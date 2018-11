Mit dem Wünschewagen letzte Wünsche wagen – der Arbeiter-Samariter-Bund versucht, den ganz besonderen Herzenswunsch von Menschen in ihrer letzten Lebensphase zu erfüllen. Wünschewagen gibt es bereits 19 Mal in Deutschland, ab sofort ist auch einer in der Region stationiert, in Kaufbeuren.

Weilheim-Schongau–Noch einmal mit der Familie einen Ausflug auf den Auerberg unternehmen, eine alte Bekannte in Schongau besuchen oder ein Konzertbesuch in der Wieskirche – die Hürden für schwer kranke Menschen in ihrer letzten Lebensphase sind groß. Gerade, wer auf medizinische Geräte angewiesen ist und vielleicht nur noch liegen kann, für den sind auch nur einige Meter Entfernung manchmal nicht mehr überwindbar. 2014 schaffte der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) in Deutschland den ersten Wünschewagen an, ein rein ehrenamtliches getragenes und ausschließlich aus Spenden finanziertes Projekt. Drei fahren nun auch in Bayern. Einer ist in München stationiert, ein weiterer wird im Dezember in Franken in Betrieb genommen. Und seit ein paar Tagen steht das ASB-Mobil mit Team auch in der Region in den Startlöchern – nämlich in Kaufbeuren.

„Vor Kurzem fand die Schulung der Ehrenamtlichen statt. Jetzt kann es losgehen“, berichtet Kathrin Waldmann, die beim Projekt Wünschewagen Allgäu/Schwaben für Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising zuständig ist. Wenn auch das Team in Kaufbeuren beheimatet ist, gebe es keine Grenze, sprich auch Menschen aus Schongau und Umgebung können sich an das Team wenden, ganz gleich, auf welcher Seite des Lechs, in welchem Landkreis sie wohnen. „Zumal die Grenzen in unserer Region ja im wahrsten Sinne des Wortes ,fließend’ sind“, wie Waldmann meint. „Wir werden uns mit dem Wünschewagen aus München absprechen, sodass auch kranken Menschen, die nicht mehr im Allgäu wohnen, letzte Wünsche erfüllt werden können.“

Das ASB-Fahrzeug ist gezielt auf die Bedürfnisse der Fahrgäste abgestimmt, beschreibt die Pressesprecherin, angefangen bei der notwendigen medizinischen Ausstattung bis zu einer Musikanlage und einem harmonischen Konzept aus Licht und Farben – alles wird dafür getan, um diese Wunsch-Reise zu verschönern. Eine Rundum-Verglasung des Fahrzeugs bietet sogar einen Panoramablick auf die Umgebung.

Das Projekt wird dieser Tage bekannt gemacht. Menschen, die sich noch einen Wunsch erfüllen möchten oder dies für einen schwerkranken Menschen übernehmen möchte, kann bereits jetzt Kontakt aufnehmen (siehe Info). Eine Wunscherfüllung kostet bis zu 1500 Euro, finanziert aus Spenden- und Sponsorenmitteln. Gesucht werden nicht nur finanzielle Förderer, sondern auch ehrenamtliche Mitarbeiter. Gefragt sind speziell Helfer mit fachlichem Hintergrund aus den Bereichen Gesundheit, Pflege, Rettungsdienst oder Psychologie. Der ASB-Regionalverband Allgäu betreibt den Wünschewagen gemeinsam mit den ASB-Verbänden Augsburg, Dillingen-Donau-Ries und Neu-Ulm.

Info

Der Kontakt zum ASB-Team des Wünschewagens in Kaufbeuren ist möglich unter der Telefonnummer 08341/9934925 oder online

unter www.wuenschewagen.de

oder www.asb-allgaeu.de.