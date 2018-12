Hat Schongaus 2. Bürgermeister gegen das Steuergeheimnis verstoßen?

Hat er gegen das Steuergeheimnis verstoßen? Ein Facebook-Kommentar zu einem Bericht über UPM bringt Schongaus 2. Bürgermeister Tobias Kalbitzer in Erklärungsnot.

Schongau – Kalbitzer ist viel in den sozialen Netzwerken unterwegs, was wenig verwunderlich ist für einen, dessen Kampagne für das Bürgermeister-Amt in Schongau vor allem im Internet stattfand. Mit dem Platz auf dem Chefsessel des Rathauses hat es bekanntlich nicht geklappt. Stattdessen füllt Kalbitzer seit vier Jahren die Stellvertreterrolle von Rathauschef Falk Sluyterman aus. Als 2. Bürgermeister und ALS-Stadtrat spielt sich der Schongauer in den Gremien wenig in den Vordergrund, online kommentiert Kalbitzer dafür umso fleißiger, wenn es um Belange der Stadt geht – mal humorvoll, mal kritisch.

Sein jüngster Beitrag sorgte jetzt allerdings für Irritationen. Unter dem Bericht der Schongauer Nachrichten, dass der Papierhersteller UPM künftig in den Buchdruck investieren wolle, schrieb Kalbitzer: „Schlagzeilen, die ich gern über UPM lesen würde: ,UPM bezahlt Gewerbesteuer in Schongau!’“.

Im Rathaus ist man über diese Äußerung nicht gerade begeistert. „Ich hätte sie nicht getroffen“, sagte Bürgermeister Falk Sluyterman auf Nachfrage der SN. Er habe sofort das Gespräch mit Kalbitzer gesucht. „Er hat mir gesagt, dass es seine private Meinung sei.“ Diese ihm zu verbieten, liege ihm fern, so Sluyterman, für den die Sache damit erledigt ist. Ob Kalbitzer mit der Aussage das Steuergeheimnis verletzt habe, könne er nicht beurteilen. Falls dem so wäre, müsste dies die Stadt prüfen. Einen solchen Auftrag gebe es aber noch nicht.

Angefeuert hatte diese Debatte der Peitinger Gemeinderat Peter Ostenrieder auf Facebook. „Ich bin mir nicht sicher, ob der 2. Bürgermeister der Stadt Schongau befugt ist, hier öffentlich zu erklären, wer Gewerbesteuer zahlt und wer nicht“, kommentierte er Kalbitzers Äußerung. Das falle unter das Steuergeheimnis. „Woanders dürfte er es nicht.“ Nichtsdestotrotz freue er sich über positive Entwicklungen bei einem „unserer großen Arbeitgeber in der Region“.

Kalbitzer selbst kann die Aufregung nicht verstehen. Dies sei seine private Meinung, die er nicht als 2. Bürgermeister geäußert habe, sagte der Schongauer im Gespräch mit den SN. Es sei „lächerlich“ zu behaupten, dass er Geheimnisse verraten habe. Schließlich brauche man nur die städtischen Haushalte der vergangenen Jahre anzuschauen und die Gewerbesteuereinnahmen zu vergleichen. Dann sehe man, wo es fehle. Ostenrieder wolle sich mit seinen Kommentaren nur profilieren.

Dass er als ALS-Stadtrat für eine Erhöhung der Gewerbesteuer stehe, sei zudem allgemein bekannt, betonte Kalbitzer. Mit seinem Beitrag wolle er auch darauf aufmerksam machen, dass Unternehmen wie UPM hier mehr leisten müssten. „Es zählen nicht nur Arbeitsplätze.“ Wenn die Firma nun beleidigt sei wegen seiner Äußerung, könne er es nicht ändern. „Für mich ist das jedenfalls keine große Geschichte.“ Bei UPM hält man sich auf Nachfrage bedeckt. Er wolle sich dazu nicht öffentlich äußern, teilte Werkleiter Wolfgang Ohnesorg mit.

Kalbitzer ist nicht der erste Mandatsträger, der sich für einen Facebook-Kommentar rechtfertigen muss. Im Oktober sorgte eine Wolfratshauser Stadträtin für Aufsehen, als sie behauptete, dass die Möbelkette XXXLutz ihre Gewerbesteuer in Österreich zahle. Sie löschte den Post wieder . Für Kalbitzer kommt das nicht in Frage. „Ich stehe dazu.“