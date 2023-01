Auf den Spuren des Schongauer Heilwassers

Von: Elke Robert

Dieses Votivtäfelchen zeigt rechts einen Brunnen bei der Heiligkreuz-Kapelle in Schongau, dessen Wasser eine heilende Wirkung nachgesagt wird. © Stadtarchiv Schongau

Hat es in Schongau eine Heilquelle gegeben, die bei Augenleiden Hilfe brachte? Bei einer Exkursion klang dies kürzlich an, und auch im Bauausschuss, denn das Wasser wird schlicht in die Kanalisation eingeleitet. Was weiß man über die Quelle? Wie wertvoll ist das Wasser? Die Spurensuche ist mühsam.

Schongau – Bettina Buresch (Grüne) war es, die das Thema jüngst im Bauausschuss auf den Tisch brachte: Bei einer Exkursion des Bund Naturschutz (BN) rund um das Thema Wasser sei man darauf aufmerksam geworden. Die Teilnehmer kamen bei ihrem Rundgang bei der Heiligkreuz-Kapelle vorbei, wo einst eine bedeutsame Augenheilquelle gesprudelt haben soll. Es gebe dazu auch einen Bürgerantrag.

„Jetzt ist sie unansehnlich, die Quelle, und müsste neu gefasst werden“, wünschte sich Buresch. „Aktuell wird dieses Heilwasser in die Kanalisation geleitet, das ist frevelhaft, das müssen wir ändern.“

Arbeiten rund um die Stadtmauer

Sebastian Dietrich war der Antrag der Bürgerin bekannt, man habe Kontakt aufgenommen. Der Stadtbaumeister betonte aber auch, dass es gar nicht so einfach sein werde, eine Lösung zu finden: „Das bedarf einer aufwändigen Planung, es sind Bodenuntersuchungen notwendig.“ Er verwies darauf, dass man ohnehin nach und nach alle Bereiche rund um die Stadtmauer angehen wolle. Im Jahr 2023 soll bekanntlich der Sonnengraben umgestaltet werden.

Recht unspektakulär tröpfelt Wasser aus dem Schongauer Berg unweit der Heiligkreuz-Kapelle. © Robert

Dietrichs Vorschlag beinhaltete zwei Schritte: Die Sichtbarmachung der Quelle, wenn man bei der Sanierung des Stadtmauerumfelds an dieser Stelle angelangt ist. Bis dahin könnte ein Schild auf die ehemalige Quelle aufmerksam machen.

„Schockiert“, in welchem Zustand sich die ehemalige Quelle befindet, zeigte sich der Schongauer Rainer Engler, der als Referent bei der Exkursion des BN dabei war. „Sie ist verkommen und nicht gepflegt“, beschreibt es Engler.

Unscheinbar versickert das kühle Nass

Einen konkreten Hinweis darauf, dass es sich um eine Heilquelle speziell für Augenleiden handeln könnte, hat er aber nicht – ganz im Gegensatz zu anderen Quellen in der Umgebung wie dem Ulrichsbrunnen in Paterzell oder dem Frauenbrünnlein in Rottenbuch.

Bei einem Ortstermin mit Stadtarchivar Franz Grundner und dem ehemaligen Kreisheimatpfleger Helmut Schmidbauer wird rasch deutlich: Mehr als ein paar Tröpflein Wasser kommen da derzeit nicht aus dem Berg, unscheinbar versickert das kühle Nass an einer Mauer schräg gegenüber der Heiligkreuz-Kapelle am Fußweg Richtung Münztor an der Westseite der Stadtmauer.

Vor Ort: Stadtarchivar Franz Grundner (re.) und der frühere Kreisheimatpfleger Helmut Schmidbauer bei der Heiligkreuz-Kapelle. © Robert

Aber um jene sagenumwobene Heilquelle handelt es sich ohnehin nicht mehr, der Schongauer Berg führe insgesamt viel Wasser mit sich, so Schmidbauer. Bei Baumaßnahmen in den 1950er und 1980er Jahren sei der Bereich komplett umgestaltet worden, weiß Grundner.

Existiert hat die Quelle aber sehr wohl: Zur Versorgung der Bürger habe man das Quellwasser, das beim Café Holl entspringt, einst mit Holzwasserleitungen unterirdisch bis zur Heiligkreuz-Kapelle geleitet. Um das Jahr 1900 muss es dort noch einen gusseisernen Brunnen gegeben haben. Auch als Viehtränke könnte das Quellwasser gedient haben.

Lücken in den Aufzeichnungen

Vor dem Zweiten Weltkrieg muss dieser Brunnen dann aber endgültig aufgelassen worden sein. „Die Stadt bemüht sich derzeit, die Quellen, die in den Kanal eingeleitet werden, zu renaturieren“, berichtet Grundner, der sich zum Thema auch mit Florian Hiemer abgesprochen hat. Der ist Leiter der Schongauer Stadtwerke.

Einfach sei das Vorhaben jedoch nicht: Weil es Lücken gebe in den vorhandenen Aufzeichnungen, wisse man oft gar nicht mehr genau, wo das Wasser herkomme und welche Wege es nehme.

Viele Gläubige pilgerten dorthin

Und handelt es sich bei dem ehemaligen Brunnen bei der Heiligkreuz-Kapelle nun wirklich um Heilwasser? Im Schongauer Stadtmuseum hat Schmidbauer zuvor ein Votivtäfelchen. Zu sehen ist darauf ein rot gewandeter Bauer, dessen Pferd einen Leiterwagen zieht, darin offenbar ein schwer krankes Kind. Die Inschrift verrät, dass 1710 der Landwirt Davidt Köpfle aus Ingenried seinen 13-jährigen Knaben zur Wallfahrtskirche brachte, der dann wohl auch geheilt wurde. Links im Bild die Heiligkreuz-Kapelle, rechts ein sprudelnder Brunnen.

Ob die Quelle wirklich, wie auf dem Votivtäfelchen dargestellt, unmittelbar neben der Kirche stand, lässt sich heute nicht mehr belegen. Es könnte auch einfach künstlerische Freiheit sein. Dass es sich um eine Wallfahrtskirche handelt, ist aber belegt. Die erste Messe in der ursprünglich halbrunden hölzernen Kapelle wurde 1606 gehalten, viele Gläubige pilgerten dorthin.

Quelle gab es wohl schon vor der Wallfahrtskirche

Wie bei der Pfarreiengemeinschaft Schongau nachzulesen ist, soll etwa der Schongauer Bürger Georg Bader von einer Lähmung geheilt worden sein, nachdem er das Bildnis des gekreuzigten Heilands besucht hatte. Ab 1690 wurde der Holzbau durch einen Steinbau ersetzt.

„Zu jeder Wallfahrtskirche gehört auch Wasser“, so Schmidbauer. Er geht sogar davon aus, dass es zuerst die Quelle gegeben hat, und die Schongauer Wallfahrtskirche erst danach errichtet wurde. Immer wieder sei in Aufzeichnungen aus jener Zeit von der heilenden Verbindung in Kombination mit Kirche und Wasser die Rede.

Berichte sind „hochspekulativ“

In einer Auflistung von Heilungen im Zeitraum des letzten Viertels des 18. Jahrhunderts beträfen rund 80 Prozent „die Knochen, Rheuma oder den Gehapparat“. Auch Augenleiden seien immer wieder mal erwähnt. „Aber konkrete Berichte von reinen Wasserheilung habe ich keine, da tun wir uns hart, etwas nachzuweisen“, so Schmidbauer.

Grundner drückt sich da deutlich nüchterner aus: „Alle Berichte über die Heilwirkung der Quelle sind hochspekulativ.“

„Im Mittelalter ist man davon ausgegangen, dass Wasser bei Augenleiden besonders hilft“, weiß Kreisheimatpfleger Jürgen Erhard zu berichten, der ebenfalls an der Exkursion teilgenommen hatte. Auch sei der Glaube an die schützende Wirkung des Weihwassers bei der Bevölkerung tief verankert.

Schongau war „klimatischer Luftkurort“

Erhard erinnert an eine andere große Wasserquelle von Schongau: Vom Rösslekellerberg kommend, speiste sie auch das damalige Johannisbad in der jetzigen Fanschuhstraße am Fuße der Stadtmauer gelegen. Der „klimatische Luftkurort Schongau“ eigne sich „gemäß ärztlichem, auf vieljähriger Erfahrung ruhendem Urteile“, nicht nur für die Sommerfrische, sondern ganz besonders für Rekonvaleszenten von schweren Krankheiten, für Personen von schwächlicher Konstitution und für solche, die wegen einer Vielzahl an Krankheiten, oder auch nur allgemeiner Nervosität eines kräftigenden Aufenthalts bedürfen“, heißt es in einem Werbeprospekt für das Johannisbad aus dem Jahr 1887.

Aber auch Erhard hat keine Belege für eine heilende Wirkung Schongauer Quellwassers, ganz abgesehen davon, dass, bei innerlicher Anwendung, Mineralien im Wasser natürlich der Gesundheit förderlich seien.

Das Johannisbad gibt es längst nicht mehr, aber was aus jener Zeit geblieben ist, ist die Möglichkeit der Wasserkuren nach der Lehre von Sebastian Kneipp. Die Anlage an der Lechuferstraße ist erst kürzlich saniert worden, hat aber mit einer möglichen Heilquelle natürlich auch nichts zu tun. Was also ist nun dran an der Geschichte um das Schongauer Heilwasser? Vielleicht passt am besten der Satz Helmut Schmidbauers: „Den Glauben daran lernt man. Wenn man in großen Nöten ist, greift man nach jedem Strohhalm.“

