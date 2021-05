Appartements für Obdachlose geplant

In Schongau Im Tal

Weil Im Tal städtische Wohnungen saniert werden, dort aber auch Obdachlose untergebracht sind, diskutierte der Stadtrat über Lösungen. Voraussichtlich werden Appartements bei der jetzigen Adresse gebaut. Ein Anbau am Europa-Kreisel oder dezentrale Wohngemeinschaften standen ebenfalls zur Debatte.

Schongau – Die geplante Generalsanierung des nächsten Häuserblocks Im Tal 8 bis 12 wird vorbereitet. Vor dem Start braucht man Wohnraum, denn den ersten Aufgang hat die Stadt für obdachlose Mitbürger reserviert. Die Sanierung soll abschnittsweise erfolgen. Das heißt, die Bewohner der einzelnen Hausbereiche müssen ausziehen, dann werden die Wohnungen des gesamten Aufgangs in einem Rutsch saniert.

Nicht der einzige Grund, warum das städtische Bauamt beauftragt war, nach Lösungen zu suchen, wie Stadtbaumeister Sebastian Dietrich erläuterte. Die Wohnungsgrundrisse seien gut, aber eigentlich nicht für diese Zwecke geeignet. „Die Wohnungslosigkeit betrifft zu 70 Prozent alleinstehende Männer“, erläuterte er. Daher würden eher Appartements mit einem oder maximal zwei Zimmern benötigt. Aus wirtschaftlicher Sicht komme weder ein Umzug der Obdachlosen in andere Stadtteile, noch eine komplette Auslagerung in Frage. Man prüfe noch die Unterbringung in bestehende Einrichtungen, so Dietrich. Zielführend sei dies aber auch nicht, da die Stadt ohnehin mehr Wohnungen schaffen müsse.

Das Bauamt hatte drei Vorschläge im Gepäck

Das Bauamt hatte in der jüngsten Stadtratssitzung drei Vorschläge im Gepäck, zwei davon am bisherigen Standort Im Tal. In Modulbauweise könnte ein Parkplatz vor den Wohnblöcken überbaut werden – „eine relativ neue Bauform, die in Deutschland Schule macht“, wie Dietrich erläuterte. In München am Dantebad war man diesen Weg gegangen, hatte über einem Parkplatz 100 kleine Wohnungen gebaut. Alternativ hierzu könne in Schongau ein Baukörper zwischen die bestehenden Wohnblöcke gesetzt werden. Ein Standardbau mit zehn Appartements sei möglich.

Als zweiten Standort für Obdachlosenwohnungen zeigte das Stadtbauamt ein städtisches Grundstück am Europakreisel auf. An der Benefiziumstraße ist derzeit noch eine Notgruppe des Kindergartens Luftballon untergebracht. Dort könnte man sich einen Teilneubau vorstellen plus Sanierung des Hauptgebäudes.

Funke hält den Vorschlag am Kreisverkehr „nicht günstig“

Kornelia Funke (CSU) bewertete den Vorschlag am Kreisverkehr als „nicht günstig“ und hinterfragte noch einmal, zum sichtlichen Unmut von Bürgermeister Falk Sluyterman, was zuvor offenbar in einer Absprache ausgeschlossen worden war: die Sanierung im Bestand und die Aufteilung der Obdachlosen auf mehrere Wohnungen im Stadtgebiet. „Wir haben Schadstoffe in der Substanz, die Wohnungen können während der Sanierung nicht vermietet bleiben, das geht nicht ohne eine erhebliche Belastung der Bewohner“, so Dietrich. Auch würde man auf diese Weise lediglich den Status quo wieder erreichen, ein Neubau sei hingegen eine Win-win-Situation. Eine dezentrale Unterbringung wiederum bedeute an jedem Standort Kompromisse.

„Es gibt Punkte, die für beide Standorte sprechen, letztlich ist aber doch die Nachverdichtung Im Tal am besten“, fasste Ilona Böse die Meinung der SPD-Fraktion zusammen. Man solle am Kreisel zusätzlich Wohnungen schaffen, „wir haben ja nicht gerade üppig vergünstigten Wohnraum, da müssen wir alle Register ziehen“. Böse favorisierte die Variante Parkplatzüberbauung, das müsse man aber diskutieren.

Auch Bettina Buresch (Grüne) sprach sich klar für das „Münchner Modell“ aus, warnte dagegen vor dem Bau eines weiteren Riegels zwischen den bestehenden Wohnblöcken. „Die Wohnungen sind eng, die Bewohner brauchen Freiräume.“ Dies sei auch unter dem Aspekt Sozialkontrolle und Konfliktvermeidung wichtig. Auch der Standort am Kreisel sei reizvoll, aber nicht aus der Welt.

Konflikte mit der Nachbarschaft vorprogrammiert

„Das darf man sich dort nicht zu romantisch vorstellen“, warnte hingegen Michael Eberle (CSU) und verwies auf Probleme in ähnlichen Unterkünften in Weilheim (Töllern) oder Landsberg (Jahnstraße). „Oft wird viel Alkohol konsumiert und Lärm produziert, es gibt Konflikte mit der Nachbarschaft.“ Er bat darum, erneut über eine dezentrale Unterbringung nachzudenken, drei bis vier Wohnungen übers Stadtgebiet verteilt mit jeweils einer Wohngemeinschaft. Am Kreisel vertrage sich eine Obdachlosenunterkunft keinesfalls mit den Plänen auf dem Areal der Blumenschule Engler. Eine erneute Diskussion darüber wehrte Sluyterman ab: „Die anderen Varianten wurden nichtöffentlich diskutiert und mehrheitlich ausgeschlossen.“

Der Vorschlag Eberles wurde mit 6:13 Stimmen abgelehnt. Nur 3 von 19 anwesenden Stadträten waren für Appartements am Kreisel. Mit 16:3 Stimmen einigte man sich auf eine Modulbauweise Im Tal. Ob über dem Parkplatz oder auf der Grünfläche wird extra entschieden.

