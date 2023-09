Wer war Martin Schongauer? Auf den Spuren des französischen Künstlers

Teilen

Eine Straße in Colmar ist nach dem berühmten Künstler Martin Schongauer benannt. © Diana Meltretter

Seit 1962 sind Schongau und Colmar als Partnerstädte verschwistert. Bekannt ist das Zentrum des Oberelsass auch als Heimatstadt von Martin Schongauer.

Schongau – Wer Schongaus französische Partnerstadt Colmar besucht, bummelt dort sicher durch die kleinen Altstadtgassen und bewundert das außergewöhnliche architektonische Erbe aus dem Mittelalter und der Renaissance. Die Fassaden der vielen schönen bunten Fachwerkhäuser und bedeutenden Bürgerhäuser faszinieren. Um das Flair des malerischen Viertels „Petite Venise“ (Klein Venedig) zu genießen, lässt man sich am besten auf einem Holzkahn durch die Kanäle schippern. Und in den Geschäften, der Markthalle oder in Restaurants und Cafés kann man die elsässischen Spezialitäten genießen: Crêpes, Kugelhupf (mit K!), Flammkuchen, Brezel, Sauerkraut, Wein und vieles mehr.

Etwas Abseits vom Rummel entdeckt man vielleicht auch die kleine „Rue Schongauer“, die nicht etwa auf die deutsche Partnerstadt zurückzuführen ist, sondern an den bedeutenden Künstler Martin Schongauer erinnert. Wer mehr über das Leben und die Werke des Malers und Kupferstechers aus dem 15. Jahrhundert erfahren möchte, sollte das Museum „Unterlinden“, ein echtes kulturelles Highlight in Colmar, besuchen.

Martin Schongauer wurde in Colmar geboren

Martin Schongauer wurde um 1445 in Colmar geboren. Sein Vater Caspar war Goldschmied und stammte aus Schongau. Zusammen mit seinem Bruder Ludwig entschied sich Martin für die Laufbahn des Malers und erhielt auch eine solide Ausbildung in der väterlichen Werkstatt. Die Sorgfältigkeit und Präzision des Goldschmiedehandwerks wirkten sich später auf sein meisterhaftes Können als Kupferstecher entscheidend aus. Vermutlich wegen seiner ausgezeichneten Arbeiten wurde er von seinen Zeitgenossen bald der „Hübsch Martin“ genannt.

In diesem Haus in Colmar hat der Gravierer und Maler Martin Schongauer von 1477 bis 1490 gewohnt, steht auf der Wand geschrieben. © Diana Meltretter

Auf dem Weg zum Studium an der Universität Leipzig machte er um 1465 Station in Nürnberg, wo er eine gewisse Zeit bei Hans Pleydenwurff arbeitete. Dort setzte er sich mit Vorbildern auseinander, die von den flämischen Meistern stark beeinflusst waren. An der Universität in Leipzig war Schongauer nur wenige Semester immatrikuliert. Spätestens 1469/70 trat er die Reise über die Niederlande zurück ins Elsass an, wo er in Colmar 1477 sein Atelier einrichtete.

Während dieser Wanderschaft bildete er einen Stil aus, bei dem der flämische Naturalismus und die oberrheinische Malerei, die sich durch idealisierende Sanftheit auszeichnet, harmonisch verschmolzen. So wurde Schongauer zu Lebzeiten als Maler berühmt und gelangte offenbar als mehrfacher Hausbesitzer in Colmar zu Wohlstand. Er blieb unverheiratet und starb 1491 an der Pest in Breisach, wo er inzwischen wohnte und an Wandmalereien im dortigen Münster arbeitete.

Dass er ein bedeutender Maler seiner Zeit geblieben ist, beweist sein Meisterwerk „Madonna im Rosenhag“ (1473), ein Altarbild, das heute in der Dominikanerkirche von Colmar zu sehen ist. Als echte Größe haben aber seine Gravuren später eine ganze Generation von Künstlern inspiriert. Man sagt sogar, dass Michelangelo eine Kopie der Gravur der „Versuchung des heiligen Antonius“ gemacht habe.

Erinnerungen an Martin Schongauer in Colmar und Schongau

Die Heimatstadt Colmar ehrt Martin Schongauer auf verschiedene Arten. Eine Sandsteinstatue steht vor dem Chor der Unterlindenkapelle. In der kleinen Gasse „Rue Schongauer“ weist eine Inschrift am „Huselin zum Swan“ auf die alte Wirkungsstätte von Martin Schongauer hin. Heute findet sich in einem der Nachbarhäuser lediglich ein ganz modernes „Atelier“ zur Haarschneidekunst mit dem passenden Wortspiel „Schongau Hair“.

Übrigens wurde auch in Schongau-West dem Künstler ein Straßenname gewidmet. Und zu besonderen Anlässen, Geburtstagen oder Jubiläen, überreicht die Stadt Schongau traditionell den badischen Burgunderwein „Martin Schongauer“. Dieser edle Tropfen hat in ganz Deutschland (und darüber hinaus) einen festen Platz in den Weinregalen und trägt den Namen des Künstlers und der Lechstadt in die Welt hinaus.

von Diana Meltretter