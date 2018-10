Wellküren in Höchstform

Sie riefen auf zur „STUGIDA“ und rund 90 Zuhörer folgten: Brechend voll war das Schongauer Brauhaus, als jetzt die Wellküren mit „Stubenmusik gegen die Idiotisierung des Abendlandes“ zur absoluten Höchstform aufliefen.

Schongau – Wenn sie loslegen, ist Feuer unterm Dach. Wie sie das eben seit nunmehr 32 Jahren machen, die „Wilderinnen“-Schwestern aus der Well-Familie, Bärbi, Moni und Burgi. Kaum, dass das Intro Zeit hatte zu verklingen, feuert Moni dem begeisterten Publikum Breitseiten um die flatternden Ohren: In einem politischen Wutausbruch wettert sie gegen den „Haudauer“ Alexander Dobrinth mit seiner „konservativen Revolution“, gegen Söder und Seehofer, deren „30 plus x“ so ist wie die „Streif“ für Skifahrer („wennst halt ned skifahren kannst…“). Überhaupt empfehlen sie Stubenmusik zur Erhaltung des Friedens. „Wenn Putin Harfe spielen würde, dann wär´ er aufgrammt“.

Die Wellküren selbst haben so allerlei Instrumente an diesem Abend dabei: Harfe, Gitarre und Tuba, Sopransaxophon und Hackbrett und natürlich die „Nonnentrompeten“, eine Kombination aus Saiten- und Blasinstrument, mit denen sie das „Lied vom Tod“ für die „königlich bayerische SPD“ als Relikt vergangener Zeiten spielen, „als die Burschen noch stramm und die Madln sittsam waren“ oder Söder mit seiner „Bavaria one“ künftiger „Sternzeit“ in den „unendlichen Weiten“ nach seiner Bestimmung sucht.

Während die ambitionierte Amateur-Homöopathin Bärbi ihrer Schwester Burgi mit Globuli gegen ihre strapazierte Stimme weiterhilft – selbst dieses ist perfekt ins Programm eingebaut – erklingen zum allgemeinen Luftholen Stubenmusikstücke und münden in den Abendlandler-Monolog von Moni, die sich die Übermütter zur Brust nimmt („da hams dahoam an Thermomix, aber kochen kennen di nix“), Talkshows („alle moanans was zu moana und a eigne Meinung hat da koana“) und soziale Medien anprangert.

Die Wellschwestern, die aus einer 17-köpfigen Volksmusikantenfamilie aus Günzlhofen stammen, Well-comen das Publikum zu ihren Wurzeln von 1421, zur „Well-ness-Reise“ ins Schottische Hochland mit ihrem Schottischen Vorfahren McWell. Sie bezaubern mit Blues, Türkenmarsch und Mozarts A-Dur Sonate und brauchen das faszinierte Publikum erst gar nicht zum Mitsingen beim „Kuckuckslied“ zu motivieren. Und zweifellos werden auch bei künftigen Auftritten der Wellküren die heiß begehrten Plätze der Volksmusik- und Kabarett-Gruppe in den Sälen kaum ausreichen, wenn Bärbi „Posischn!“ ruft, Burgi „Wan tuh srih!“ vorzählt und Moni bestätigt: „Rotscher!“.

VON MYRJAM C. TRUNK