Auf öffentlichem Parkplatz: Nagelfalle unter Autoreifen

Auf dem Schongauer Fanschuhparkplatz nahe des Schulzentrums hat sich ein Unbekannter einen schlechten Scherz mit einer Nagelfalle erlaubt. Es ist nicht der erste Fall in Schongau.

Schongau - Am Mittwoch hatte ein 31-jähriger Hohenfurcher zwischen 7.15 und 15.10 Uhr sein Auto am öffentlichen Parkplatz an der Fanschuhstraße abgestellt. Als er mit seinem Fahrzeug losfuhr, bemerkte er ein Problem an seinem rechten Vorderreifen. Eine Nachschau ergab, dass ein unbekannter Täter offensichtlich auf dem Parkplatz ein Gummistück, das mit drei Nägeln gespickt war, unter den Reifen gelegt hatte. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 80 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schongau unter Tel. 08861/23460.

Es ist nicht der erste derartige Vorfall. Mitte Oktober hatte ein Reifen-Saboteur in der Jänkerstraße im Schongauer Norden zum wiederholten Malmehrere Schrauben unter den Vorderreifen eines Autos gelegt.

Rubriklistenbild: © dpa