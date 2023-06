Professionelle Kampfschulung fürs Schongauer „1493“-Festspiel

Gleich gibt es eine Ohrfeige: Anna Soibert (rechts) zeigte Karin Weiser, wie sie Dominik Nierer bühnenreif eine schmiert. © Gallmetzer

Actionreich geht es manchmal bei den Proben zum Festspiel „1493 – Schongau zwischen Blut und Freundschaft“ am Bürgermeister-Schaegger-Platz zu. Denn die beteiligten Laiendarsteller erhalten seit Kurzem Unterstützung von einer professionellen Schauspielerin, die sich auf das Einstudieren von Bühnenkämpfen spezialisiert hat.

Schongau – „Ein Gefecht ist ein Dialog mit anderen Mitteln“: Das sagt Schauspielerin Anna Soibert. So werde im Kampf immer eine Geschichte erzählt, die schon bei der Anbahnung beginne. Doch nicht nur klassische Kampfszenen gehören zum Repertoire der Murnauerin. „Ich helfe immer dann, wenn es physisch wird“, sagt Soibert. Ein Sturz, ein Fall, ein Würger, ein Schubser oder eine Watschn fallen unter anderem in ihren Bereich. Aber auch Berührungen, die in die Intimsphäre gehen, denn: „Es ist immer eine Gratwanderung zwischen Töten und Lieben“, findet Soibert.

„Max hat schon ziemlich gute Vorstellungen, wie etwas aussehen soll“, lobt die Kampfchoreografin Regisseur Maximilian Geiger. Für den Feinschliff ist nun sie zuständig. Zwar sei die Zusammenarbeit etwas kurzfristig entstanden, da die Premiere schon am 7. Juli stattfindet, dennoch werde nun so viel einstudiert wie möglich. „Wir arbeiten mit dem, was da ist. Ich habe zwar grobe Vorstellungen, mache aber nicht zu viele Pläne“, gibt die Schauspielerin Einblicke in ihr Wirken. Denn immer müsse sie erst sehen, welche Fähigkeiten und körperlichen Gegebenheiten die einzelnen Personen mitbringen. „Wir müssen gemeinsam etwas schaffen, mit dem sich alle wohlfühlen“, betont sie.

Sicherheit geht vor

Am allerwichtigsten sei dabei die Sicherheit. Daher heißt es für alle Anwesenden erst einmal: aufwärmen. Hampelmann und Armekreisen schaffen die meisten problemlos. Eine Welle mit dem ganzen Körper ist da schon eine größere Herausforderung.

Wie würgt man richtig und sicher auf der Bühne? Schauspielerin Anna Soibert demonstrierte das im Bild an Frank Seelig. © Gallmetzer

Dann geht es richtig los. „Alle, die fallen, bitte zu mir“, fordert Soibert auf und ergänzt: „Jeder sollte genau wissen, wann und wie er fällt.“ Die Expertin macht es vor. „Ein Schritt nach hinten und dann setze ich mich hin, fast wie aufs Klo“, verdeutlicht sie das richtige Fallen. „Gleichzeitig vorne mit den Armen nach dem Lieblingsessen oder den liebsten Menschen greifen“, veranschaulicht sie die nötigen Bewegungen.

Jetzt ist Ausprobieren angesagt, und ein Schauspieler nach dem anderen fällt zu Boden, steht wieder auf und fällt wieder. Zwischendurch gibt es Tipps von Soibert, um die Wirbelsäule oder die Knie zu schonen. „Ihr müsst immer die absolute Kontrolle haben“, rät sie.

Nachdem alle das Fallen geübt haben, geht es mit einer Sterbeszene weiter: Sollen die Hände nach vorne oder nicht? Wie soll die Leiche liegen, und wie wird sie von einem anderen angestoßen? Viele kleine Details sind es, die Soibert genau im Blick hat und mit den handelnden Personen in verschiedenen Varianten ausprobiert.

Erst noch kürz würgen, dann geht es an die Dolche und Schwerter

So auch bei einer Szene, in der eine junge Frau unzüchtig berührt werden soll. „Es ist nicht Euer Lebenspartner. Es wäre gut, wenn Ihr klärt, wie weit es gehen darf und so Spannungen vermeidet“, empfiehlt die Expertin. Gesagt, getan: Und bei der Ohrfeige, die auf das Betatschen folgt, hilft sie ebenfalls, um sie authentisch wirken zu lassen.

Das Würgen wird im Anschluss in mehreren Personenkonstellationen einstudiert, bevor es an die Schwerter und Dolche geht, bei deren Einsatz, obwohl sie stumpf sind, noch mehr Vorsicht geboten ist. Die nächsten Wochen wird Soibert die Proben begleiten und die Kämpfe bühnenreif gestalten.

Wer das Ergebnis sehen möchte, kann dies ab Freitag, 7. Juli, bei den Aufführungen. Alle Infos zu den Aufführungsterminen sind auf www.theaterverein-treibhaus.de zu finden. Karten für das Festspiel gibt es ebenfalls auf der Homepage sowie in der „Bücher Galerie“ in der Münzstraße und im „Gebrauchtmöbelhaus i+s Pfaffenwinkel“ an der Bahnhofstraße in Schongau.

URSULA GALLMETZER