften sind am Donnerstag viele Kabelkunden in Schongau, Peiting und Umgebung vor einer schwarzen Mattscheibe gesessen. Sie haben die Umstellung des analogen auf den digitalen Fernseh- und Radioempfang verpasst. Jetzt wollen sie schnellstmöglich neue Geräte.