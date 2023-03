„Endlich wieder tanzen!“: Schongauer Ballettschüler zeigen in ausverkauftem Modeon ihr Können

Von: Andreas Jäger

Elegant schwebten die jungen Tänzer über die Bühne im Marktoberdorfer Modeon. © Andreas Jäger

Nach drei Jahren durften die Talente der Schongauer Ballettschule wieder auf der Bühne tanzen. Im Marktoberdorfer Modeon feierten sie ihren 22. Ballettabend.

Marktoberdorf/Schongau – Die Freude bei allen Beteiligten war groß, dass in diesem Jahr wieder ein Ballettabend stattfinden konnte. Dreimal war er in den vergangenen Jahren Corona-bedingt abgesagt worden.

Seitens der Veranstalter der Schongauer Ballettschule durfte man sich in diesem Jahr über viele helfende Hände freuen, sogar noch mehr als in früheren Jahren. Und dass die Lust auf Ballett und Tanz nach wie vor ungebrochen ist, bewiesen die Zuschauerzahlen: Beide Veranstaltungen am vergangenen Wochenende waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft gewesen.

Bunter Mix aus Ballett, Jazz Dance, Modern Dance, Hip Hop und BodyArt

Möglich wäre das alles aber natürlich nicht ohne die vielen Kostümschneider, Tanztrainer, Eventtechniker oder die Unterstützung von Sanitätern und Feuerwehr: Allen wurde für ihre Arbeit hinter der Bühne gedankt. Doch dann wurden die zahlreichen Zuschauer nicht mehr länger auf die Folter gespannt, und die Veranstalter freuten sich, das Tanzspektakel beginnen zu lassen: „Endlich wieder tanzen!“

Große Emotionen transportierten die Tanztalente mit ihrer Performance. © Andreas Jäger

Die jungen Tänzer boten den Zuschauern einen bunten und abwechslungsreichen Mix aus klassischem Ballett, Jazz Dance, Modern Dance, Hip Hop und BodyArt. Unter anderem bewiesen die Tanztalente, dass man Ballett zu den klassischen Klängen von Johann Strauss genauso wie zu rockigen Rhythmen der Band „Linkin Park“ tanzen kann.

Viele Gäste würdigten Leistung mit Standig Ovations

Was man mit einem einfachen Klappstuhl alles anstellen kann, zeigen die Tänzer bei ihrer feurigen Performance zu Fergies „Be Italian“. Bei einem anderen Tanz wurde wiederum der Regenschirm ein wenig zweckentfremdet und elegant in die Darbietung zum Lied „Umbrella“ eingebunden.

Große Emotionen gab es unter anderem bei der Tanzperformance zum Thema „Liebe und Missbrauch“. Den Zuschauern wurde eine eindrucksvolle und spektakuläre Reise durch alle möglichen Musik- und Tanzstile sowie die unterschiedlichsten Emotionen geboten. Kein Wunder, dass es viele Gäste der rund dreistündigen Veranstaltung am Ende des Ballettabends nicht mehr auf ihren Plätzen hielt und sie die herausragende Leistung der jungen Tänzer mit stehenden Ovationen gebührend würdigten.

