Ehepaar durchwandert Deutschland von Nord nach Süd und macht vor der Zugspitze in Schongau Station

Heike und Bernhard Diehl aus Worms

Das Vorhaben stand für Heike und Bernhard Diehl schon lange auf der Wunschliste: Seit vielen Jahren schwebte ihnen vor, einmal Deutschland zu durchwandern – von Nord nach Süd. Das haben sie jetzt gemacht und dabei der Stadt Schongau einen Besuch abgestattet.

Schongau/Worms – Die beiden Wanderer Heike und Bernhard Diehl (57, 65) sind nicht zu übersehen. Auf dem Weg neben der B 17 fallen sie richtig auf. Bunt bekleidet, die vollgepackten Rucksäcke stechen ins Auge. Das macht natürlich neugierig, weil solch ein Pärchen nicht jeden Tag auf dieser Strecke zu beobachten ist.

Die beiden bleiben stehen, stützen sich auf ihre Wanderstöcke. Natürlich wie immer die erste Allgemeinfrage: „Wo wollt Ihr denn hin?“ „Auf die Zugspitze“, schallt es aus ihrem Munde. Dann natürlich Standardfrage Nummer zwei: „Wo kommt Ihr denn her?“ „Aus Neustadt in Holstein.“ Jetzt wird es interessant: „Und alles zu Fuß?“ „Klar“, so die Antwort.

Das sitzt. Jetzt muss einfach eine Vorstellung kommen. Die Diehls wohnen in Worms. Dort waren sie lange als Bankkaufleute tätig. „Bernhard hatte schon immer den Wunsch, einmal Deutschland von oben nach unten zu durchqueren“, erzählt Heike. Animiert durch eine Reiseerzählung in einer Zeitung, hat er diesen Plan ins Auge gefasst. „Und die Zeit könnte doch nicht besser als jetzt sein, wo wir den Beruf an den Nagel gehängt haben.“

Bisher nur Urlaube am oder unter Wasser gemacht

Für Freunde zuhause scheint der Plan nicht gerade glaubhaft zu sein. Haben die beiden doch bisher alle ihre Freizeiten unter Wasser verbracht. Beide sind Tauchlehrer und aktive Mitglieder der DLRG, verbrachten all’ ihre Urlaubszeiten bis jetzt in warmen Gewässern. Und jetzt Schwimmflossen gegen Wanderschuhe tauschen? Klingt absurd, aber was solls.

+ Am Ziel: Ende Juli haben die Diehls den Zugspitz-Gipfel erreicht – nach rund 1200 Kilometern Wanderung. © Diehl

Den groben Routenplan hat Bernhard Diehl erstellt. „Nicht militant oder generalstabsmäßig, wir wollen ja Spaß an der ganzen Sache haben“, so sein Gedanke. Beide haben natürlich im Vorfeld miteinander den Inhalt der Rucksäcke besprochen. „Im Norden war es frisch, auf der Zugspitze wird es das auch sein“, war ihre Vorstellung. Also eine bunte Palette an Kleidungsstücken einpacken. „Dazu viel Seife aus der Tube“, gibt Heike dazu. Denn alle drei Tage soll in den gebuchten Hotels oder Gasthöfen ein Waschtag eingelegt werden. So kamen er auf 14 Kilogramm im Rucksack, seine Frau auf zehn Kilogramm.

Gestartet sind die beiden am 2. Mai. „Am Anfang hatte ich ein Pensum von 30 Kilometern pro Tag geplant“, so Bernhard Diehl. Das hat sich aber nicht umsetzen lassen. „Wenn Du abends ankommst, fällt Dir beim Abendessen fast der Kopf in den Teller“, sein Kommentar nach den ersten Tagen. „Wir wollen ja vor allem die Gegend genießen und nicht in der Nacht unter dem Sauerstoffzelt verbringen“, setzt Heike nach. Also wurden Tagesziele auf 20 Kilometer reduziert.

Ende Juni macht ihnen „Clea“ einen Strich durch die Rechnung: In der Gegend um Nürnberg erfahren die beiden, dass sie Großeltern geworden sind. Also spontane Wanderunterbrechung. „Mit dem Zug sind wir zurück nach Worms gefahren, um unser neues Goldstück zu begrüßen“, sagt Heike und stahlt. Dort genießen sie die kurze Zwangspause in der Familie, bis sie Anfang Juli wieder nach Nürnberg fahren. Von dort aus wird das Vorhaben weiter zu Fuß fortgesetzt.

Selbstverständlich ein Reisetagebuch geführt

„Am Ende werden wir auf der Zugspitze stehen“, sagt Bernhard. Natürlich geht´s nicht per Bahn nach oben, sondern alles zu Fuß über das Oberrheintal. Beide wollen sich selber ehrlich bleiben. „Am schönsten sind die Erlebnisse, die wir am Wegesrand erleben“, erzählt Bernhard. Da werden Dinge geweckt, auf die man sonst gar nicht achtet.

Wie sich zum Beispiel die Begrüßungen in den verschiedenen Regionen ändern. Vom „moin, moin“ über „habe die Ehre“ oder einfach „servus“ und „sei gegrüßt“ bis hin zum „grüß Gott“ und „griaß di“. Genauso ändern sich in den Regionen die Namen der Getränke oder Speisen. „Über die Gastronomie könnte ich ein Buch schreiben“, sagt Heike Diehl, die selbstverständlich ein Reisetagebuch führt.

Unvergessliche Erinnerung an Schongau

Dass für sie ein Zwischenstopp mit Übernachtung in Schongau dazugehört, hat Bernhard Diehl nicht dem Zufall überlassen. „Wir waren einfach neugierig auf dieses Städtchen, da wir einiges über den Lech und die Flößerei gelesen haben.“ Dass bei einem Glas Wein an dem Straßenrestaurant im Licht der untergehenden Sonne auch noch die Pferdekutsche des Festspiels vorbeikommt, macht die Erinnerung an Schongau perfekt.

Die Diehls haben ihr Ziel erreicht: Trotz Schneefalls und Eisesglätte haben sie Ende Juli problemlos den Gipfel der Zugspitze erklommen. Das letzte Wort hat Heike Diehl: „Jetzt müssen wir das Ganze erst mal verarbeiten. Denn wir sind uns selbst noch gar nicht so richtig bewusst, was wir geschafft haben.“ Gratulation!

HANS-HELMUT HEROLD